2026. május 11. hétfő Ferenc
24 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép női kocogóról, aki a sportcipője fűzőjét köti meg futás előtt. Motiváció, egészséges életmód és fitness koncepció.
Sport

Hihetetlen akaraterő: 1217 kilométert futott Rakonczay Gábor, nagyon nehéz versenyt nyert meg

Pénzcentrum
2026. május 11. 11:52

Rakonczay Gábor 1 217 kilométert teljesített a versenyen, vele együtt csak heten tudtak ezer kilométer fölé jutni Szófiában.

Tíz nap alatt 1200 kilométert teljesítve Rakonczay Gábor nyerte meg a Sri Chimnoy ultramaraton futóversenyt Szófiában - ez a világbajnok extrémsportoló oldaláról derült ki. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A verseny tíz napon át zajlott, még május elsején kezdődött egy szófiai parkban - a lényege az volt, hogy az a versenyző nyeri meg, aki a verseny ideje alatt több kilométert tud teljesíteni. A verseny komolyságát jelzi, hogy a 38 fős mezőnyből mindössze heten tudtak 1 000 kilométert vagy többet teljesíteni.

Rakonczay Gábor a verseny java részében az élen állt, csak egy rövid időszak adódott, amikor egyik ellenfele meg tudta előzni - de természetesen a magyar extrémsportolónak is volt komoly kihívás ebben a versenyben, a kilencedik napon érte el a holtpont.

Este lefeküdtünk aludni a szokásos három óránkra. A megterhelő nap, vízhólyagok, izomgörcsök, kimerültség, stb. miatt Gábornak nagyon erős fájdalmai vannak. Most először láttam rajta, hogy tényleg rosszul van. Ijesztő volt, ahogy izzadt és remegett, de tudtam, hogy minden rendben lesz. Evett egy banánt, ivott vizet és bevette a vitaminjait. Majd iszonyú fájdalmak mellett elaludt… A hajnali sötétben amikor visszatértünk a pályára megláttuk az eredményeket. Még mindig 60 kilométer az előny. A verseny alatt először nem nyomott az a teher, hogy vért izzadva meg kell tartanunk, vagy vissza kell szereznünk a pozíciónkat. Álltunk az eredményjelző tábla előtt, és percekig ölelkeztünk és zokogtunk. Mostantól tisztán látszik, hogy Gábor meg fogja nyerni a versenyt!

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

- írták a sportoló oldalán közzétett beszámolóban.
Címlapkép: Getty Images
#külföld #sport #verseny #magyar #siker #magyarok #győzelem #sportoló #futás #bulgária #extrém sport

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:15
12:04
11:52
11:45
11:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 11.
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2026. május 10.
Egyre durvul az árverseny: ezek most a legolcsóbb új autók Magyarországon, egyetleg kínai modell a toplistán
2026. május 11.
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
2026. május 11.
Szabályosan özönlenek ezekre a vidéki településekre a városiak? Itt a friss 2026-os toplista
2026. május 10.
Rengeteg magyar fiókjában ott lapul egy rém értékes papír: sokan nem is tudják, milyen sokat érhet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 11. hétfő
Ferenc
20. hét
Május 11.
Miskolc napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Megáll az ész: ennyit keres egy focista a Fradiban
2
6 napja
Falatnyi bikiniben bulizik a szuperdögös olimpiai bajnok: leesik az állad a szettjétől
3
7 napja
Megint kitört a teniszbotrány: nyakig benne van Novak Djokovic
4
4 napja
Ilyet még Londonban sem láttak: vagyonokba fog kerülni az Arsenal-drukkereknek a budapesti BL-döntő
5
1 hete
Váratlan személy lépett be a világ 100 legbefolyásosabb embere közé: senki nem gondolta, hogy ekkora hatása lesz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dematerializáció
Az értékpapírok nem materiális formája, amikor pusztán elektronikus jelként élnek tovább. Vannak országok, ahol meg lehetett maradéktalanul valósítani (pl. Dánia), de sok helyen, még idegenkednek tőle a befektetők.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 11. 11:00
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
Pénzcentrum  |  2026. május 11. 10:40
Vitézy Dávid: indul a vasútépítés új korszaka, rengeteg pénz érkezhet erre Brüsszelből
Agrárszektor  |  2026. május 11. 11:29
Elképesztő, ami itthon történik: tömegével viszik külföldre ezt a magyar húst
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!