2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
-5 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Manchester, 2024. április 7.Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa kapura lõ az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság, a Premier League 32. fordulójában játszott Manchester United- FC Liverpool mérkõzésen a manchesteri Old Traffo
Sport

Végre Szoboszlai is megszólalt a Salah-ügyről: így áll most a klub és a legendás támadó kapcsolata

Pénzcentrum
2026. január 20. 13:44

Szoboszlai Dominik elmondta, hogy az Afrika-kupa ideje alatt szinte mindennap beszélt Mohamed Salah-al, ugyanakkor nem kívánt találgatásokba bocsátkozni a csatár liverpooli jövőjével kapcsolatban - közölte a BBC.

Kedden derül ki, hogy Salah ott lesz-e a Liverpool keretében a szerdai, Marseille elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. A 33 éves támadó helyzete bizonytalan, miután egy interjúban arról beszélt, hogy megromlott a kapcsolata Arne Slot vezetőedzővel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Ez a csapat és közötte lévő ügy. Visszajön az Afrika-kupa után, aztán megyünk tovább. Ez a menedzser és a klub közötti döntés" – mondta a 25 éves magyar középpályás, aki azt is elárulta, hogy december 15. óta folyamatosan tartja a kapcsolatot a legendás egyiptomi támadóval.

Mohamed Salah
Csapata: Liverpool
Posztja: támadó
Nemzetisége: egyiptomi
Életkora: 34 év
Szerződése lejár: 2027. június 29.
Piaci értéke: 30M €
Adatlap létrehozva: 2026.01.20.

A Burnley elleni 1–1-es döntetlen jól megmutatta, mennyire hiányzik Mo Salah a csapatból. A Liverpool 32-szer lőtt kapura, ebből 11 találta el a kaput, mégis csak egyszer volt eredményes – Szoboszlai ráadásul büntetőt is hibázott.

Ez volt az első alkalom, hogy igazán jól játszottunk egy mélyen védekező csapat ellen, és rengeteg helyzetet dolgoztunk ki. Sok emberünk volt a tizenhatoson belül, beadásaink és lövéseink is voltak

– értékelt a magyar válogatott középpályása.

Szoboszlai a Barnsley elleni FA-kupa-mérkőzésen elkövetett hibájáról is beszélt. A Liverpool középpályása a saját tizenhatosán belül sarkazással próbálkozott, amiből gól lett. Conor Hourihane, a Barnsley menedzsere tiszteletlennek nevezte a megoldást, és azt állította, hogy egy nagyobb csapat ellen nem mert volna hasonlóval próbálkozni.

Nagy bajban lehet Szoboszlai Dominik: nagyon lemarta az edzője, súlyos hibát vétett + videó
EZ IS ÉRDEKELHET
Nagy bajban lehet Szoboszlai Dominik: nagyon lemarta az edzője, súlyos hibát vétett + videó
Slot nem volt elégedett Szoboszlai hibája után, annak ellenére sem, hogy a magyar játékos hatalmas góllal nyitotta a kupameccset.

A szombati büntető volt Szoboszlai második kihagyott tizenegyese 22 kísérletből – egyszer a kapufát, most pedig a lécet találta el. Mint mondta: Salah távollétében továbbra is ő vállalja a büntetőket.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A következő bemegy. Ha Salah visszajön, ő lesz az első számú büntetőlövő. Biztos ad majd néhány tanácsot, mire gondoljak, ha hibázom, hiszen ő is kihagyott már párat, de mindig el tudja felejteni

– tette hozzá Szoboszlai, aki azt is elmondta, hogy folynak a tárgyalások szerződése meghosszabbításáról: jelenlegi kontraktusa 2028-ban jár le.

Arról, hogy egyre nagyobb a feszültség Salah és a klubvezetés között, már többször is írtunk a Pénzcentrumon, a korábbi cikkeket itt olvashatod el:

Kapcsolódó cikkeink:

címlapkép: Adam Vaughan, MTI/MTVA 
#sport #anglia #labdarúgás #szoboszlai dominik #bajnokok ligája #premier league #liverpool #angol foci #mohamed salah #arne slot

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:05
13:44
13:25
13:14
13:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 20.
Tényleg fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Itt a válasz
2026. január 20.
Hatalmas gazdasági lehetőség rejlik ebben a dologban: amelyik ország időben belevág, durván meggazdagodhat
2026. január 20.
Nem hiszed el, mennyi a mérnökinformatikusok fizetése, brutális mi pénzt fizetnek nekik 2026-ban
2026. január 20.
Súlyos, ami kiderült Egressy Mátyás eltűnéséről: erre kevesen gondolnak a tini kapcsán
2026. január 19.
Egekben az arany ára: érdemes 2026-ban is aranyba rakni a pénzünket, kaszálhatunk a nemesfémmel?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 20. kedd
Fábián, Sebestyén
4. hét
Január 20.
A pingvin-tudatosság napja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kiderült, mi okozhatta Dudás Miki halálát: ezt találták a sportoló holttestén, minden borulhat az ügyben
2
2 hete
Megölhették Dudás Miklós világbajnok kajakozót: fordulatot vett az ügy, most már ezután nyomoz a rendőrség
3
2 hete
Dudás Miki halála: megszólalt a közeli barát -„Mélyen magába temette a problémáit, fájdalmait”
4
2 hete
Megszólalt a rendőrség Dudás Miklós haláláról: itt találták meg a 34 évesen elhunyt sportolót
5
7 napja
Elfogyott a türelem: kirúgták a vezetőedzőt Győrben, már az utód is megvan
PÉNZÜGYI KISOKOS
Premier risque
első kockázatra szóló biztosítás, a magyar terminológiában határösszeg-biztosításként honosodott. A biztosító a szerződésben rögzített határösszeg erejéig téríti a károkat, és nem vizsgálja az esetleges alulbiztosítást. Ha a biztosított a lakásban tartott 500 ezer forintértékű ékszereit - határösszeg biztosítással - 100 ezer forintra biztosítja, és minden ékszert ellopnak, a biztosító csak 100 ezer forintot fizet, de nem alkalmaz pro rata térítést.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 20. 13:14
Lavrov üdvözli a Mol-bevásárlást: Oroszországnak elképesztő jól jön a szerbiai üzlet a miniszter szerint
Pénzcentrum  |  2026. január 20. 13:03
Nem hiszed el, mennyi a mérnökinformatikusok fizetése, brutális mi pénzt fizetnek nekik 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. január 20. 13:32
Hatalmas gazdaság működik Csongrád-Csanád megyében: így termelnek