Örökre kitilthatnak több száz szurkolót: elképesztő botrány a városi rangadón, ilyet még nem láttál + videó

A Slavia Praha elnöke élethosszig tartó kitiltást helyezett kilátásba azokkal a szurkolókkal szemben, akik a szombati prágai derbi végén berohantak a pályára. Ezzel ugyanis megakadályozták a bajnoki cím sorsáról is döntő mérkőzés szabályos befejezését.

A cseh élvonalbeli bajnokság rájátszásánaka döntőjében a Slavia 3-2-re vezetett a Sparta Praha ellen. A hosszabbítás hetedik percében azonban több száz hazai szurkoló özönlötte el a Fortuna Aréna gyepét, így a mérkőzést félbe kellett szakítani.

A közösségi médiában terjedő videókon jól látható, ahogy mindkét csapat játékosai próbálnak bemenekülni az öltözőbe. Eközben égő fáklyákat tartó szurkolók rohantak a vendégszektorhoz, és pirotechnikai eszközöket dobáltak a lelátóra. A Sparta kapusát, Jakub Surovcíkot egy fáklya arcon is találta.

Az elképesztő botrányról itt egy videó:

Jaroslav Tvrdík, a Slavia elnöke vasárnap reggel közleményben kért bocsánatot a Spartától, a vendégszurkolóktól és a játékvezetőktől. Szintén elnézést kért mindazoktól a hazai drukkerektől, akik "összetört szívvel hagyták el a stadiont".

A Slavia értékei nem a gyűlölet és az erőszak. Vállaljuk a felelősséget, és levonjuk a megfelelő következtetéseket

- fogalmazott a klubvezető. Hozzátette, hogy ez volt az egyesület modern kori történetének legdrámaibb pillanata.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Chance Liga 2. forduló Slavia Praha Sparta Praha 2026. május 9. szombat 19:00 | Sinobo Stadium, Prague Hazai gólszerzők 31' Oscar Dorley, 52' Stepan Chaloupek, 53' David Zima Vendég gólszerzők 22' Jan Kuchta, 47' Asger Sørensen 41 Labdabirtoklási arány 59 69 Támadások 87 26 Veszélyes támadások 50 8 Kaput eltaláló lövések 5 1 Kaput elkerülő lövések 8 2 Szögletek 7 0 Sárga lapok 7 2 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 3 Blokkolt lövések 6 Adatlap létrehozva: 2026.05.10.

Az elnök bejelentette az északi lelátó azonnali bezárását. A szektor addig nem is nyit újra, amíg az összes elkövetőt felelősségre nem vonják. A klub minden kamerafelvételt és a biztonsági szolgálat jelentéseit is átadja a hatóságoknak. Emellett a rendőrség megkapja az északi lelátóra érvényes jegyek és bérletek tulajdonosainak adatait is.

Az azonosított elkövetőket élethosszig kitiltják a Fortuna Arénából. A Slavia ezenfelül kártérítést is követel tőlük, amely magában foglalja a labdarúgó-szövetség által a klubra kirótt fegyelmi büntetések összegét is.

Jakub Surovcík a közösségi médiában jelezte, hogy jogi lépéseket tesz az ügyben, mivel a pályára berohanó szurkolók megfenyegették és fizikailag is bántalmazták. A cseh profiligát működtető LFA "teljességgel elfogadhatatlannak" minősítette az incidenst.

A szervezet fegyelmi bizottsága már vasárnap rendkívüli ülést tartott. A liga hangsúlyozta, hogy sem az érzelmileg feszült légkör, sem a sportszakmai rivalizálás nem szolgálhat mentségül az ilyen viselkedésre. Kiemelték, hogy a profi labdarúgásnak biztonságos környezetnek kell maradnia minden résztvevő számára. A Slavia a tervek szerint szerdán hazai pályán fogadja az FK Jablonec csapatát a következő bajnoki mérkőzésén.