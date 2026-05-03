Itthon a fővárosi derbi, Angliában pedig a szezon egyik leginkább várt összecsapása kerül a középpontba a mai fociműsorban.
Váratlan személy lépett be a világ 100 legbefolyásosabb embere közé: senki nem gondolta, hogy ekkora hatása lesz
Miután tizenhat évesen a kiégés miatt visszavonult a műkorcsolyától, Alysa Liu a saját szabályait követve tért vissza a jégre. Célja az volt, hogy olimpiai bajnok és egy új generáció példaképe legyen. Bár a sportot ma már felszabadultan élvezi, a hirtelen jött globális hírnév árnyoldalaival nap mint nap meg kell küzdenie.
Alysa Liut kivételesen fiatalon kiáltották ki szupertehetségnek. A folyamatos nyomás miatt azonban 16 évesen úgy döntött, hogy a mentális egészsége fontosabb a sportnál. Két szezonra teljesen visszavonult, majd 19 évesen megújult erővel és érettebben tért vissza a jégre. A pihenő kifizetődött: visszatérése után világbajnok, majd olimpiai bajnok lett.
Sikerének kulcsa abban rejlik, hogy végre elkezdte élvezni a versenyzést. Külseje és stílusa egy modern, hús-vér sportoló képét mutatja. Ezt erősítik a színes hajcsíkok, a piercingek és a laza, olykor élő adásban is szókimondó nyilatkozatok. Donna Summer zenéjére futott, aranyat érő kűrje is inkább egy felszabadult show-műsorra emlékeztetett. Ezzel a produkcióval pillanatok alatt belopta magát a fiatalok szívébe.
A kimagasló sporteredményekkel a hollywoodi csillogás is megérkezett az életébe. Megfordult az Oscar-gálán, elit divatházak bemutatóin vett részt, az iHeartRadio gáláján pedig személyesen Taylor Swiftnek adott át díjat.
Egy nemrégiben adott interjúban azonban őszintén beszélt arról, hogy a hírnévnek ára van. Míg a jelenleg is zajló korcsolyaturnékon a többi sportoló társaságában normálisnak érzi a mindennapokat, otthon már nem tud észrevétlenül létezni. Különösen a reptereken és a szállodáknál rá vadászó, autogramokkal üzérkedők zavarják, akik sokszor agresszívan behatolnak a személyes terébe.
A fokozott figyelem miatt a közösségi médiás szokásain is változtatott. Jóval kevesebbet posztol a magánéletéről, és a szponzorációs ügyeket a menedzserére bízta. Ezenkívül már csak azoknak az üzeneteit olvassa el, akiket személyesen is ismer.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A jégen kívül Liu egy teljesen átlagos fiatal, aki szeret használtruha-boltokban vintage darabokra vadászni. Úgy véli, hogy szülővárosa, Oakland is nagyban hozzájárult kreatív, önkifejező személyiségének kialakulásához. A sportban jelenleg az jelenti számára a legnagyobb biztonságot, hogy nem érez félelmet az aktuális edzői stábja mellett.
Bár a következő olimpián is szívesen részt venne, egyelőre nem tervez ennyire előre, hiszen addig még be is kell kerülnie a csapatba. Akárhogy is alakul a folytatás, Liu már most bizonyította, hogy túlnőtt a sportág keretein. Ezt mi sem jelzi jobban, mint hogy az ikonok kategóriájában felkerült a Time magazin legbefolyásosabb embereit rangsoroló listájára. Egy olyan sportágban, ahol ritkán születnek igazi globális sztárok, ő a saját útját járva lett egy egész generáció arca. Tette mindezt anélkül, hogy valaha is erre vágyott volna.
Mauricio Pochettino elszomorodva figyeli egykori klubja, a Tottenham Hotspur bennmaradásért vívott küzdelmét a Premier League-ben.
Idén a valaha volt legnagyobb gyűjtemény kerül a boltok polcaira, az album kigyűjtése pedig akár ezer fontba is kerülhet a rajongóknak.
A Football Leaks kiszivárogtatásairól ismert Rui Pintót egy portugál bíróság felmentette a második ellene indított perben.
Parkert tavaly még rekordot jelentő teljesítmény miatt istenítették a szurkolók, a mostani kieséssel viszont elfogyott a vezetőség türelme.
A FIFA a négyéves ciklus végére 13 milliárd dolláros bevétellel számol, ami 73 százalékos növekedést jelent a katari tornához képest.
Még mindig nem ért véget a sportban sem az amerikai-iráni csörte: vajon most már végleg eldőlt minden?
Az iráni labdarúgó-szövetség küldöttsége kénytelen volt visszafordulni a torontói repülőtérről, miután konfliktusba keveredett a kanadai bevándorlási hatóságokkal.
A Premier League-ben az angol futball legnagyobb presztízsmérkőzése, a Manchester United–Liverpool derbi kerül a fókuszba, a Bundesligában a Leverkusen a Leipziget fogadja.
A Fizz Liga 32. fordulójában a bajnoki címért folyó küzdelem is rendkívül kiélezett, a Győr és a Ferencváros versenyfutása mellett több rangadó is döntő jelentőségű...
A FIFA az utolsó pillanatban harcolhatja ki a szövetségi adómentességet mind a 48 résztvevő nemzeti szövetség számára a nyári világbajnokságra.
Hol áll meg a United brutális költekezése? Tavaly már megvették a fiatal sztárt, de még költeni kell rá
A szlovén csatárért már tavaly nyáron is mélyen a zsebébe nyúlt a manchesteri klub, de a pénzköltés itt nem áll meg.
A West Ham United nem hajlandó átadni a stadionját a verseny idejére, mivel az esemény a labdarúgószezon elejére esne.
Dühöng Guardiola és a csapata is: a finisben szervezik át a bajnoki menetrendet a Premier League-ben
A Manchester City nehéz helyzetbe került a bajnoki hajrában: a klub május közepén mindössze tizenegy nap alatt négy mérkőzést kénytelen lejátszani.
Száz forint a belépő a szombati meccsre: különleges akcióval köszöni meg az NB I-es csapat a szurkolást
Jelképes, 100 forintos jegyárakkal köszöni meg szurkolóinak a kitartást a Kolorcity Kazincbarcika SC.
Kilencvenkét éves korában, Los Angeles-i otthonában április 27-én elhunyt Domján Árpád válogatott vízilabdázó.
Josh Mauro-t nem draftolták, mégis jelentős karriert futott be a profi amerikaifutball-bajnokságban.
A nyári labdarúgó-világbajnokságon azonnali piros lappal sújthatják azokat a játékosokat, akik ellenfelükkel szemben eltakarják a szájukat, vagy tiltakozásul elhagyják a pályát.
Az Atlético Madrid a Bajnokok Ligája idei kiírásában még veretlen Arsenalt fogadja az elődöntő szerdai első mérkőzésén.
Az együttessel kilenc és fél év alatt hat bajnoki címet, egy Bajnokok Ligáját, valamint számos további trófeát nyert
-
Európa legnagyobb outdoor és katonai áruháza érkezik Magyarországra (x)
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.