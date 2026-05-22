Drezda, 2025. január 19.Jászapáti Petra a női 1500 méteres versenyszám elődöntőjében a rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon a drezdai Joynext Arénában 2025. január 19-én.MTI/Koszticsák Szilárd
Sport

Ennyi volt, befejezi az olimpiai bronzérmes magyar sportoló: érzelmes posztban búcsúzott el

Pénzcentrum
2026. május 22. 16:21

A sportoló megható üzenetben jelentette be visszavonulását: azt hangsúlyozta, hogy bár a döntést nem volt könnyű meghozni, hálás az elmúlt évekért. Emellett köszönetet mondott családjának, edzőinek, valamint a felkészülését segítő teljes szakmai stábnak.

Két olimpiai szereplés - közte egy bronzérmessel - és tizenkét évnyi élsport után befejezi profi pályafutását Jászapáti Petra, rövid pályás gyorskorcsolyázó. A hírt ő maga jelentette be közösségi oldalán. Mint posztjában írja: tizenkét évvel ezelőtt kapott először lehetőséget arra, hogy az olimpiai csapattal edzőtáborozzon.

Első világkupa-versenyein 2014-ben, Ázsiában lépett jégre, és akkori motivációja egészen pályafutása végéig elkísérte. Azóta számtalan világkupán, Európa- és világbajnokságon indult. Emellett abban a megtiszteltetésben is része volt, hogy két olimpián képviselhette a nemzeti színeket.

Visszavonulása saját elhatározása volt - szögezte le a posztban. Bár a döntéshez vezető folyamat nem volt gyors, hálásan tekint vissza az elmúlt időszakra. Jászapáti elismerte, hogy bár nem egészen így tervezte a befejezést, a korcsolyázás minden percét szerette. 

Köszönöm, Anya és Apa. Köszönöm, hogy minden szombaton hajnal 5-kor felkeltetek, hogy elvigyetek a jégpályára. Köszönöm, hogy megkötöttétek a korcsolyámat, a rengeteg kilométert, amit a versenyek miatt megtettetek, és hogy hagytátok, hogy az álmaimat kövessem, még akkor is, ha ez távol vitt otthonról. Mindig Ti voltatok a csendes, de rendíthetetlen támaszom — nélkületek mindez nem valósulhatott volna meg

- írta érzelmekkel teli posztjában a sportoló. Szülei mellett megköszönte a férjének, valamint testvérének is a kitartó szurkolást és az áldozatokat egyaránt.

Jászapáti Petra nem vett részt a milánó-cortinai téli olimpián az év elején: még tavaly ősszel szenvedett komoly sérülést, és azonnal kiderült, hogy semmiképpen nem fog időben felépülni.

