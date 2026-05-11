Óriási bejelentést tett a FIFA a focivébéről: ilyen még soha, egyszer sem volt

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság történetében először három nyitóünnepséget is rendeznek. A házigazda Mexikó, Kanada és az Egyesült Államok egyaránt saját megnyitóval ünnepli a torna rajtját.

A FIFA bejelentette, hogy a június 11-én rajtoló világbajnokságon mindhárom rendező ország külön nagyszabású ceremóniával köszönti a futballvilágot. Az ünnepségsorozat Mexikóvárosban indul a torna első mérkőzése, a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság találkozó előtt. A program másnap Torontóban a Kanada–Bosznia-Hercegovina, majd Los Angelesben az Egyesült Államok–Paraguay összecsapás felvezetésével folytatódik.

A rendezvények mindegyike másfél órával az adott mérkőzés kezdőrúgása előtt kezdődik. A mexikóvárosi nyitóünnepség közép-európai idő szerint június 11-én, csütörtökön 19.30-kor indul, maga a meccs pedig 21 órakor veszi kezdetét. A torontói ceremónia pénteken ugyanebben az időbeosztásban zajlik, míg a Los Angeles-i megnyitó magyar idő szerint szombat hajnalban lesz.

Mindhárom ünnepségen nemzetközi hírű előadók lépnek fel. Mexikóvárosban többek között Danny Ocean, Torontóban Alanis Morissette és Michael Bublé, Los Angelesben pedig Katy Perry szórakoztatja a közönséget. Gianni Infantino FIFA-elnök szerint a három megnyitó egyszerre mutatja be a házigazda nemzetek sajátosságait és a tornát meghatározó egységet, egyedülálló módon ötvözve a zenét, a kultúrát és a futballt.

Néhány napja írtunk arról, hogy a világhírű kolumbiai szpersztár, Shakira egyperces teasert rakott ki a világbajnokság hivatalos dalából, melyet 2010 óta másodszor is ő adhat elő. Hallgass bele itt: