Zürich, Svájc - 2025. április 13.: drónfelvétel a FIFA székhelyén, Zürichben, Svájcban.
Sport

Kifakadt Joseph Blatter: A FIFA jelenleg egy diktatúra

MTI
2026. május 10. 12:45

Joseph Blatter, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) korábbi elnöke élesen kritizálta a szervezetet most vezető Gianni Infantinót, és úgy vélekedett, a FIFA jelenleg diktatúraként működik. A 90 éves ex-sportvezető a német ZDF-nek adott interjújában utódjának viselkedése mellett a vezetési módszereket sem tartja helyesnek.

"A mostani elnök csak államfőkkel tárgyal, repülőgépekkel utazza be a világot, és közben elfelejtette, hogy a FIFA lényege maga a futball" - fogalmazott Blatter, aki 1998 és 2015 között volt a nemzetközi szövetség elnöke, aztán korrupciós botrány miatt lemondott a posztról. Az 56 éves Infantino ezt követően lett elnök, idén április végén pedig bejelentette, hogy 2027-ben harmadszor is versenybe száll a posztért.

A FIFA jelenleg egy diktatúra. Mindent, amit az elnök mond, végrehajtanak, és minden mást elhallgattatnak. Ez már nem egy tiszteletre méltó szervezet. Nem mennek jól a dolgok legfelül

- vélekedett Blatter. Hozzátette, szerinte most már minden csak a pénzről szól és nem a labdarúgásról. A korábbi FIFA-elnök azt is kijelentette, hogy ha ma még ő vezetné a FIFA-t, akkor nem rendeznének olyan világbajnokságot, mint az idén.

"Senkit sem érdekel a fenntarthatóság a közelgő vb-n. Ha még ott lennék, ez nem történt volna meg" - fogalmazott. Mint imsert, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő világbajnokság június 11-én rajtol, s ez lesz a futball történetének első csúcseseménye, amelyen már 48 csapat vesz részt.
