Az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatala (ICE) a DHS (United States Department of Homeland Security) részeként a határokon átnyúló bűnözés és az illegális bevándorlás megelőzésére létrehozott szövetségi bűnüldöző
Sport

Nagyon fontos bejelentést tettek a világbajnokság kapcsán: ez biztosan nem lesz a fociünnepen

Pénzcentrum
2026. május 10. 12:32

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság szervezőbizottságának társelnöke szerint az amerikai bevándorlási hatóság nem lesz jelen a mérkőzéseken; erről Marco Rubio külügyminiszter személyesen biztosította a szervezőket.

Rodney Barreto, a rendezőbizottság társelnöke a The Athletic című lapnak nyilatkozva közölte, hogy az amerikai Bevándorlási és Vámrendészeti Hivatal (Immigration and Customs Enforcement, ICE) nem fog megjelenni a stadionok környékén a 2026-os világbajnokság alatt. Elmondása szerint az ICE nem lesz jelen a stadionoknál, és nem terveznek bevándorlási razziákat a mérkőzések idején, mert ez nem célja az intézkedéseknek.

Barreto hozzátette, hogy Rubio ígéretet tett a vízumok és útlevelek gyorsított ügyintézésére is, hogy a szurkolók minél zökkenőmentesebben utazhassanak az Egyesült Államokba.

A kérdés azért különösen érzékeny, mert Donald Trump elnök második ciklusának kezdete óta az ICE bevándorlási célú razziái és ellenőrzései jelentősen megszaporodtak, ami komoly belpolitikai vitákat váltott ki az országban. A világbajnokság szervezői láthatóan el akarják kerülni, hogy a sportesemény a bevándorláspolitikai feszültségek színterévé váljon.

Barreto emellett kitért a 2024-es Copa América döntőjének tanulságaira is. A Hard Rock Stadiumban rendezett Argentína–Kolumbia mérkőzésen jegy nélküli szurkolók megrohamozták a bejáratokat, ami sérülésekhez vezetett, és késleltette a mérkőzés kezdését. A társelnök szerint a fő probléma az volt, hogy nem alakítottak ki megfelelő biztonsági zónát a stadion körül, így a jegy nélküli tömeg könnyen elözönölhette a beléptetőpontokat.

Barreto hangsúlyozta, hogy a szervezők tanulnak ezekből az eseményekből, és különböző forgatókönyvek kidolgozásán dolgoznak a hasonló helyzetek megelőzése érdekében. Elmondása szerint a szövetségi kormányzat jelentős erőforrásokkal támogatja a rendező városokat, többek között a rendőri biztosítás költségeinek megtérítésével.
