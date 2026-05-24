2026. május 24. vasárnap Eszter, Eliza
28 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
ketrecharc, mma, oktagon, aréna, harcművészet, ring
Sport

Videón a hihetetlen sportszerűtlenság: lefejelte ellenfelét az MMA-s, mégis ő nyerte a meccset

Pénzcentrum
2026. május 24. 12:00

Joe Schilling alig fél perc után otthagyta a Donegi Abena elleni félnehézsúlyú PFL-mérkőzését, miután ellenfele az első menetben megpróbálta lefejelni.

A brüsszeli PFL-mérkőzésen az MMA-debütálásán ringbe lépő Abena a küzdelem 37. másodpercében, földharc közben kísérelt meg egy szabálytalan fejelést. A hét év után visszatérő Schilling azonban gyorsan reagált, és ki tudott térni a támadás elől. Mike Beltran mérkőzésvezető pontlevonással büntette a suriname-i harcost, de a kizárás mellett nem döntött.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bíró a félbeszakítás pillanatában fennálló pozícióból akarta újraindítani a küzdelmet, amikor Schilling éppen a hátán feküdt. A 42 éves amerikai azonban tiltakozott a döntés ellen, majd szóban feladta a meccset. Itt egy videó az esetről:

A brüsszeli gála váltósúlyú főmérkőzésén a hazai közönség előtt harcoló Patrick Habirora villámgyors munkát végzett. Egy kemény balhoroggal padlóra küldte az amerikai Benson Hendersont, ami után a vezetőbíró leállította a küzdelmet. A 25 éves belga harcos így kilenc mérkőzés után továbbra is veretlen.
Címlapkép: Getty Images
#videó #sport #verseny #meccs #youtube #győzelem #mma #belgium #sportbotrány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:02
12:00
11:33
10:55
10:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 24.
Nagyot nézhetnek a magyarok a külföldi nyaraláson: hiába az erős forint, itt a kijózanító figyelmeztetés
2026. május 23.
Tömegek menekülnek ezekből a magyar falvakból, városokból - Mégis, mitől ijedtek meg?
2026. május 23.
Megdőlt az évtizedes fogyókúrás tévhit: kiderült, hogyan adhatjuk le a kilókat úgy, hogy nem jönnek vissza
2026. május 23.
Azbeszt-botrány: 250 magyar településre érkezett kőzúzalék az osztrák bányákból, itt az érintett területek tételes listája
2026. május 23.
Ingyenes lett a Balaton egyik kedvenc strandja 2026-ra: máshol brutálisan megemelték az árakat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 24. vasárnap
Eszter, Eliza
21. hét
Május 24.
Pünkösd (vasárnap és hétfő)
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2
7 napja
F1 Kanadai Nagydíj 2026: minden időpont, időmérő és versenykezdés, fontos infók itt!
3
7 napja
Itt vannak a magyar csapatok lehetséges ellenfelei: hosszú túra várhat a Győrre, Fradira is a selejtezőben
4
1 hete
Komoly fejlesztést kapott a Puskás a BL-döntőre: ezen múlik, hogy összeomlik-e a rendszer
5
7 napja
Búcsú előtt még beszólt edzőjének Mo Salah: páros lábbal szállt bele Arne Slotba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Avulás
Ahogy a gépkocsink öregszik veszít az értékéből. A biztosítók ezért egy káresetkor nem az alkatrész új értéke szerint fizetnek, hanem az amortizáció mértéke szerint. A fennmaradt esetleges költséget a biztosítottnak kell fizetnie.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 24. 10:02
Óriási hírt kaptak a magyar utazók: 2026-ban díjmentes lett egy, az Adria felé vezető autópálya, sokat lehet spórolni
Pénzcentrum  |  2026. május 24. 09:02
Családi pótlék utalás 2026 június: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán júniusban
Agrárszektor  |  2026. május 24. 11:03
Segíthet a mesterséges intelligencia a vadgázolások csökkentésében?