Döbbenet: távozik Robbie Keane a Fradi kispadjáról!

Távozik a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője, Robbie Keane. A szakember a legutóbbi szezonban Magyar Kupát nyert a zöld-fehérekkel. Sajtóhírek szerint az ír edző a szlovák Slovan Bratislava kispadján folytathatja, de a Fradi padjára is van már jelölt.

Az m4sport.hu értesülését a Nemzeti Sport forrásai is megerősítették, így majdhogynem biztossá vált, hogy az ír tréner elhagyja a klubot. A távozás pontos oka és körülményei azonban egyelőre nem ismertek.

A szakember jövőjével kapcsolatban már a napokban felmerültek különböző sajtóhírek, melyek alapján a szlovák címvédő Slovan Bratislava edzőjelöltjeinek szűkített listáján is szerepel a neve. Eközben a felröppent hírek szerint a Fradi hazai riválistól pótolná az edzőt: úgy tudni, a Győrrel egy hete bajnoki címet szerzett tréner, Borbély Balázs az első számú jelölt az Üllői úton.

Robbie Keane 2025 januárjában vette át a Ferencváros irányítását, elődje, Pascal Jansen ugyanis a New York City FC-hez szerződött. A fővárosi klubnál töltött időszaka kifejezetten eredményes volt: első idényében bajnoki címet ünnepelhetett, és ezüstérmet szerzett a Magyar Kupában. A következő szezonban a hazai bajnokságban be kellett érnie a második hellyel, cserébe viszont elhódította a Magyar Kupát.