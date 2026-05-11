Rakonczay Gábor 1 217 kilométert teljesített a versenyen, vele együtt csak heten tudtak ezer kilométer fölé jutni Szófiában.
Óriási bejelentést tett a FIFA a focivébéről: ilyen még soha, egyszer sem volt
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság történetében először három nyitóünnepséget is rendeznek. A házigazda Mexikó, Kanada és az Egyesült Államok egyaránt saját megnyitóval ünnepli a torna rajtját.
A FIFA bejelentette, hogy a június 11-én rajtoló világbajnokságon mindhárom rendező ország külön nagyszabású ceremóniával köszönti a futballvilágot. Az ünnepségsorozat Mexikóvárosban indul a torna első mérkőzése, a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság találkozó előtt. A program másnap Torontóban a Kanada–Bosznia-Hercegovina, majd Los Angelesben az Egyesült Államok–Paraguay összecsapás felvezetésével folytatódik.
A rendezvények mindegyike másfél órával az adott mérkőzés kezdőrúgása előtt kezdődik. A mexikóvárosi nyitóünnepség közép-európai idő szerint június 11-én, csütörtökön 19.30-kor indul, maga a meccs pedig 21 órakor veszi kezdetét. A torontói ceremónia pénteken ugyanebben az időbeosztásban zajlik, míg a Los Angeles-i megnyitó magyar idő szerint szombat hajnalban lesz.
Mindhárom ünnepségen nemzetközi hírű előadók lépnek fel. Mexikóvárosban többek között Danny Ocean, Torontóban Alanis Morissette és Michael Bublé, Los Angelesben pedig Katy Perry szórakoztatja a közönséget. Gianni Infantino FIFA-elnök szerint a három megnyitó egyszerre mutatja be a házigazda nemzetek sajátosságait és a tornát meghatározó egységet, egyedülálló módon ötvözve a zenét, a kultúrát és a futballt.
Néhány napja írtunk arról, hogy a világhírű kolumbiai szpersztár, Shakira egyperces teasert rakott ki a világbajnokság hivatalos dalából, melyet 2010 óta másodszor is ő adhat elő. Hallgass bele itt:
Szilágyi Áron két Grand Prix-viadalt is kihagyott, hogy a júniusi Európa-bajnokságra és a júliusi hongkongi világbajnokságra csúcsformában érkezzen.
Örökre kitilthatnak több száz szurkolót: elképesztő botrány a városi rangadón, ilyet még nem láttál + videó
A Slavia Praha elnöke élethosszig tartó kitiltást helyezett kilátásba azokkal a szurkolókkal szemben, akik a szombati prágai derbi végén berohantak a pályára.
Dana White, a UFC vezérigazgatója a UFC 328 gálát követő sajtótájékoztatón kijelentette, hogy bízik Conor McGregor visszatérésében.
Kriptocsalási ügybe mászhatott bele nyakig a világbajnok sprinter: súlyosak a vádak, több évre leültethetik
A brit rendőrség nyomozása nyomán kriptovaluta-csalásra irányuló összeesküvéssel vádolták meg CJ Ujah-t, a 2017-es világbajnok brit sprinterváltó tagját.
A Chelsea elleni hazai döntetlen után ismét kifütyülték a játékosokat a Liverpool szurkolói, de Arne Slot vezetőedző biztos benne, hogy rátaálnak a helyes útra.
Joseph Blatter, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) korábbi elnöke élesen kritizálta a szervezetet most vezető Gianni Infantinót.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság szervezőbizottságának társelnöke szerint az amerikai bevándorlási hatóság nem lesz jelen a mérkőzéseken.
Rekordszintre, csapatonként 104 millió dollárra emelkedik az NHL fizetési sapkája a 2026–27-es szezonban a liga és a játékosszakszervezet közös bejelentése szerint.
A nap csúcspontja az El Clásico, de Angliában, Olaszországban, Németországban és Franciaországban is rangadók várják a szurkolókat.
Hogyan lehet 56 óra alatt 400 kilométert futni? Most elárulta a szédületes csúcsot futó ultramaratonista
Az amerikai ultramaratonista a mintegy 400 kilométeres távot 56 óra alatt teljesítette, ezzel abszolút pályacsúcsot futott.
A Ferencváros hosszabbítás után 1–0-ra legyőzte a Zalaegerszeget a Puskás Arénában rendezett döntőben. A Fradi ezzel története során 25. alkalommal nyerte meg a Magyar Kupát.
Soha nem látott roham indult a legmagasabb hegycsúcsért: életveszélyes torlódás alakulhat ki a hírhedt halálzónában
Rekordszámú engedélyt adott ki Nepál a Mount Everest megmászására az idei tavaszi szezonban: május 8-ig 492 hegymászó kapott engedélyt.
Az argentin Lionel Messi szeretné, ha korábbi klubtársa, Neymar is tagja lenne a brazil válogatottnak a nyári labdarúgó-világbajnokságon.
A Premier League-ben a címvédő Liverpool a válságban lévő Chelsea-t fogadja, de pályán lesz ma az Inter és a Bayern München is.
Már az amerikai elnök is kritizálja a vb elképesztően magas jegyárait, ami egy újabb tőrdöfés a kritikák kereszttüzében álló FIFA-nak.
Tovább késik Oroszország visszatérése a nemzetközi sportéletbe, miután a NOB az orosz doppingellenes ügynökség (RUSADA) vezetését érintő új vádak miatt aggodalmát fejezte ki.
A Middlesbrough állítása szerint rajtakaptak egy elemzőt, amint a bokrok közül titokban videózta az edzésüket, alig 48 órával a Championship-rájátszás elődöntője előtt.
Jövő vasárnap Veszprémben ér célba a Tour de Hongrie mezőnye: az utolsó szakasz a Szent István völgyhídon át, a vár látványos panorámájával zárul.
