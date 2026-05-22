Ennyi volt, befejezi az olimpiai bronzérmes magyar sportoló: érzelmes posztban búcsúzott el

A sportoló megható üzenetben jelentette be visszavonulását: azt hangsúlyozta, hogy bár a döntést nem volt könnyű meghozni, hálás az elmúlt évekért. Emellett köszönetet mondott családjának, edzőinek, valamint a felkészülését segítő teljes szakmai stábnak.

Két olimpiai szereplés - közte egy bronzérmessel - és tizenkét évnyi élsport után befejezi profi pályafutását Jászapáti Petra, rövid pályás gyorskorcsolyázó. A hírt ő maga jelentette be közösségi oldalán. Mint posztjában írja: tizenkét évvel ezelőtt kapott először lehetőséget arra, hogy az olimpiai csapattal edzőtáborozzon.

Első világkupa-versenyein 2014-ben, Ázsiában lépett jégre, és akkori motivációja egészen pályafutása végéig elkísérte. Azóta számtalan világkupán, Európa- és világbajnokságon indult. Emellett abban a megtiszteltetésben is része volt, hogy két olimpián képviselhette a nemzeti színeket.

Visszavonulása saját elhatározása volt - szögezte le a posztban. Bár a döntéshez vezető folyamat nem volt gyors, hálásan tekint vissza az elmúlt időszakra. Jászapáti elismerte, hogy bár nem egészen így tervezte a befejezést, a korcsolyázás minden percét szerette.

Köszönöm, Anya és Apa. Köszönöm, hogy minden szombaton hajnal 5-kor felkeltetek, hogy elvigyetek a jégpályára. Köszönöm, hogy megkötöttétek a korcsolyámat, a rengeteg kilométert, amit a versenyek miatt megtettetek, és hogy hagytátok, hogy az álmaimat kövessem, még akkor is, ha ez távol vitt otthonról. Mindig Ti voltatok a csendes, de rendíthetetlen támaszom — nélkületek mindez nem valósulhatott volna meg

- írta érzelmekkel teli posztjában a sportoló. Szülei mellett megköszönte a férjének, valamint testvérének is a kitartó szurkolást és az áldozatokat egyaránt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Jászapáti Petra nem vett részt a milánó-cortinai téli olimpián az év elején: még tavaly ősszel szenvedett komoly sérülést, és azonnal kiderült, hogy semmiképpen nem fog időben felépülni.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA