2026. május 12. kedd Pongrác
17 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ma 16 órakor lejár a határidő: kőkemény számlát kaphatnak a nyakukba a figyelmetlen politikusok
Világ

Ma 16 órakor lejár a határidő: kőkemény számlát kaphatnak a nyakukba a figyelmetlen politikusok

Pénzcentrum
2026. május 12. 09:52

Ma 16 órakor lejár a határidő: a pártoknak és a jelölteknek eddig kell eltávolítaniuk az országgyűlési választás kampánya során kihelyezett közterületi plakátokat. Ha ezt elmulasztják, az önkormányzatok maguk is leszedhetik a hirdetéseket, a felmerülő költségeket pedig utólag kiszámlázhatják az érintetteknek - számolt be a HVG.

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a szavazást követően 30 nap – azaz május 12-e – áll rendelkezésre a hirdetések eltávolítására. A jogszabály szerint ez a feladat azt terheli, aki a plakátot kihelyezte, vagy akinek az érdekében azt közzétették.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Kapcsolódó cikkeink:

Fontos tudni, hogy a határidőre el nem távolított, kint felejtett kampányanyagok ügyében a választási bizottságoknak már nincs hatáskörük eljárni. A délutáni határidő lejárta után a helyi önkormányzatok saját maguk is intézkedhetnek a közterületek megtisztításáról. Az ebből származó kiadásokat pedig átháríthatják a kötelezettségüket megszegő politikai szereplőkre.
Címlapkép: Getty Images
#önkormányzat #határidő #országgyűlési választások #közterület #törvény #költség #világ #jog #kampány #választás #önkormányzatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:02
09:52
09:45
09:40
09:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 12.
Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél
2026. május 11.
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2026. május 12.
Véget érhet az ukrajnai háború 2026-ban? Kimondták az ítéletet, ez kell ahhoz, hogy Putyin végre letegye a fegyvert
2026. május 11.
Ki nem találod, mi a siker igazi titka: jó emberi kapcsolatok, egészség vagy a pénz?
2026. május 11.
Ezek az állatok ölik meg a legtöbb embert egy évben: sokan nem is gondolnák, de egy házikedvenc is ott van a toplistán
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 12. kedd
Pongrác
20. hét
Május 12.
Az ápolónők nemzetközi napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Hamarosan örökre búcsút mondhatunk a május elsejei munkaszüneti napnak? Már elindult a folyamat, minden egy irányba mutat
2
1 napja
Végre meglépték, szigorú tilalom lép életbe Magyarországon: ennek rengeteg állatbarát fog örülni
3
2 hete
Ilyen még sosem történt az ukrán háború kezdete óta: maga Putyin kérte a tűzszünetet - óriási bajban van Oroszország?
4
2 napja
Vészjósló üzenetet küldött Vlagyimir Putyin: újabb állam juthat Ukrajna sorsára, ha az Európai Uniót választja
5
1 hete
Vészjósló kijelentést tett a lengyel miniszterelnök: hónapokon belül támadhatnak az oroszok, Amerika nem fog segíteni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Chip kártya
olyan bankkártya, melynek előlapján banki funkciókra is alkalmas chip található azonosítja a kártyabirtokost, illetve tárolhat személyes ill. pénzügyi adatokat, információkat (pl. elektronikus pénztárca)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 12. 10:02
Véget érhet az ukrajnai háború 2026-ban? Kimondták az ítéletet, ez kell ahhoz, hogy Putyin végre letegye a fegyvert
Pénzcentrum  |  2026. május 12. 08:55
Súlyos kijelentést tett a Tisza szociális minisztere: a közmunkaprogram egyelőre kudarc!
Agrárszektor  |  2026. május 12. 09:01
Rég nem látott jégeső érte el Magyarországot: váratlanul csapott le
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm