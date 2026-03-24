Barbarez szerint Cooper szándékosan mellőzi a bosnyák Benjamin Tahirovicot a klubcsapatban, hogy ezzel gyengítse a válogatottat a vb-pótselejtező előtt
Itt a vége! Elhagyja a Liverpoolt Mohamed Salah, megható videóban jelentette be döntését
Salah egy érzelmes videóban búcsúzott a szurkolóktól - a klub szerint a játékos maga kérte, hogy ennyivel a szezon vége előtt jelentsék be mindezt.
Mohamed Salah az idény végén távozik a Liverpool labdarúgócsapatától. A 33 éves egyiptomi támadó és az angol klub ma este tette hivatalossá a szezonvégi elválást, amellyel egy rendkívül sikeres korszak zárul le. A klub közleménye szerint a korai bejelentés kifejezetten a játékos kérése volt: Salah ezzel szerette volna tisztázni a jövőjét, valamint kifejezni tiszteletét és háláját a szurkolók iránt.
A 115-szörös egyiptomi válogatott futballista a közösségi oldalain közzétett videóban személyesen is üzent a drukkereknek. Elmondta: sosem gondolta volna, hogy a klub, a város és az ott élő emberek ilyen mély nyomot hagynak majd az életében. Úgy fogalmazott, hogy a Liverpool számára nem pusztán egy csapat: sokkal inkább szenvedély, történelem és szellemiség, amelyet csak az érthet meg igazán, aki maga is a részese.
Győzelmeket ünnepeltünk, megnyertük a legfontosabb trófeákat, és együtt küzdöttünk az életünk legkeményebb időszakaiban
- mondta Salah a videóban.
Az egyiptomi klasszis 2017-ben az AS Romától igazolt a Liverpoolhoz. Az évek során a klub történetének egyik legmeghatározóbb alakjává vált. Az ott töltött időszak alatt 435 mérkőzésen 255 gólt szerzett, és minden jelentős trófeát begyűjtött az együttessel. Mérlegén két angol bajnoki cím, egy FA-kupa- és két Ligakupa-győzelem, továbbá egy Bajnokok Ligája-, egy klubvilágbajnoki, valamint egy európai Szuperkupa-siker szerepel.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Salah távozását egy ideje már pedzegették a szakírók és a szurkolók is. A dolog azzal kezdődött, hogy tavaly nagyjából egy fél év kellett hozzá, mire a Liverpool vezetősége nagy nehezen leült tárgyalni a támadóval, végül egy két éves szerződéshosszabbításban állapodtak akkor meg.
Decemberben azonban borult a bili: Salah egy bajnoki mérkőzés után azt nyilatkozta, hogy a klub szerinte bűnbakká tette a csapat kimondottan döcögős szereplése miatt. Innentől csak az volt a kérdés, mikor jelenti be a távozását a legendás egyiptomi csatár: ez történt meg végül most. Az ügyről bővebben is írtunk korábban, ezeket a cikkeket itt találod:
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.