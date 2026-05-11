Inglewood, Kalifornia, USA - 2024. július 23. Légi felvétel a SoFi Stadionról, egy nagy sportstadionról és koncerthelyszínről a kaliforniai Inglewoodban, éjszaka. A tervek szerint a 2026-os FIFA világbajnokság több mérkőzésének, a 2027
Sport

Óriási bejelentést tett a FIFA a focivébéről: ilyen még soha, egyszer sem volt

Pénzcentrum
2026. május 11. 12:42

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság történetében először három nyitóünnepséget is rendeznek. A házigazda Mexikó, Kanada és az Egyesült Államok egyaránt saját megnyitóval ünnepli a torna rajtját.

A FIFA bejelentette, hogy a június 11-én rajtoló világbajnokságon mindhárom rendező ország külön nagyszabású ceremóniával köszönti a futballvilágot. Az ünnepségsorozat Mexikóvárosban indul a torna első mérkőzése, a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság találkozó előtt. A program másnap Torontóban a Kanada–Bosznia-Hercegovina, majd Los Angelesben az Egyesült Államok–Paraguay összecsapás felvezetésével folytatódik.

A rendezvények mindegyike másfél órával az adott mérkőzés kezdőrúgása előtt kezdődik. A mexikóvárosi nyitóünnepség közép-európai idő szerint június 11-én, csütörtökön 19.30-kor indul, maga a meccs pedig 21 órakor veszi kezdetét. A torontói ceremónia pénteken ugyanebben az időbeosztásban zajlik, míg a Los Angeles-i megnyitó magyar idő szerint szombat hajnalban lesz.

Adatlap létrehozva: 2026.05.11.

Mindhárom ünnepségen nemzetközi hírű előadók lépnek fel. Mexikóvárosban többek között Danny Ocean, Torontóban Alanis Morissette és Michael Bublé, Los Angelesben pedig Katy Perry szórakoztatja a közönséget. Gianni Infantino FIFA-elnök szerint a három megnyitó egyszerre mutatja be a házigazda nemzetek sajátosságait és a tornát meghatározó egységet, egyedülálló módon ötvözve a zenét, a kultúrát és a futballt.

Néhány napja írtunk arról, hogy a világhírű kolumbiai szpersztár, Shakira egyperces teasert rakott ki a világbajnokság hivatalos dalából, melyet 2010 óta másodszor is ő adhat elő. Hallgass bele itt:

Végre kiderült, ki énekli a focivébé hivatalos dalát: jól ismert világsztárt kértek fel
A Dai Dai című szám május 14-én jelenik meg, és a nigériai Burna Boy közreműködésével készült.
Abszolút önrészesedés
levonás jellegű önrészesedés, amelynek mértékét százalékban, vagy összegben (vagy mindkettőben) határozzák meg. Ha a kár összege az önrész mértékét nem éri el, a biztosító nem térít. Ha a kár nagyobb, mint az önrészesedés, a teljes kár meghatározott százalékát, vagy a meghatározott összeget a kárból levonják, azt a biztosított maga viseli.

