Teljesen kiakadt játékosaira a tökutolsó csapat edzője: "menniük kell, ezt nem akarom többet látni"

A Wolverhampton Wanderers vezetőedzője, Rob Edwards a Brighton elleni 3–0-s vereség után keményen nekiment saját játékosainak. A szakember egyúttal bejelentette, hogy a nyáron nagytakarítás várható a Molineux-ben - írta meg a Mirror.

A Wolves hónapok óta az utolsó helyen áll a Premier League-ben, Rob Edwards érkezése Vitor Pereira utódjaként már nem tudta megfordítani a szezont. A Brighton elleni mérkőzésen a csapat öt percen belül két gólt kapott: Jack Hinshelwood már a 35. másodpercben fejjel betalált, majd Lewis Dunk röviddel később megduplázta az előnyt.

Amikor a mérkőzés után arról kérdezték Edwardsot, hogy lemondott-e egyes játékosairól, a szakember nem köntörfalazott.

Igen, egyértelműen. Néhányuknak menniük kell, az utolsó helyen vagyunk. Szégyen, ami történt, menniük kell

- fogalmazott nagyon keményen. A tréner hozzátette, hogy már csak két meccs van hátra, ezt az időszakot valahogy túl kell élni. Utána "kezdődhet az igazi munka", mert komoly változások várhatók.

Anglia Wolverhampton Piaci érték: 277,10M € Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #20 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 18. West Ham United 36 9 9 18 42 62 -20 36 19. Burnley 36 4 9 23 37 73 -36 21 20. Wolverhampton 36 3 9 24 25 66 -41 18 Adatlap létrehozva: 2026.05.11.

A Wolves 2018 óta volt tagja az élvonalnak. A feljutásuk utáni első években még a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekért is versenyben voltak, a visszaesésük azonban rendkívül meredek volt. Edwards a Liverpool és az Aston Villa elleni győzelmekkel legalább annyit elért, hogy csapata statisztikailag ne váljon a Premier League történetének legrosszabb gárdájává. A menedzser ennek ellenére lesújtó képet festett a Brighton ellen látottakról.

Hihetetlenül frusztráló volt az egész, az első öt percben úgy tűnt, mintha még a szállodai szobánkban lennénk. A meccs eleje borzalmasan sikerült. Már azelőtt hátrányba kerültünk, hogy érdemben labdába értünk volna, a szöglet utáni védekezésünk pedig szörnyű volt. Néhányan egyszerűen nem végezték el a feladatukat. Ha öt perc után kettővel vezet egy nálad amúgy is jobb csapat, akkor esélyed sincs

- mondta a csalódott tréner.