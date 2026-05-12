Ma 16 órakor lejár a határidő: kőkemény számlát kaphatnak a nyakukba a figyelmetlen politikusok

Ma 16 órakor lejár a határidő: a pártoknak és a jelölteknek eddig kell eltávolítaniuk az országgyűlési választás kampánya során kihelyezett közterületi plakátokat. Ha ezt elmulasztják, az önkormányzatok maguk is leszedhetik a hirdetéseket, a felmerülő költségeket pedig utólag kiszámlázhatják az érintetteknek - számolt be a HVG.

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a szavazást követően 30 nap – azaz május 12-e – áll rendelkezésre a hirdetések eltávolítására. A jogszabály szerint ez a feladat azt terheli, aki a plakátot kihelyezte, vagy akinek az érdekében azt közzétették.

Fontos tudni, hogy a határidőre el nem távolított, kint felejtett kampányanyagok ügyében a választási bizottságoknak már nincs hatáskörük eljárni. A délutáni határidő lejárta után a helyi önkormányzatok saját maguk is intézkedhetnek a közterületek megtisztításáról. Az ebből származó kiadásokat pedig átháríthatják a kötelezettségüket megszegő politikai szereplőkre.