A labdarúgó-világbajnokság fokozott terrorfenyegetettség mellett zajlik majd: szakértők szerint a kockázatot tovább növeli az amerikai–izraeli–iráni konfliktus
Elképesztő jelenetek az NBA-ban: soha nem történt még ez meg a fiatal szupersztárral
Victor Wembanyamát pályafutása során először állították ki NBA-mérkőzésen, miután könyökkel eltalálta Naz Reid arcát a Minnesota Timberwolves és a San Antonio Spurs rájátszásbeli párharcának negyedik meccsén. A Wolves 114–109-re nyert, így 2–2-re egyenlített a sorozatban - közölte a The Guardian.
Az eset az első félidőben történt. Wembanyama egy lepattanó megszerzése után a festéken kívül próbált helyet csinálni magának, amikor a könyöke eltalálta Reid állát és nyakát. A játékvezetők azonnal támadóhibát fújtak. A videós visszanézést követően a minneapolisi Target Center közönségének "Kick him out!" kórusa közepette súlyosbították az ítéletet. A nyak feletti túlzott fizikai kontaktus miatt kettes fokozatú sportszerűtlen hibát (Flagrant 2) fújtak, ami azonnali kiállítással jár.
A liga regnáló legjobb védője mindössze 13 percet töltött a pályán. Ez idő alatt 4 pontot és 4 lepattanót szerzett, valamint 3 személyi hibát gyűjtött be. Amikor bejelentették a büntetést, Wembanyama láthatóan megkérdezte csapattársától, Harrison Barnestől: "Ez mit jelent?" A jelenetet itt megmutatjuk:
A Timberwolves a tőlük megszokott módon most sem tudta igazán kihasználni az ellenfél sztárjátékosának hiányát. A végeredmény így sokkal szorosabb lett, mint ahogy azt a hazai szurkolók várták. A csapatot Anthony Edwards vezette 36 ponttal, míg Reid 15 ponttal és 9 lepattanóval járult hozzá a győzelemhez.
A Spurs vezetőedzője, Mitch Johnson nem mentegette Wembanyama mozdulatát. Ugyanakkor úgy vélekedett, hogy a játékvezetőknek többet kellene tenniük a 224 centis center védelmében.
Ha a bírók nem védik meg, kénytelen lesz megvédeni saját magát. Undorító, amekkora fizikai erővel nekimennek
- nyilatkozta Johnson a meccs után.
A párharc ötödik mérkőzését kedden rendezik San Antonióban. Az NBA hétfőn dönt arról, hogy Wembanyama pályára léphet-e, mivel a liga pénzbírságot, de akár eltiltást is kiszabhat. Johnson szerint nem volt szándékosság a mozdulatban, így a további szankciók alkalmazása "nevetséges" lenne.
