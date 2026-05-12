UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Világ

Elképesztő kijelentést tett Donald Trump: az Egyesült Államok 51. tagállamává tenne egy országot

2026. május 12. 09:22

Donald Trump újabb meghökkentő kijelentése váltott ki nemzetközi visszhangot, miután az amerikai elnök arról beszélt, hogy Venezuela akár az Egyesült Államok 51. tagállama is lehetne. A dél-amerikai ország ügyvivő elnöke gyorsan reagált a felvetésre, és világossá tette, hogy Venezuela nem mond le szuverenitásáról, írja az Independent.

Delcy Rodríguez, Venezuela ügyvivő elnöke hétfőn határozottan visszautasította Donald Trump amerikai elnök terveit, aki azt szeretné, hogy az ország az Egyesült Államok 51. tagállamaként csatlakozzon az USA-hoz.

Rodríguez kijelentette: Venezuela továbbra is megvédi integritását, szuverenitását, függetlenségét és történelmét. Hangsúlyozta, hogy az ország „nem gyarmat, hanem szabad ország”.

A tartomány tavaly tiltakozásul távolította el az amerikai alkoholt a boltokból, válaszul az Egyesült Államok kanadai termékekre kivetett vámjaira.

Donald Trump korábban a Fox Newsnak nyilatkozva arról beszélt, hogy „komolyan fontolgatja” Venezuela bekebelezését és az Egyesült Államokhoz csatolását. Az amerikai elnök korábban Kanadával kapcsolatban is tett hasonló kijelentéseket. A Fehér Ház egyelőre nem reagált Trump szavaira.

Rodríguez januárban vette át a hatalmat, miután egy amerikai katonai művelet során eltávolították az ország éléről Nicolás Madurót.

Címlapi kép: Official White House Photo by Daniel Torok
#nemzetközi #világ #usa #donald trump #politika #amerikai egyesült államok #venezuela #geopolitika #külpolitika

