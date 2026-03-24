Itt a vége! Elhagyja a Liverpoolt Mohamed Salah, megható videóban jelentette be döntését

Salah egy érzelmes videóban búcsúzott a szurkolóktól - a klub szerint a játékos maga kérte, hogy ennyivel a szezon vége előtt jelentsék be mindezt.

Mohamed Salah az idény végén távozik a Liverpool labdarúgócsapatától. A 33 éves egyiptomi támadó és az angol klub ma este tette hivatalossá a szezonvégi elválást, amellyel egy rendkívül sikeres korszak zárul le. A klub közleménye szerint a korai bejelentés kifejezetten a játékos kérése volt: Salah ezzel szerette volna tisztázni a jövőjét, valamint kifejezni tiszteletét és háláját a szurkolók iránt.

A 115-szörös egyiptomi válogatott futballista a közösségi oldalain közzétett videóban személyesen is üzent a drukkereknek. Elmondta: sosem gondolta volna, hogy a klub, a város és az ott élő emberek ilyen mély nyomot hagynak majd az életében. Úgy fogalmazott, hogy a Liverpool számára nem pusztán egy csapat: sokkal inkább szenvedély, történelem és szellemiség, amelyet csak az érthet meg igazán, aki maga is a részese.

Győzelmeket ünnepeltünk, megnyertük a legfontosabb trófeákat, és együtt küzdöttünk az életünk legkeményebb időszakaiban

- mondta Salah a videóban.

Az egyiptomi klasszis 2017-ben az AS Romától igazolt a Liverpoolhoz. Az évek során a klub történetének egyik legmeghatározóbb alakjává vált. Az ott töltött időszak alatt 435 mérkőzésen 255 gólt szerzett, és minden jelentős trófeát begyűjtött az együttessel. Mérlegén két angol bajnoki cím, egy FA-kupa- és két Ligakupa-győzelem, továbbá egy Bajnokok Ligája-, egy klubvilágbajnoki, valamint egy európai Szuperkupa-siker szerepel.

Salah távozását egy ideje már pedzegették a szakírók és a szurkolók is. A dolog azzal kezdődött, hogy tavaly nagyjából egy fél év kellett hozzá, mire a Liverpool vezetősége nagy nehezen leült tárgyalni a támadóval, végül egy két éves szerződéshosszabbításban állapodtak akkor meg.

Decemberben azonban borult a bili: Salah egy bajnoki mérkőzés után azt nyilatkozta, hogy a klub szerinte bűnbakká tette a csapat kimondottan döcögős szereplése miatt. Innentől csak az volt a kérdés, mikor jelenti be a távozását a legendás egyiptomi csatár: ez történt meg végül most.