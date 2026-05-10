Vasárnapi futballparádé: az El Clásico koronázza meg a hétvégét, bajnok lehet a Barca

A szezon egyik legizgalmasabb vasárnapja elé nézünk, hiszen Európa szinte minden topligájában fontos találkozókat rendeznek. A nap csúcspontja kétségkívül az El Clásico, de a délutáni és esti órákban a Premier League, a Serie A és a Ligue 1 is tartogat izgalmakat a szurkolók számára.

A vasárnapi program már kora délután beindul, és egészen késő estig ontja a mérkőzéseket, így a futballrajongók reggeltől estig találhatnak maguknak látnivalót. A nap kiemelt találkozói között lesz rangadó a spanyol, az angol, az olasz és a francia élvonalból is, miközben a középmezőny csatái sem nélkülözik a téteket.

La Liga: bajnoki címért megy a Barcelona

A spanyol bajnokság 36. fordulójának koronája az este 9-kor kezdődő El Clásico, amelyen az FC Barcelona fogadja a Real Madridot. A katalánok ötmeccses győzelmi szériával érkeznek, és a szezonban korábban már legyőzték örök riválisukat hazai pályán: akkor 3-2-re nyertek egy rendkívül szoros találkozón.

A Real Madrid elképesztő válságban van: nemcsak trófea nélküli szezonvég réme fenyegeti őket, de már a játékosok között is durva ellentétek feszülnek. Nehéz elképzelni, hogy a morálisan szétesett, az öltözőben is súlyos gondokkal küzdő madridiak megakadályoznák a Barcelona pontszerzését, ezzel a bajnoki cím megszerzését.

La Liga 35. forduló FC Barcelona Real Madrid 2026. május 10. vasárnap 21:00 | Spotify Camp Nou, Barcelona Egymás elleni statisztika: 30 meccs Győzelem FC Barcelona: 15 (50%) Real Madrid: 10 (33.3%) Döntetlen: 5 (16.7%) Gólok FC Barcelona: 60 Real Madrid: 45 Gólkülönbség: 15 Hazai győzelem FC Barcelona: 5 Real Madrid: 6 Vendéggyőzelem FC Barcelona: 10 Real Madrid: 4 Adatlap létrehozva: 2026.05.08.

A kora délutáni órákban az Athletic Bilbao hazai pályán fogadja a Valenciát. A baszkok az utóbbi időben vegyes eredményeket értek el, míg a vendégek számára minden pont létfontosságú a szezon végéhez közeledve. A februári, fordított pályaválasztású mérkőzésen az Athletic idegenben győzött 2-1-re, így a Valencia revansra éhesen érkezik Bilbaóba.

A játéknap további mérkőzései:

RCD Mallorca - Villarreal CF (14:00)

Real Oviedo - Getafe (18:30)

Premier League: tovább menetelne az Arsenal

Az angol élvonal vasárnapi programjának kiemelkedő találkozója a West Ham United és az Arsenal összecsapása. A Gunners mostanában vegyes formában futballozik, az elmúlt hetekben győzelmek és vereségek egyaránt tarkították a mérlegüket. Nagy lelki támaszt adhat azonban a keddi BL-győzelem és a döntőbe jutás. Ugyanakkor a West Ham sem szűkölködik motivációban: a kelet-londoniak tíz körömmel kapaszkodnak a Premier League-be, de most bravúrgyőzelem kéne az esély megmaradásához.

Szintén figyelemre méltó a Burnley és az Aston Villa találkozója. A Burnley rendkívül nehéz szériában van, öt egymást követő vereséggel érkezik a meccsre, és mostanra már a kiesés ellen kell küzdenie. A Villa teljesítménye vegyes, viszont a héten ők az EL-döntőbe jutottak be, ami az Arsenalhoz hasonlóan adhat egy komoly önbizalmat, így magabiztosabban léphet pályára.

Serie A: megtartaná a dobogót a Milan

Az olasz bajnokság vasárnapi főműsora a San Siróban zajlik, ahol az AC Milan az Atalantát fogadja. A milánóiak formája nem a legjobb, eredménysorukon győzelmek és vereségek váltakoznak. Az Atalanta teljesítménye szintén hullámzó, de a bergamóiak mindig veszélyes ellenfelek, és különösen a szezon második felében szoktak belehúzni. A két csapat párharca a Bajnokok Ligája-helyekért folytatott küzdelemben is meghatározó lehet.

Kora este a Parma az AS Romát látja vendégül. A házigazdák mostanában döcögősen teljesítenek, győzelmek és vereségek egyaránt szerepelnek az utóbbi hetek eredményei között. A Roma változékony formában van, de legutóbbi meccsein stabilan gyűjtötte a pontokat, és továbbra is harcban áll az európai kupaindulásért.

A forduló további mérkőzései:

Bundesliga: megúszhatják Schäferék?

A német élvonalban három mérkőzést rendeznek vasárnap. A kora délutáni sávban a feljutásra törő Hamburger SV a Freiburgot fogadja, este pedig az 1. FSV Mainz 05 a Union Berlint látja vendégül. A mainziak az utóbbi időszakban jó formában futottak, míg a Union számára a bennmaradás a tét.

Ligue 1: BL-csata után színpadon a PSG

A francia bajnokság vasárnapja este 9 órakor robban be igazán, ekkor egyszerre nyolc mérkőzést rendeznek. A Paris Saint-Germain hazai pályán a Brestet fogadja. A párizsiak jó formában vannak, az utóbbi hetekben győzelmek jellemzik a teljesítményüket, míg a vendégek gyengébb szériával érkeznek. Az őszi összecsapáson a PSG idegenben 3-0-ra nyert.

Kiemelt párharcnak ígérkezik az AS Monaco és a LOSC Lille csatája. Mindkét csapat az élmezőnyhöz tartozik, a Lille jó formát mutat az utóbbi időben, győzelmek és döntetlenek jellemzik, míg a Monaco teljesítménye változékonyabb. Az őszi meccsen a Lille otthon minimális, 1-0-s győzelmet aratott. Az őszi fordulóban meglepetésre a Toulouse nyert a Lyon otthonában.

A forduló további mérkőzései: