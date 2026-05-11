Sport

Össze-vissza törte magát a Girón a bringás: azonnal kiszáll, ezt nyilatkozta + videó

Pénzcentrum
2026. május 11. 13:44

Jay Vine újabb súlyos bukás miatt kényszerült feladni a Giro d'Italiát. Az ausztrál kerékpáros törött könyökkel és agyrázkódással szállt ki a versenyből, csapata, az UAE Team Emirates-XRG azonban megkönnyebbült, hogy a sérülések nem lettek még súlyosabbak - írta meg a The Guardian.

A 30 éves Vine 2026-ban mindössze 13 versenynap alatt immár harmadszor szenvedett súlyos bukást. Ötéves profi pályafutása során állítólag már a huszonharmadik esésén van túl. A csapat vasárnap közölte, hogy a kerékpárosnak nem lesz szüksége műtétre.

Az UAE, a mezőny legerősebb csapata megfogyatkozott kerettel folytatta a bulgáriai harmadik szakaszt. Három kulcsemberük – Vine, Marc Soler és a csapatkapitány, Adam Yates – egyaránt a verseny feladására kényszerült a szombati szakaszon történt, nagy tempójú bukás után. A baleset egy esős, jobbra ívelő kanyarban történt, 22 kilométerrel a cél előtt. Soler első kereke megcsúszott, és a mögötte haladókat, köztük Vine-t is magával rántotta a szalagkorlátba.

Adrian Rotunno, a csapat vezetőorvosa vasárnap részletezte a sérüléseket. Vine agyrázkódást és könyöktörést, Soler pedig medencetörést szenvedett, de egyikük sem szorul műtétre. Yates súlyos horzsolásokat, valamint a bal fülén vágási sérülést kapott. A helyszíni vizsgálat még nem mutatott ki agyrázkódást, később azonban késleltetett tünetek jelentkeztek nála is, így ő sem állt rajthoz a harmadik szakaszon. Mindhárman a csapatorvosok felügyelete alatt állnak, és a napokban hazautaznak a felépülés megkezdésére.

Vine felesége, Bre Vine az Instagramon azt írta, férje "viszonylag szerencsésnek" mondhatja magát, hogy a baleset súlyosságához képest ennyivel megúszta. "Ebben a sportban mindent csinálhatsz jól, helyezkedhetsz tökéletesen, és végül mégis a földön köthetsz ki" – tette hozzá.

A Giro a hétfői pihenőnapot követően kedden érkezik meg olasz földre. A negyedik, 138 kilométeres szakasz Catanzaróból Cosenzába vezet.
Likvidációs érték
Az érték azt mutatja, hogy végelszámolás (likvidáció) során mennyiért lehetne értékesíteni az adott ingatlant vagy eszközt, és az értékesítés költségeit levonva mennyi az értékesítésből származó nettó jövedelem.

