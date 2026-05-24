Videón a hihetetlen sportszerűtlenság: lefejelte ellenfelét az MMA-s, mégis ő nyerte a meccset

Joe Schilling alig fél perc után otthagyta a Donegi Abena elleni félnehézsúlyú PFL-mérkőzését, miután ellenfele az első menetben megpróbálta lefejelni.

A brüsszeli PFL-mérkőzésen az MMA-debütálásán ringbe lépő Abena a küzdelem 37. másodpercében, földharc közben kísérelt meg egy szabálytalan fejelést. A hét év után visszatérő Schilling azonban gyorsan reagált, és ki tudott térni a támadás elől. Mike Beltran mérkőzésvezető pontlevonással büntette a suriname-i harcost, de a kizárás mellett nem döntött.

A bíró a félbeszakítás pillanatában fennálló pozícióból akarta újraindítani a küzdelmet, amikor Schilling éppen a hátán feküdt. A 42 éves amerikai azonban tiltakozott a döntés ellen, majd szóban feladta a meccset. Itt egy videó az esetről:

A brüsszeli gála váltósúlyú főmérkőzésén a hazai közönség előtt harcoló Patrick Habirora villámgyors munkát végzett. Egy kemény balhoroggal padlóra küldte az amerikai Benson Hendersont, ami után a vezetőbíró leállította a küzdelmet. A 25 éves belga harcos így kilenc mérkőzés után továbbra is veretlen.