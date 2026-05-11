Össze-vissza törte magát a Girón a bringás: azonnal kiszáll, ezt nyilatkozta + videó
Jay Vine újabb súlyos bukás miatt kényszerült feladni a Giro d'Italiát. Az ausztrál kerékpáros törött könyökkel és agyrázkódással szállt ki a versenyből, csapata, az UAE Team Emirates-XRG azonban megkönnyebbült, hogy a sérülések nem lettek még súlyosabbak - írta meg a The Guardian.
A 30 éves Vine 2026-ban mindössze 13 versenynap alatt immár harmadszor szenvedett súlyos bukást. Ötéves profi pályafutása során állítólag már a huszonharmadik esésén van túl. A csapat vasárnap közölte, hogy a kerékpárosnak nem lesz szüksége műtétre.
Az UAE, a mezőny legerősebb csapata megfogyatkozott kerettel folytatta a bulgáriai harmadik szakaszt. Három kulcsemberük – Vine, Marc Soler és a csapatkapitány, Adam Yates – egyaránt a verseny feladására kényszerült a szombati szakaszon történt, nagy tempójú bukás után. A baleset egy esős, jobbra ívelő kanyarban történt, 22 kilométerrel a cél előtt. Soler első kereke megcsúszott, és a mögötte haladókat, köztük Vine-t is magával rántotta a szalagkorlátba.
Adrian Rotunno, a csapat vezetőorvosa vasárnap részletezte a sérüléseket. Vine agyrázkódást és könyöktörést, Soler pedig medencetörést szenvedett, de egyikük sem szorul műtétre. Yates súlyos horzsolásokat, valamint a bal fülén vágási sérülést kapott. A helyszíni vizsgálat még nem mutatott ki agyrázkódást, később azonban késleltetett tünetek jelentkeztek nála is, így ő sem állt rajthoz a harmadik szakaszon. Mindhárman a csapatorvosok felügyelete alatt állnak, és a napokban hazautaznak a felépülés megkezdésére.
Vine felesége, Bre Vine az Instagramon azt írta, férje "viszonylag szerencsésnek" mondhatja magát, hogy a baleset súlyosságához képest ennyivel megúszta. "Ebben a sportban mindent csinálhatsz jól, helyezkedhetsz tökéletesen, és végül mégis a földön köthetsz ki" – tette hozzá.
A Giro a hétfői pihenőnapot követően kedden érkezik meg olasz földre. A negyedik, 138 kilométeres szakasz Catanzaróból Cosenzába vezet.
