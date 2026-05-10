Kriptocsalási ügybe mászhatott bele nyakig a világbajnok sprinter: súlyosak a vádak, több évre leültethetik

A brit rendőrség nyomozása nyomán kriptovaluta-csalásra irányuló összeesküvéssel vádolták meg CJ Ujah-t, a 2017-es világbajnok brit sprinterváltó tagját. Az ügyben tíz másik gyanúsított is érintett - írta meg a The Guardian.

A vádak szerint a gyanúsítottak egy szervezett bűnözői csoport tagjaiként, telefonos átverésekkel károsítottak meg embereket. A hívások során rendőröknek vagy kriptovaluta-szolgáltatók munkatársainak adták ki magukat. Az áldozatokat rávették biztonsági adataik, köztük a kriptotárcájukhoz tartozó helyreállítási mondat (úgynevezett seed phrase) megosztására. Ennek segítségével a csalók illetéktelenül fértek hozzá a sértettek pénzeszközeihez, az egyik áldozat például több mint 300 ezer fontot veszített.

A letartóztatásokra a Kelet-angliai Regionális Különleges Nyomozóegység Kent, Essex és London területére kiterjedő vizsgálata nyomán került sor. Mind a tíz gyanúsított múlt csütörtökön állt a margate-i bíróság elé. Ujah egyike annak a hét gyanúsítottnak, akiket óvadék ellenében szabadlábra helyeztek. A következő tárgyalást május 28-ra tűzték ki a chelmsfordi koronabíróságon.

A 32 éves Ujah 2017-ben a brit 4×100 méteres váltó első futójaként szerzett világbajnoki aranyérmet. Ez volt az a verseny, amely egyben Usain Bolt utolsó futamaként vonult be a történelembe. Ujah ugyanebben az évben megnyerte a Gyémánt Ligát is, egyéni legjobb ideje 100 méteren 9,96 másodperc volt.

A sportoló neve nem először merül fel botrányok kapcsán. 2022-ben 22 hónapos eltiltást kapott, miután a 2021-es tokiói olimpián elvégzett doppingtesztje két tiltott szerre, osztarinra és S-23-ra is pozitív lett. Az Atlétikai Integritási Egység (AIU) később tisztázta a szándékos doppingolás vádja alól. A vizsgálat során ugyanis kiderült, hogy a pozitív eredményt egy Amazonon tíz fontért vásárolt, szennyezett béta-alanin táplálékkiegészítő okozta. A szabálysértés miatt ugyanakkor Nagy-Britanniát megfosztották a tokiói olimpián szerzett 4×100 méteres váltó ezüstérmétől.

A letartóztatottak között szerepel Brandon Mingeli is, aki a 2021-es U23-as Európa-bajnokságon képviselte Nagy-Britanniát 100 méteres síkfutásban. Mingelit, Ujah-val ellentétben, előzetes letartóztatásban tartják a hónap végi tárgyalásig.