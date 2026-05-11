sport, sportlétesítmény, labdarúgás, kispad
Sport

Teljesen kiakadt játékosaira a tökutolsó csapat edzője: "menniük kell, ezt nem akarom többet látni"

Pénzcentrum
2026. május 11. 15:14

A Wolverhampton Wanderers vezetőedzője, Rob Edwards a Brighton elleni 3–0-s vereség után keményen nekiment saját játékosainak. A szakember egyúttal bejelentette, hogy a nyáron nagytakarítás várható a Molineux-ben - írta meg a Mirror.

A Wolves hónapok óta az utolsó helyen áll a Premier League-ben, Rob Edwards érkezése Vitor Pereira utódjaként már nem tudta megfordítani a szezont. A Brighton elleni mérkőzésen a csapat öt percen belül két gólt kapott: Jack Hinshelwood már a 35. másodpercben fejjel betalált, majd Lewis Dunk röviddel később megduplázta az előnyt.

Amikor a mérkőzés után arról kérdezték Edwardsot, hogy lemondott-e egyes játékosairól, a szakember nem köntörfalazott.

Igen, egyértelműen. Néhányuknak menniük kell, az utolsó helyen vagyunk. Szégyen, ami történt, menniük kell

- fogalmazott nagyon keményen. A tréner hozzátette, hogy már csak két meccs van hátra, ezt az időszakot valahogy túl kell élni. Utána "kezdődhet az igazi munka", mert komoly változások várhatók.

Anglia
Wolverhampton
Piaci érték: 277,10M €
Jelenlegi helyezés: #20
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
18.
West Ham United
36
9
9
18
42
62
-20
36
19.
Burnley
36
4
9
23
37
73
-36
21
20.
Wolverhampton
36
3
9
24
25
66
-41
18
Adatlap létrehozva: 2026.05.11.

A Wolves 2018 óta volt tagja az élvonalnak. A feljutásuk utáni első években még a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekért is versenyben voltak, a visszaesésük azonban rendkívül meredek volt. Edwards a Liverpool és az Aston Villa elleni győzelmekkel legalább annyit elért, hogy csapata statisztikailag ne váljon a Premier League történetének legrosszabb gárdájává. A menedzser ennek ellenére lesújtó képet festett a Brighton ellen látottakról.

Hihetetlenül frusztráló volt az egész, az első öt percben úgy tűnt, mintha még a szállodai szobánkban lennénk. A meccs eleje borzalmasan sikerült. Már azelőtt hátrányba kerültünk, hogy érdemben labdába értünk volna, a szöglet utáni védekezésünk pedig szörnyű volt. Néhányan egyszerűen nem végezték el a feladatukat. Ha öt perc után kettővel vezet egy nálad amúgy is jobb csapat, akkor esélyed sincs

- mondta a csalódott tréner.
