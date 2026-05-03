Váratlan személy lépett be a világ 100 legbefolyásosabb embere közé: senki nem gondolta, hogy ekkora hatása lesz

Miután tizenhat évesen a kiégés miatt visszavonult a műkorcsolyától, Alysa Liu a saját szabályait követve tért vissza a jégre. Célja az volt, hogy olimpiai bajnok és egy új generáció példaképe legyen. Bár a sportot ma már felszabadultan élvezi, a hirtelen jött globális hírnév árnyoldalaival nap mint nap meg kell küzdenie.

Alysa Liut kivételesen fiatalon kiáltották ki szupertehetségnek. A folyamatos nyomás miatt azonban 16 évesen úgy döntött, hogy a mentális egészsége fontosabb a sportnál. Két szezonra teljesen visszavonult, majd 19 évesen megújult erővel és érettebben tért vissza a jégre. A pihenő kifizetődött: visszatérése után világbajnok, majd olimpiai bajnok lett.

Sikerének kulcsa abban rejlik, hogy végre elkezdte élvezni a versenyzést. Külseje és stílusa egy modern, hús-vér sportoló képét mutatja. Ezt erősítik a színes hajcsíkok, a piercingek és a laza, olykor élő adásban is szókimondó nyilatkozatok. Donna Summer zenéjére futott, aranyat érő kűrje is inkább egy felszabadult show-műsorra emlékeztetett. Ezzel a produkcióval pillanatok alatt belopta magát a fiatalok szívébe.

A kimagasló sporteredményekkel a hollywoodi csillogás is megérkezett az életébe. Megfordult az Oscar-gálán, elit divatházak bemutatóin vett részt, az iHeartRadio gáláján pedig személyesen Taylor Swiftnek adott át díjat.

Egy nemrégiben adott interjúban azonban őszintén beszélt arról, hogy a hírnévnek ára van. Míg a jelenleg is zajló korcsolyaturnékon a többi sportoló társaságában normálisnak érzi a mindennapokat, otthon már nem tud észrevétlenül létezni. Különösen a reptereken és a szállodáknál rá vadászó, autogramokkal üzérkedők zavarják, akik sokszor agresszívan behatolnak a személyes terébe.

A fokozott figyelem miatt a közösségi médiás szokásain is változtatott. Jóval kevesebbet posztol a magánéletéről, és a szponzorációs ügyeket a menedzserére bízta. Ezenkívül már csak azoknak az üzeneteit olvassa el, akiket személyesen is ismer.

A jégen kívül Liu egy teljesen átlagos fiatal, aki szeret használtruha-boltokban vintage darabokra vadászni. Úgy véli, hogy szülővárosa, Oakland is nagyban hozzájárult kreatív, önkifejező személyiségének kialakulásához. A sportban jelenleg az jelenti számára a legnagyobb biztonságot, hogy nem érez félelmet az aktuális edzői stábja mellett.

Bár a következő olimpián is szívesen részt venne, egyelőre nem tervez ennyire előre, hiszen addig még be is kell kerülnie a csapatba. Akárhogy is alakul a folytatás, Liu már most bizonyította, hogy túlnőtt a sportág keretein. Ezt mi sem jelzi jobban, mint hogy az ikonok kategóriájában felkerült a Time magazin legbefolyásosabb embereit rangsoroló listájára. Egy olyan sportágban, ahol ritkán születnek igazi globális sztárok, ő a saját útját járva lett egy egész generáció arca. Tette mindezt anélkül, hogy valaha is erre vágyott volna.