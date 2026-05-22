Döbbenet: távozik Robbie Keane a Fradi kispadjáról!
Távozik a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője, Robbie Keane. A szakember a legutóbbi szezonban Magyar Kupát nyert a zöld-fehérekkel. Sajtóhírek szerint az ír edző a szlovák Slovan Bratislava kispadján folytathatja, de a Fradi padjára is van már jelölt.
Az m4sport.hu értesülését a Nemzeti Sport forrásai is megerősítették, így majdhogynem biztossá vált, hogy az ír tréner elhagyja a klubot. A távozás pontos oka és körülményei azonban egyelőre nem ismertek.
A szakember jövőjével kapcsolatban már a napokban felmerültek különböző sajtóhírek, melyek alapján a szlovák címvédő Slovan Bratislava edzőjelöltjeinek szűkített listáján is szerepel a neve. Eközben a felröppent hírek szerint a Fradi hazai riválistól pótolná az edzőt: úgy tudni, a Győrrel egy hete bajnoki címet szerzett tréner, Borbély Balázs az első számú jelölt az Üllői úton.
Robbie Keane 2025 januárjában vette át a Ferencváros irányítását, elődje, Pascal Jansen ugyanis a New York City FC-hez szerződött. A fővárosi klubnál töltött időszaka kifejezetten eredményes volt: első idényében bajnoki címet ünnepelhetett, és ezüstérmet szerzett a Magyar Kupában. A következő szezonban a hazai bajnokságban be kellett érnie a második hellyel, cserébe viszont elhódította a Magyar Kupát.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
Győri ETO FC
|
33
|
20
|
9
|
4
|
65
|
30
|
35
|
69
|
2.
Ferencváros
|
33
|
21
|
5
|
7
|
67
|
31
|
36
|
68
|
3.
Paksi FC
|
33
|
15
|
8
|
10
|
63
|
46
|
17
|
53
