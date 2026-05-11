Teljesen kiakadt játékosaira a tökutolsó csapat edzője: "menniük kell, ezt nem akarom többet látni"
A Wolverhampton Wanderers vezetőedzője, Rob Edwards a Brighton elleni 3–0-s vereség után keményen nekiment saját játékosainak. A szakember egyúttal bejelentette, hogy a nyáron nagytakarítás várható a Molineux-ben - írta meg a Mirror.
A Wolves hónapok óta az utolsó helyen áll a Premier League-ben, Rob Edwards érkezése Vitor Pereira utódjaként már nem tudta megfordítani a szezont. A Brighton elleni mérkőzésen a csapat öt percen belül két gólt kapott: Jack Hinshelwood már a 35. másodpercben fejjel betalált, majd Lewis Dunk röviddel később megduplázta az előnyt.
Amikor a mérkőzés után arról kérdezték Edwardsot, hogy lemondott-e egyes játékosairól, a szakember nem köntörfalazott.
Igen, egyértelműen. Néhányuknak menniük kell, az utolsó helyen vagyunk. Szégyen, ami történt, menniük kell
- fogalmazott nagyon keményen. A tréner hozzátette, hogy már csak két meccs van hátra, ezt az időszakot valahogy túl kell élni. Utána "kezdődhet az igazi munka", mert komoly változások várhatók.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
18.
West Ham United
|
36
|
9
|
9
|
18
|
42
|
62
|
-20
|
36
|
19.
Burnley
|
36
|
4
|
9
|
23
|
37
|
73
|
-36
|
21
|
20.
Wolverhampton
|
36
|
3
|
9
|
24
|
25
|
66
|
-41
|
18
A Wolves 2018 óta volt tagja az élvonalnak. A feljutásuk utáni első években még a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekért is versenyben voltak, a visszaesésük azonban rendkívül meredek volt. Edwards a Liverpool és az Aston Villa elleni győzelmekkel legalább annyit elért, hogy csapata statisztikailag ne váljon a Premier League történetének legrosszabb gárdájává. A menedzser ennek ellenére lesújtó képet festett a Brighton ellen látottakról.
Hihetetlenül frusztráló volt az egész, az első öt percben úgy tűnt, mintha még a szállodai szobánkban lennénk. A meccs eleje borzalmasan sikerült. Már azelőtt hátrányba kerültünk, hogy érdemben labdába értünk volna, a szöglet utáni védekezésünk pedig szörnyű volt. Néhányan egyszerűen nem végezték el a feladatukat. Ha öt perc után kettővel vezet egy nálad amúgy is jobb csapat, akkor esélyed sincs
- mondta a csalódott tréner.
