Hihetetlen akaraterő: 1217 kilométert futott Rakonczay Gábor, nagyon nehéz versenyt nyert meg

Rakonczay Gábor 1 217 kilométert teljesített a versenyen, vele együtt csak heten tudtak ezer kilométer fölé jutni Szófiában.

Tíz nap alatt 1200 kilométert teljesítve Rakonczay Gábor nyerte meg a Sri Chimnoy ultramaraton futóversenyt Szófiában - ez a világbajnok extrémsportoló oldaláról derült ki.

A verseny tíz napon át zajlott, még május elsején kezdődött egy szófiai parkban - a lényege az volt, hogy az a versenyző nyeri meg, aki a verseny ideje alatt több kilométert tud teljesíteni. A verseny komolyságát jelzi, hogy a 38 fős mezőnyből mindössze heten tudtak 1 000 kilométert vagy többet teljesíteni.

Rakonczay Gábor a verseny java részében az élen állt, csak egy rövid időszak adódott, amikor egyik ellenfele meg tudta előzni - de természetesen a magyar extrémsportolónak is volt komoly kihívás ebben a versenyben, a kilencedik napon érte el a holtpont.

Este lefeküdtünk aludni a szokásos három óránkra. A megterhelő nap, vízhólyagok, izomgörcsök, kimerültség, stb. miatt Gábornak nagyon erős fájdalmai vannak. Most először láttam rajta, hogy tényleg rosszul van. Ijesztő volt, ahogy izzadt és remegett, de tudtam, hogy minden rendben lesz. Evett egy banánt, ivott vizet és bevette a vitaminjait. Majd iszonyú fájdalmak mellett elaludt… A hajnali sötétben amikor visszatértünk a pályára megláttuk az eredményeket. Még mindig 60 kilométer az előny. A verseny alatt először nem nyomott az a teher, hogy vért izzadva meg kell tartanunk, vagy vissza kell szereznünk a pozíciónkat. Álltunk az eredményjelző tábla előtt, és percekig ölelkeztünk és zokogtunk. Mostantól tisztán látszik, hogy Gábor meg fogja nyerni a versenyt!

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

- írták a sportoló oldalán közzétett beszámolóban.