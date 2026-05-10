Brutális emelés a profi hokiban: sosem lehetett még ennyit fizetni a játékosoknak

Pénzcentrum
2026. május 10. 11:31

Rekordszintre, csapatonként 104 millió dollárra emelkedik az NHL fizetési sapkája a 2026–27-es szezonban a liga és a játékosszakszervezet közös bejelentése szerint, a növekedés hátterében pedig a bajnokság dinamikusan bővülő bevételei állnak - tudósított a Deadspin.

Az új plafon 8,5 millió dolláros emelést jelent a 2025–26-os idényhez képest, ami közel kilencszázalékos növekedésnek felel meg. A fizetési padló 76,9 millió dollárra nő, így a középérték 90,4 millió dollár lesz. A liga fejlődését jól mutatja, hogy a mostani minimumösszeg már meghaladja a 2018-as fizetési sapka felső határát.

A PuckPedia adatai szerint a 2025–26-os szezonban hét csapat lépte túl a fizetési plafont. A listát a Vegas Golden Knights vezette 107,49 millió dollárral. A szabályok lehetővé teszik a keret túllépését, amennyiben a klubok a hosszú távú sérültlistán (LTIR-en) szereplő játékosok fizetését használják fel erre. A fiatal kerettel dolgozó Chicago Blackhawks 82,35 millió dollárt költött, ami így is bőven a fizetési padló felett volt.

Az egyéni játékosfizetések felső határa szintén emelkedik: a 2026–27-es szezonban már 20,8 millió dollár lesz az egy játékosra jutó maximális összeg.

A jelenlegi előrejelzések szerint a 2027–28-as idényben még nagyobb ugrás várható: a fizetési sapka további 9,5 millió dolláros emeléssel elérheti a 113,5 millió dollárt.

A liga bevételei az ESPN-nel és a TNT Sportszal kötött televíziós és streamingmegállapodásoknak köszönhetően az idén várhatóan meghaladják a 7 milliárd dollárt, különböző devizákban számolva. A Stanley-kupa rájátszásának első köre nézettségi rekordot döntött. Gary Bettman ligabiztos nemrég úgy fogalmazott: "Nagyon jó időszak ez, és még csak nem is a legnagyobb piacok vannak benne a rájátszásban. Ez arról szól, milyen jó a jégkorong."
