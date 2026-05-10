2026. május 10. vasárnap Ármin, Pálma
25 °C Budapest
Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Férfi ügyvéd dolgozik szerződéses papírokkal és fakalapáccsal a tárgyalóteremben. igazságszolgáltatás és jog ,ügyvéd, bírósági bíró, koncepció.
Sport

Kriptocsalási ügybe mászhatott bele nyakig a világbajnok sprinter: súlyosak a vádak, több évre leültethetik

Pénzcentrum
2026. május 10. 14:31

A brit rendőrség nyomozása nyomán kriptovaluta-csalásra irányuló összeesküvéssel vádolták meg CJ Ujah-t, a 2017-es világbajnok brit sprinterváltó tagját. Az ügyben tíz másik gyanúsított is érintett - írta meg a The Guardian.

A vádak szerint a gyanúsítottak egy szervezett bűnözői csoport tagjaiként, telefonos átverésekkel károsítottak meg embereket. A hívások során rendőröknek vagy kriptovaluta-szolgáltatók munkatársainak adták ki magukat. Az áldozatokat rávették biztonsági adataik, köztük a kriptotárcájukhoz tartozó helyreállítási mondat (úgynevezett seed phrase) megosztására. Ennek segítségével a csalók illetéktelenül fértek hozzá a sértettek pénzeszközeihez, az egyik áldozat például több mint 300 ezer fontot veszített.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A letartóztatásokra a Kelet-angliai Regionális Különleges Nyomozóegység Kent, Essex és London területére kiterjedő vizsgálata nyomán került sor. Mind a tíz gyanúsított múlt csütörtökön állt a margate-i bíróság elé. Ujah egyike annak a hét gyanúsítottnak, akiket óvadék ellenében szabadlábra helyeztek. A következő tárgyalást május 28-ra tűzték ki a chelmsfordi koronabíróságon.

Friss és élő sporteredmények, hírek és statisztikák a Sportonlineon; KATT IDE!

A 32 éves Ujah 2017-ben a brit 4×100 méteres váltó első futójaként szerzett világbajnoki aranyérmet. Ez volt az a verseny, amely egyben Usain Bolt utolsó futamaként vonult be a történelembe. Ujah ugyanebben az évben megnyerte a Gyémánt Ligát is, egyéni legjobb ideje 100 méteren 9,96 másodperc volt.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A sportoló neve nem először merül fel botrányok kapcsán. 2022-ben 22 hónapos eltiltást kapott, miután a 2021-es tokiói olimpián elvégzett doppingtesztje két tiltott szerre, osztarinra és S-23-ra is pozitív lett. Az Atlétikai Integritási Egység (AIU) később tisztázta a szándékos doppingolás vádja alól. A vizsgálat során ugyanis kiderült, hogy a pozitív eredményt egy Amazonon tíz fontért vásárolt, szennyezett béta-alanin táplálékkiegészítő okozta. A szabálysértés miatt ugyanakkor Nagy-Britanniát megfosztották a tokiói olimpián szerzett 4×100 méteres váltó ezüstérmétől.

A letartóztatottak között szerepel Brandon Mingeli is, aki a 2021-es U23-as Európa-bajnokságon képviselte Nagy-Britanniát 100 méteres síkfutásban. Mingelit, Ujah-val ellentétben, előzetes letartóztatásban tartják a hónap végi tárgyalásig.
Címlapkép: Getty Images
#csalás #rendőrség #sport #bíróság #bűncselekmény #csalók #bűnügy #kriptovaluta #atlétika #sportbotrány #letartóztatás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:31
14:06
13:27
13:03
12:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 10.
Egyre durvul az árverseny: ezek most a legolcsóbb új autók Magyarországon, egyetleg kínai modell a toplistán
2026. május 9.
Olcsó sör, romkocsmák, káosz: most dől el, kitörhet-e a bulifőváros csapdájából Budapest turizmusa
2026. május 10.
Húzós büféárak a Velencei-tónál 2026-ban: 1350 Ft a sima lángos, sajtos-tejfölös 2400 Ft, nutellás palacsinta 550 Ft
2026. május 10.
Tömegek zarándokolnak ebbe a magyar faluba: íme a bodrogkeresztúri csodarabbi titkai
2026. május 10.
Csillapodott a roham, de egyes helyeken még mindig sorra veszik a házakat a Balatonnál: mégis, mit tudhatnak?
NAPTÁR
Tovább
2026. május 10. vasárnap
Ármin, Pálma
19. hét
Május 10.
A madarak és fák napja
Május 10.
Mentők napja
Május 10.
Mozogj az egészségedért világnap
Május 10.
Baromfi világnap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Megáll az ész: ennyit keres egy focista a Fradiban
2
2 hete
Teszten a Lidl filléres futócipője: így muzsikált a diszkont lábbeli egy rangos maratonfutó-versenyen
3
5 napja
Falatnyi bikiniben bulizik a szuperdögös olimpiai bajnok: leesik az állad a szettjétől
4
6 napja
Megint kitört a teniszbotrány: nyakig benne van Novak Djokovic
5
3 napja
Ilyet még Londonban sem láttak: vagyonokba fog kerülni az Arsenal-drukkereknek a budapesti BL-döntő
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jelzálogjog ingatlanon
Ingatlan lekötése biztosítékként, mely a földhivatali tulajdoni lapon bejegyzésre kerül.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 10. 14:06
Húzós büféárak a Velencei-tónál 2026-ban: 1350 Ft a sima lángos, sajtos-tejfölös 2400 Ft, nutellás palacsinta 550 Ft
Pénzcentrum  |  2026. május 10. 13:03
Tömegek zarándokolnak ebbe a magyar faluba: íme a bodrogkeresztúri csodarabbi titkai
Agrárszektor  |  2026. május 10. 13:32
Ez az élelmiszer lehet a megmentőnk a durva népbetegséggel szemben?
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!