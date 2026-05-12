Elképesztő kijelentést tett Donald Trump: az Egyesült Államok 51. tagállamává tenne egy országot

Donald Trump újabb meghökkentő kijelentése váltott ki nemzetközi visszhangot, miután az amerikai elnök arról beszélt, hogy Venezuela akár az Egyesült Államok 51. tagállama is lehetne. A dél-amerikai ország ügyvivő elnöke gyorsan reagált a felvetésre, és világossá tette, hogy Venezuela nem mond le szuverenitásáról, írja az Independent.

Delcy Rodríguez, Venezuela ügyvivő elnöke hétfőn határozottan visszautasította Donald Trump amerikai elnök terveit, aki azt szeretné, hogy az ország az Egyesült Államok 51. tagállamaként csatlakozzon az USA-hoz.

Rodríguez kijelentette: Venezuela továbbra is megvédi integritását, szuverenitását, függetlenségét és történelmét. Hangsúlyozta, hogy az ország „nem gyarmat, hanem szabad ország”.

EZ IS ÉRDEKELHET Súlyos fenyegetéseket küldött Trump egy újabb országnak: láthatáron a következő háború? A tartomány tavaly tiltakozásul távolította el az amerikai alkoholt a boltokból, válaszul az Egyesült Államok kanadai termékekre kivetett vámjaira.

Donald Trump korábban a Fox Newsnak nyilatkozva arról beszélt, hogy „komolyan fontolgatja” Venezuela bekebelezését és az Egyesült Államokhoz csatolását. Az amerikai elnök korábban Kanadával kapcsolatban is tett hasonló kijelentéseket. A Fehér Ház egyelőre nem reagált Trump szavaira.

Rodríguez januárban vette át a hatalmat, miután egy amerikai katonai művelet során eltávolították az ország éléről Nicolás Madurót.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlapi kép: Official White House Photo by Daniel Torok