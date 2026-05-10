Örökre kitilthatnak több száz szurkolót: elképesztő botrány a városi rangadón, ilyet még nem láttál + videó
A Slavia Praha elnöke élethosszig tartó kitiltást helyezett kilátásba azokkal a szurkolókkal szemben, akik a szombati prágai derbi végén berohantak a pályára. Ezzel ugyanis megakadályozták a bajnoki cím sorsáról is döntő mérkőzés szabályos befejezését.
A cseh élvonalbeli bajnokság rájátszásánaka döntőjében a Slavia 3-2-re vezetett a Sparta Praha ellen. A hosszabbítás hetedik percében azonban több száz hazai szurkoló özönlötte el a Fortuna Aréna gyepét, így a mérkőzést félbe kellett szakítani.
A közösségi médiában terjedő videókon jól látható, ahogy mindkét csapat játékosai próbálnak bemenekülni az öltözőbe. Eközben égő fáklyákat tartó szurkolók rohantak a vendégszektorhoz, és pirotechnikai eszközöket dobáltak a lelátóra. A Sparta kapusát, Jakub Surovcíkot egy fáklya arcon is találta.
Az elképesztő botrányról itt egy videó:
Jaroslav Tvrdík, a Slavia elnöke vasárnap reggel közleményben kért bocsánatot a Spartától, a vendégszurkolóktól és a játékvezetőktől. Szintén elnézést kért mindazoktól a hazai drukkerektől, akik "összetört szívvel hagyták el a stadiont".
A Slavia értékei nem a gyűlölet és az erőszak. Vállaljuk a felelősséget, és levonjuk a megfelelő következtetéseket
- fogalmazott a klubvezető. Hozzátette, hogy ez volt az egyesület modern kori történetének legdrámaibb pillanata.
Az elnök bejelentette az északi lelátó azonnali bezárását. A szektor addig nem is nyit újra, amíg az összes elkövetőt felelősségre nem vonják. A klub minden kamerafelvételt és a biztonsági szolgálat jelentéseit is átadja a hatóságoknak. Emellett a rendőrség megkapja az északi lelátóra érvényes jegyek és bérletek tulajdonosainak adatait is.
Az azonosított elkövetőket élethosszig kitiltják a Fortuna Arénából. A Slavia ezenfelül kártérítést is követel tőlük, amely magában foglalja a labdarúgó-szövetség által a klubra kirótt fegyelmi büntetések összegét is.
Jakub Surovcík a közösségi médiában jelezte, hogy jogi lépéseket tesz az ügyben, mivel a pályára berohanó szurkolók megfenyegették és fizikailag is bántalmazták. A cseh profiligát működtető LFA "teljességgel elfogadhatatlannak" minősítette az incidenst.
A szervezet fegyelmi bizottsága már vasárnap rendkívüli ülést tartott. A liga hangsúlyozta, hogy sem az érzelmileg feszült légkör, sem a sportszakmai rivalizálás nem szolgálhat mentségül az ilyen viselkedésre. Kiemelték, hogy a profi labdarúgásnak biztonságos környezetnek kell maradnia minden résztvevő számára. A Slavia a tervek szerint szerdán hazai pályán fogadja az FK Jablonec csapatát a következő bajnoki mérkőzésén.
