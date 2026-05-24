Vasárnapi futballparádé: bezár a bazár Angliában és Olaszországban, ma véget ér a klubszezon

A 2025/26-os idény utolsó fordulója több izgalmas összecsapást is kínál a futballrajongóknak. Délutántól késő estig tartó maratoni programmal búcsúznak a topligák: kiderül, hogy a West Ham vagy a Tottenham marad-e a Premier League-ben.

A szezon hajrájában a csapatok eltérő formában érkeznek az utolsó fordulóba. Van, aki a veretlenségi sorozatát szeretné megőrizni a nyári szünet előtt, más a kiesés rémétől menekül, megint más pedig egyszerűen méltó búcsút akar venni a szurkolóitól. A vasárnap különlegessége, hogy szinte egy időben zajlik a Premier League összes mérkőzése, az olasz bajnokság teljes programja, az esti órákban pedig a spanyol La Liga is színre lép egy rangadóval.

Serie A: eldőlnek az európai helyek és az utolsó kieső

A Serie A 15 órakor kezdődő zárófordulójának legkiemelkedőbb találkozója kétségkívül a torinói derbi, ahol a Torino fogadja a városi riválist, a Juventust. A Derby della Mole mindig különleges esemény, függetlenül a tabellán elfoglalt pozícióktól. A Torino vegyes formában érkezik, a Juventus pedig az elmúlt hetekben szintén hullámzóan teljesített. Legutóbbi bajnoki összecsapásukon gól nélküli döntetlent játszottak, de a derbi sosem a statisztikákról szól: itt a szív és a büszkeség a tét.

Az idén duplázó Inter Bolognába látogat, ahol komoly ellenállásra számíthat. A milánói kékek jó formában vannak, de a Bologna az utóbbi időszakban felváltva győz és veszít, így kiszámíthatatlan ellenfélnek ígérkezik. Az Inter legutóbb 3-1-re nyert hazai pályán a két csapat párharcában.

A többi Serie A-mérkőzés a kora délutáni programban:

Premier League | Anglia

Az angol élvonal zárófordulójában minden meccs 17 órakor kezdődik. Magyar szempontból kiemelt figyelem kíséri a Liverpool hazai mérkőzését a Brentford ellen, ahol Szoboszlai Dominik csapata vegyes formával várja a találkozót. A Brentford ősszel meglepetésre 3-2-re legyőzte a Liverpoolt hazai pályán, így a Vörösök revansra készülnek az Anfielden.

A Manchester City az Aston Villát fogadja, ami a forduló egyik legrangosabb összecsapásának ígérkezik. A City váltakozó teljesítményt nyújt, míg a Villa az őszi szezonban 1-0-ra megverte a bajnokot saját közönsége előtt. Most a Citynek van lehetősége visszavágni - vélhetően meg is akarják tenni edzőjük, Pep Guardiola búcsúmeccsén.

A Crystal Palace az Arsenalt látja vendégül, és a londoni rangadóra az Ágyúsok négymeccses győzelmi szériával - valamint persze bajnokként - érkeznek. Az Arsenal őszi döntetlenje a Palace ellen plusz motivációt adhat a piros-fehéreknek.

A Manchester United a Brightonhoz utazik, és a Vörös Ördögök négymeccses veretlenségi sorozattal a hátuk mögött bizakodva várhatják a találkozót. Igaz, a Brighton januárban idegenben legyőzte a Unitedet, így pikáns visszavágó várható.

Most pedig lássuk a kiesési harcot: egyaránt Londonban rendezik meg a Tottenham-Everton, illetve a West Ham-Leeds meccseket. A vonal alatt jelenleg a West Ham foglal helyet, két pont a hátrányuk a Spursszel szemben: ez azt jelenti, hogy kötelező nyerniük a Leeds ellen, eközben pedig imádkozzanak azért, hogy a Spurs ne szerezzen pontot az éppen a volt West Ham-edző, David Moyes Evertonja ellen.

Ha ugyanis a Tottenham legalább egy döntetlent hoz, akkor jobb gólkülönbségének köszönhetően akkor is bent marad, ha a West Ham nyerni tud.

További meccsek a Premier League záró körében:

Burnley - Wolverhampton (17:00)

Fulham - Newcastle United (17:00)

Nottingham Forest - Bournemouth AFC (17:00)

