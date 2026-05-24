Szoboszlai Dominik a Liverpool idényzárója előtt adott interjút: ebben értékelte a 2025–2026-os szezont, valamint beszélt Mohamed Salah távozásáról és gyermeke születéséről is.
Vasárnapi futballparádé: bezár a bazár Angliában és Olaszországban, ma véget ér a klubszezon
A 2025/26-os idény utolsó fordulója több izgalmas összecsapást is kínál a futballrajongóknak. Délutántól késő estig tartó maratoni programmal búcsúznak a topligák: kiderül, hogy a West Ham vagy a Tottenham marad-e a Premier League-ben.
A szezon hajrájában a csapatok eltérő formában érkeznek az utolsó fordulóba. Van, aki a veretlenségi sorozatát szeretné megőrizni a nyári szünet előtt, más a kiesés rémétől menekül, megint más pedig egyszerűen méltó búcsút akar venni a szurkolóitól. A vasárnap különlegessége, hogy szinte egy időben zajlik a Premier League összes mérkőzése, az olasz bajnokság teljes programja, az esti órákban pedig a spanyol La Liga is színre lép egy rangadóval.
Serie A: eldőlnek az európai helyek és az utolsó kieső
A Serie A 15 órakor kezdődő zárófordulójának legkiemelkedőbb találkozója kétségkívül a torinói derbi, ahol a Torino fogadja a városi riválist, a Juventust. A Derby della Mole mindig különleges esemény, függetlenül a tabellán elfoglalt pozícióktól. A Torino vegyes formában érkezik, a Juventus pedig az elmúlt hetekben szintén hullámzóan teljesített. Legutóbbi bajnoki összecsapásukon gól nélküli döntetlent játszottak, de a derbi sosem a statisztikákról szól: itt a szív és a büszkeség a tét.
Az idén duplázó Inter Bolognába látogat, ahol komoly ellenállásra számíthat. A milánói kékek jó formában vannak, de a Bologna az utóbbi időszakban felváltva győz és veszít, így kiszámíthatatlan ellenfélnek ígérkezik. Az Inter legutóbb 3-1-re nyert hazai pályán a két csapat párharcában.
A többi Serie A-mérkőzés a kora délutáni programban:
- AC Milan - Cagliari (15:00)
- Cremonese - Como (15:00)
- Lazio - Pisa (15:00)
- Lecce - Genoa (15:00)
- Napoli - Udinese (15:00)
- Parma - Sassuolo (15:00)
Premier League | Anglia
Az angol élvonal zárófordulójában minden meccs 17 órakor kezdődik. Magyar szempontból kiemelt figyelem kíséri a Liverpool hazai mérkőzését a Brentford ellen, ahol Szoboszlai Dominik csapata vegyes formával várja a találkozót. A Brentford ősszel meglepetésre 3-2-re legyőzte a Liverpoolt hazai pályán, így a Vörösök revansra készülnek az Anfielden.
A Manchester City az Aston Villát fogadja, ami a forduló egyik legrangosabb összecsapásának ígérkezik. A City váltakozó teljesítményt nyújt, míg a Villa az őszi szezonban 1-0-ra megverte a bajnokot saját közönsége előtt. Most a Citynek van lehetősége visszavágni - vélhetően meg is akarják tenni edzőjük, Pep Guardiola búcsúmeccsén.
A Crystal Palace az Arsenalt látja vendégül, és a londoni rangadóra az Ágyúsok négymeccses győzelmi szériával - valamint persze bajnokként - érkeznek. Az Arsenal őszi döntetlenje a Palace ellen plusz motivációt adhat a piros-fehéreknek.
A Manchester United a Brightonhoz utazik, és a Vörös Ördögök négymeccses veretlenségi sorozattal a hátuk mögött bizakodva várhatják a találkozót. Igaz, a Brighton januárban idegenben legyőzte a Unitedet, így pikáns visszavágó várható.
Most pedig lássuk a kiesési harcot: egyaránt Londonban rendezik meg a Tottenham-Everton, illetve a West Ham-Leeds meccseket. A vonal alatt jelenleg a West Ham foglal helyet, két pont a hátrányuk a Spursszel szemben: ez azt jelenti, hogy kötelező nyerniük a Leeds ellen, eközben pedig imádkozzanak azért, hogy a Spurs ne szerezzen pontot az éppen a volt West Ham-edző, David Moyes Evertonja ellen.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Ha ugyanis a Tottenham legalább egy döntetlent hoz, akkor jobb gólkülönbségének köszönhetően akkor is bent marad, ha a West Ham nyerni tud.
További meccsek a Premier League záró körében:
Burnley - Wolverhampton (17:00)
Fulham - Newcastle United (17:00)
Nottingham Forest - Bournemouth AFC (17:00)
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
A sportoló megható üzenetben jelentette be visszavonulását: azt hangsúlyozta, hogy bár a döntést nem volt könnyű meghozni, hálás az elmúlt évekért.
Sajtóhírek szerint az ír edző a szlovák Slovan Bratislava kispadján folytathatja, de a Fradi padjára is van már jelölt.
A katalán edzőlegenda vasárnap vezeti utoljára a csapatot, ezt követően pedig a City Football Group globális nagyköveteként dolgozik tovább
Max Verstappen a Kanadai Nagydíj helyszínén elmondta, hogy a 2027-re tervezett motorszabály-változtatások hatására a Forma-1 szinte visszatérhet a normális kerékvágásba.
Meglepőt húzott Tuchel, több világsztárt is kiebrudalt az angol válogatottból: ők utaznak helyettük a vb-re
Thomas Tuchel kihirdette az angol válogatott 26 fős világbajnoki keretét, amelyből több sztárjátékos – köztük Phil Foden és Harry Maguire – is kimaradt.
Cristiano Ronaldo megnyerte a szaúdi bajnoki címet az Al-Nasszr csapatával. Az együttes a szezon utolsó fordulójában biztosította be az elsőségét, megelőzve az Al-Hilált.
A berlini tartományi parlament támogatja, hogy a német főváros pályázzon a 2036-os nyári olimpia megrendezésére.
Thomas Tuchel angol szövetségi kapitány megkezdte a kellemetlen telefonhívásokat: jelenleg azokat a játékosokat értesíti, akik nem kerültek be a 2026-os világbajnokságra utazó 26 fős keretbe.
A scouserek vasárnap búcsút vesznek attól a játékostól, aki mindössze 8 millió fontért érkezett, végül pedig a klub történetének egyik legjobb igazolásává nőtte ki magát.
Súlyos az állapota a hatalmasat bukó bringásnak: már klinikán lábadozik, de az orvosok nem biztatnak sok jóval
Neurológiai rehabilitációra specializálódott barcelonai klinikára szállították Jaume Guardeno spanyol kerékpárost, aki még márciusban szenvedett súlyos balesetet egy edzés során.
A Millwall és a Wrexham is kártérítési igénnyel léphet fel a Southampton ügye után, miközben a Hull City úgy véli, automatikusan fel kellene jutnia az...
Az UEFA végrehajtó bizottsága szerdán Isztambulban jóváhagyta a világbajnoki és Európa-bajnoki selejtezők új formátumát.
A világ legjobb teniszezői a Roland Garroson tervezett médiaakciókkal tiltakoznak a Grand Slam-tornák díjazási politikája ellen.
Aaron Rodgers bejelentette közelgő visszavonulását a Pittsburgh Steelersnél: a legendás futballista azt mondta, ez az utolsó éve.
Lezárul a 2025–2026-os idény Európa legnagyobb bajnokságaiban: a hétvégén egyszerre dől el a Premier League harmadik kiesője, az olasz európai helyek, illetve a spanyol dobogósok...
Az Arsenal a bajnoki cím megszerzése után várhatóan busás új szerződéssel jutalmazza Mikel Artetát.
Súlyos tízezrekbe kerül egy edzőterem-bérlet itthon: nem csoda, tömegek pártoltak át ehhez az ingyenes sporthoz
Vajon mennyire sportos nemzet a magyar? És milyen mozgásformát választunk a legszívesebben? Edzőterem, futás vagy inkább szabadtéri sportok? Mutatjuk!
Az Amerikai Szálloda- és Szállásadó Szövetség (AHLA) jelentése szerint a 2026-os labdarúgó-világbajnokság szállodafoglalásai messze elmaradnak a várakozásoktól.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít