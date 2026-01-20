A 41 éves LeBron James két évtizednyi folyamatos szereplés után idén először nem került be az NBA All Star-gála kezdőcsapatába.
Végre Szoboszlai is megszólalt a Salah-ügyről: így áll most a klub és a legendás támadó kapcsolata
Szoboszlai Dominik elmondta, hogy az Afrika-kupa ideje alatt szinte mindennap beszélt Mohamed Salah-al, ugyanakkor nem kívánt találgatásokba bocsátkozni a csatár liverpooli jövőjével kapcsolatban - közölte a BBC.
Kedden derül ki, hogy Salah ott lesz-e a Liverpool keretében a szerdai, Marseille elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. A 33 éves támadó helyzete bizonytalan, miután egy interjúban arról beszélt, hogy megromlott a kapcsolata Arne Slot vezetőedzővel.
"Ez a csapat és közötte lévő ügy. Visszajön az Afrika-kupa után, aztán megyünk tovább. Ez a menedzser és a klub közötti döntés" – mondta a 25 éves magyar középpályás, aki azt is elárulta, hogy december 15. óta folyamatosan tartja a kapcsolatot a legendás egyiptomi támadóval.
A Burnley elleni 1–1-es döntetlen jól megmutatta, mennyire hiányzik Mo Salah a csapatból. A Liverpool 32-szer lőtt kapura, ebből 11 találta el a kaput, mégis csak egyszer volt eredményes – Szoboszlai ráadásul büntetőt is hibázott.
Ez volt az első alkalom, hogy igazán jól játszottunk egy mélyen védekező csapat ellen, és rengeteg helyzetet dolgoztunk ki. Sok emberünk volt a tizenhatoson belül, beadásaink és lövéseink is voltak
– értékelt a magyar válogatott középpályása.
Szoboszlai a Barnsley elleni FA-kupa-mérkőzésen elkövetett hibájáról is beszélt. A Liverpool középpályása a saját tizenhatosán belül sarkazással próbálkozott, amiből gól lett. Conor Hourihane, a Barnsley menedzsere tiszteletlennek nevezte a megoldást, és azt állította, hogy egy nagyobb csapat ellen nem mert volna hasonlóval próbálkozni.
A szombati büntető volt Szoboszlai második kihagyott tizenegyese 22 kísérletből – egyszer a kapufát, most pedig a lécet találta el. Mint mondta: Salah távollétében továbbra is ő vállalja a büntetőket.
A következő bemegy. Ha Salah visszajön, ő lesz az első számú büntetőlövő. Biztos ad majd néhány tanácsot, mire gondoljak, ha hibázom, hiszen ő is kihagyott már párat, de mindig el tudja felejteni
– tette hozzá Szoboszlai, aki azt is elmondta, hogy folynak a tárgyalások szerződése meghosszabbításáról: jelenlegi kontraktusa 2028-ban jár le.
Arról, hogy egyre nagyobb a feszültség Salah és a klubvezetés között, már többször is írtunk a Pénzcentrumon, a korábbi cikkeket itt olvashatod el:
címlapkép: Adam Vaughan, MTI/MTVA
