Fordulatos hétvége Európában: bajnok a Barcelona, törtet az Arsenal

A hétvége leginkább várt mérkőzése az El Clásico volt, amelyen a Barcelona a Real Madrid ellen aratott 2-0-s győzelmével bebiztosította bajnoki címét. Az angol élvonalban az Arsenal megőrizte ötpontos előnyét a Manchester City előtt - igaz, egy maratoni meccsen tette ezt meg.

Az európai topbajnokságok hétvégi fordulója több szempontból is sorsdöntőnek bizonyulhatott. A La Ligában a Barcelona lényegében eldöntötte a bajnoki cím sorsát, az angol élvonalban azonban továbbra is szorosnak ígérkezik a versenyfutás. Az olasz és a német bajnokságban a szezon elején kirajzolódott erőviszonyok maradtak érvényben, miközben a tabellák alján fontos változások történtek, és több csapat még mindig a bennmaradásért küzd.

Premier League: az Arsenal tovább menetel a bajnoki cím felé

Az angol bajnokságban az Arsenal továbbra is magabiztosan vezeti a tabellát. A Gunners idegenben ugyan csak szűken, 1-0-ra győzött a West Ham United ellen, a győzelemmel 79 pontra növelte pontjai számát. Előnye a Manchester City előtt továbbra is öt pont.

A Manchester City hazai pályán 3-0-ra verte a Brentfordot, és 74 ponttal szorosan az Arsenal nyomában marad. Az ötpontos különbség mellett még két forduló van hátra, így matematikailag továbbra is van esélye a Citynek a bajnoki címre.

A Manchester United 0-0-s döntetlent játszott a Sunderland ellen, így 65 ponttal továbbra is őrzi a tabella harmadik helyét. A Liverpool és az Aston Villa egyaránt 59 ponttal áll, Arne Slot csapata 1-1-es döntetlent ért el a Chelsea vendégeként.

A Brighton magabiztos, 3-0-s győzelmet aratott a sereghajtó Wolverhampton ellen. A Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth szintén nyerni tudott: 1-0-ra verte a Fulhamet, és ezzel 55 ponttal feljött a tabella hatodik helyére.

Serie A: Az Inter fölénye töretlen

Az olasz bajnokságban a már bajnok Internazionale tovább növelte előnyét a tabella élén. A milánói együttes idegenben 3-0-ra győzött a Lazio ellen, és már 85 pontnál tart. Az Inter kiváló formában van: az utolsó öt mérkőzéséből négyet megnyert, egyet pedig döntetlenre hozott.

A harmadik helyen álló Juventus szintén győzelemmel zárta a fordulót, idegenben 1-0-ra nyert a Lecce ellen, és 68 ponttal őrzi pozícióját. A Juventus mindössze egy ponttal előzi meg az AS Romát és az AC Milant, amelyek egyaránt 67 ponttal állnak. Az AS Roma fontos idegenbeli győzelmet aratott, 3-2-re nyert a Parma ellen. Az AC Milan ezzel szemben meglepő, 2-3-as hazai vereséget szenvedett az Atalantától, ami különösen sokat számíthat a Bajnokok Ligája-helyekért folyó versenyben.

A Como 1-0-ra nyert a Hellas Verona ellen, és 65 ponttal a tabella hatodik helyén áll. A kiesés ellen küzdők közül a Pisa 18 ponttal sereghajtó, a csapat rendkívül gyenge formában van, az utolsó öt mérkőzését egyaránt elveszítette - már biztosan a Serie B-ben kezdi meg a következő szezont.

A Cremonese számára különösen fontos volt a Pisa elleni 3-0-s hazai győzelem. A csapat 31 pontra javította mérlegét, de még mindig kieső helyen áll.

La Liga: a Barcelona legyőzte a Realt az El Clásicón, ezzel lett bajnok

A spanyol bajnokság hétvégi fordulójának csúcspontja az El Clásico volt, amelyen a Barcelona hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Real Madridot. A katalán csapat ezzel 91 pontra növelte összpontszámát, míg a Real Madrid 77 pontnál tart.

A 14 pontos különbség két fordulóval a vége előtt bebiztosította a Barcelona számára a bajnoki címet. A csapat kiemelkedő szezont fut, az utolsó öt mérkőzését egyaránt megnyerte.

A tabella harmadik helyén álló Villarreal CF ezúttal nem tudott győzni, 1-1-es döntetlent játszott az RCD Mallorca ellen, így 69 ponttal őrzi pozícióját. Az Atletico Madrid számára rosszul alakult a forduló: a negyedik helyen álló együttes meglepetésre 0-1-re kikapott a Celta Vigotól, és 63 pontnál ragadt.

A Valencia fontos győzelmet aratott, 1-0-ra verte az Athletic Bilbaot. A Real Betis 2-2-es döntetlent játszott a Real Sociedad ellen, így egy ponttal gazdagodott.

Bundesliga: iszonyú verekedés a kiesés elkerüléséért

A német bajnokságban a Bayern München újra nyerni tudott: a bajorok idegenben 1-0-ra győztek a VfL Wolfsburg ellen, és 86 pontra növelték pontjaik számát.

A második helyen álló Borussia Dortmund 70 ponttal követi a Bayernt, miután hazai pályán 3-2-re győzött az Eintracht Frankfurt ellen. Az RB Leipzig szintén nyerni tudott, 2-1-re verte az FC St. Paulit, és 65 ponttal stabilan őrzi a harmadik helyet.

A tabella alján három csapat, a VfL Wolfsburg, az FC Heidenheim és az FC St. Pauli osztozik a sereghajtói pozíción, egyaránt 26 ponttal. Az FC Heidenheim számára különösen fontos volt az FC Köln ellen aratott 3-1-es győzelem, miközben az FC St. Pauli vereséget szenvedett.

A középmezőnyben a Hamburger SV 3-2-re nyert hazai pályán az SC Freiburg ellen. Az Union Berlin továbbra is remekül teljesít, ezúttal 3-1-re győzte le az 1. FSV Mainz 05 csapatát.

Ligue 1: PSG közelebb a címhez

A francia bajnokságban a Paris Saint-Germain továbbra is magabiztosan vezeti a tabellát 73 ponttal. A fővárosi csapat hazai pályán 1-0-ra nyert a Stade Brestois 29 ellen, és egyre közelebb kerül a bajnoki címhez. Az RC Lens 67 ponttal a második helyen áll, és 1-0-ra győzött az FC Nantes ellen, folytatva pozitív sorozatát. A LOSC Lille szintén fontos sikert aratott: idegenben 1-0-ra nyert az AS Monaco ellen, 61 pontra javította mérlegét, és ezzel a tabella harmadik helyén áll.

A Lyon 2-1-es vereséget szenvedett a Toulouse FC ellen, és 60 ponttal visszacsúszott a negyedik helyre. A Stade Rennais FC 2-1-re verte a Paris FC-t, 59 ponttal az ötödik helyre zárkózott fel.

A Marseille is győzelemmel zárta a fordulót, idegenben 1-0-ra nyert a Havre Athletic Club ellen, és 56 ponttal a hatodik helyen áll. A tabella alján a Metz 16 ponttal sereghajtó, a csapat 0-4-es vereséget szenvedett a Lorient ellen, és az utolsó öt mérkőzéséből négyet elveszített.