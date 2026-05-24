2026. május 24. vasárnap Eszter, Eliza
25 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
székek a stadionban, foci, labdarúgás, sport, futball
Sport

Vasárnapi futballparádé: bezár a bazár Angliában és Olaszországban, ma véget ér a klubszezon

Pénzcentrum
2026. május 24. 08:29

A 2025/26-os idény utolsó fordulója több izgalmas összecsapást is kínál a futballrajongóknak. Délutántól késő estig tartó maratoni programmal búcsúznak a topligák: kiderül, hogy a West Ham vagy a Tottenham marad-e a Premier League-ben.

A szezon hajrájában a csapatok eltérő formában érkeznek az utolsó fordulóba. Van, aki a veretlenségi sorozatát szeretné megőrizni a nyári szünet előtt, más a kiesés rémétől menekül, megint más pedig egyszerűen méltó búcsút akar venni a szurkolóitól. A vasárnap különlegessége, hogy szinte egy időben zajlik a Premier League összes mérkőzése, az olasz bajnokság teljes programja, az esti órákban pedig a spanyol La Liga is színre lép egy rangadóval.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Serie A: eldőlnek az európai helyek és az utolsó kieső

A Serie A 15 órakor kezdődő zárófordulójának legkiemelkedőbb találkozója kétségkívül a torinói derbi, ahol a Torino fogadja a városi riválist, a Juventust. A Derby della Mole mindig különleges esemény, függetlenül a tabellán elfoglalt pozícióktól. A Torino vegyes formában érkezik, a Juventus pedig az elmúlt hetekben szintén hullámzóan teljesített. Legutóbbi bajnoki összecsapásukon gól nélküli döntetlent játszottak, de a derbi sosem a statisztikákról szól: itt a szív és a büszkeség a tét.

Az idén duplázó Inter Bolognába látogat, ahol komoly ellenállásra számíthat. A milánói kékek jó formában vannak, de a Bologna az utóbbi időszakban felváltva győz és veszít, így kiszámíthatatlan ellenfélnek ígérkezik. Az Inter legutóbb 3-1-re nyert hazai pályán a két csapat párharcában.

A többi Serie A-mérkőzés a kora délutáni programban:

Premier League | Anglia

Az angol élvonal zárófordulójában minden meccs 17 órakor kezdődik. Magyar szempontból kiemelt figyelem kíséri a Liverpool hazai mérkőzését a Brentford ellen, ahol Szoboszlai Dominik csapata vegyes formával várja a találkozót. A Brentford ősszel meglepetésre 3-2-re legyőzte a Liverpoolt hazai pályán, így a Vörösök revansra készülnek az Anfielden.

A Manchester City az Aston Villát fogadja, ami a forduló egyik legrangosabb összecsapásának ígérkezik. A City váltakozó teljesítményt nyújt, míg a Villa az őszi szezonban 1-0-ra megverte a bajnokot saját közönsége előtt. Most a Citynek van lehetősége visszavágni - vélhetően meg is akarják tenni edzőjük, Pep Guardiola búcsúmeccsén.

Hivatalos, tényleg elmegy a Citytől Pep Guardiola: ekkor ül utoljára a csapat padján
EZ IS ÉRDEKELHET
Hivatalos, tényleg elmegy a Citytől Pep Guardiola: ekkor ül utoljára a csapat padján
A katalán edzőlegenda vasárnap vezeti utoljára a csapatot, ezt követően pedig a City Football Group globális nagyköveteként dolgozik tovább

A Crystal Palace az Arsenalt látja vendégül, és a londoni rangadóra az Ágyúsok négymeccses győzelmi szériával - valamint persze bajnokként - érkeznek. Az Arsenal őszi döntetlenje a Palace ellen plusz motivációt adhat a piros-fehéreknek.

A Manchester United a Brightonhoz utazik, és a Vörös Ördögök négymeccses veretlenségi sorozattal a hátuk mögött bizakodva várhatják a találkozót. Igaz, a Brighton januárban idegenben legyőzte a Unitedet, így pikáns visszavágó várható.

Most pedig lássuk a kiesési harcot: egyaránt Londonban rendezik meg a Tottenham-Everton, illetve a West Ham-Leeds meccseket. A vonal alatt jelenleg a West Ham foglal helyet, két pont a hátrányuk a Spursszel szemben: ez azt jelenti, hogy kötelező nyerniük a Leeds ellen, eközben pedig imádkozzanak azért, hogy a Spurs ne szerezzen pontot az éppen a volt West Ham-edző, David Moyes Evertonja ellen.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ha ugyanis a Tottenham legalább egy döntetlent hoz, akkor jobb gólkülönbségének köszönhetően akkor is bent marad, ha a West Ham nyerni tud.

További meccsek a Premier League záró körében:

Burnley - Wolverhampton (17:00)

Fulham - Newcastle United (17:00)

Nottingham Forest - Bournemouth AFC (17:00)

Anglia  |  2025-2026
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
82
2.
Manchester City
78
3.
Manchester United
68
4.
Aston Villa
62
5.
Liverpool
59
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Erling Haaland
(Manchester City)
27
2.
Igor Thiago
(Brentford)
22
3.
Antoine Semenyo
(Manchester City)
16
4.
João Pedro
(Chelsea)
15
5.
Ollie Watkins
(Aston Villa)
14
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.05.22.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #olaszország #anglia #spanyolország #labdarúgás #kiesés #szoboszlai dominik #premier league #liverpool #tottenham #La Liga #angol foci #olasz foci #serie a #west ham united #beharangozó #topligák #meccsajánló

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:31
09:02
08:29
08:00
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 24.
Nagyot nézhetnek a magyarok a külföldi nyaraláson: hiába az erős forint, itt a kijózanító figyelmeztetés
2026. május 23.
Tömegek menekülnek ezekből a magyar falvakból, városokból - Mégis, mitől ijedtek meg?
2026. május 23.
Megdőlt az évtizedes fogyókúrás tévhit: kiderült, hogyan adhatjuk le a kilókat úgy, hogy nem jönnek vissza
2026. május 23.
Azbeszt-botrány: 250 magyar településre érkezett kőzúzalék az osztrák bányákból, itt az érintett területek tételes listája
2026. május 23.
Ingyenes lett a Balaton egyik kedvenc strandja 2026-ra: máshol brutálisan megemelték az árakat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 24. vasárnap
Eszter, Eliza
21. hét
Május 24.
Pünkösd (vasárnap és hétfő)
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2
6 napja
F1 Kanadai Nagydíj 2026: minden időpont, időmérő és versenykezdés, fontos infók itt!
3
7 napja
Itt vannak a magyar csapatok lehetséges ellenfelei: hosszú túra várhat a Győrre, Fradira is a selejtezőben
4
1 hete
Komoly fejlesztést kapott a Puskás a BL-döntőre: ezen múlik, hogy összeomlik-e a rendszer
5
7 napja
Búcsú előtt még beszólt edzőjének Mo Salah: páros lábbal szállt bele Arne Slotba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Felmondás
a biztosítási szerződést bármelyik fél egyoldalúan is felmondhatja, de csak a biztosítási időszak végére, azt legalább 30 nappal megelőzően, és írásban.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 24. 09:02
Családi pótlék utalás 2026 június: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán júniusban
Pénzcentrum  |  2026. május 24. 07:03
Tömeges visszahívást jelentett be a német autóóriás: életveszélyes alkatrész rejtőzhet a te kocsidban is
Agrárszektor  |  2026. május 24. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2026.05.24. vasárnap