Fizz Liga
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Budapest, 2026. február 25.Robbie Keane vezetőedző a Ferencváros labdarúgócsapatának sajtótájékoztatóján a Groupama Arénában 2026. február 25-én. A csapat másnap a bolgár Ludogorec együttesét fogadja a labdarúgó Európa-liga nyolcaddö
Döbbenet: távozik Robbie Keane a Fradi kispadjáról!

2026. május 22. 14:13

Távozik a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője, Robbie Keane. A szakember a legutóbbi szezonban Magyar Kupát nyert a zöld-fehérekkel. Sajtóhírek szerint az ír edző a szlovák Slovan Bratislava kispadján folytathatja, de a Fradi padjára is van már jelölt.

Az m4sport.hu értesülését a Nemzeti Sport forrásai is megerősítették, így majdhogynem biztossá vált, hogy az ír tréner elhagyja a klubot. A távozás pontos oka és körülményei azonban egyelőre nem ismertek.

A szakember jövőjével kapcsolatban már a napokban felmerültek különböző sajtóhírek, melyek alapján a szlovák címvédő Slovan Bratislava edzőjelöltjeinek szűkített listáján is szerepel a neve. Eközben a felröppent hírek szerint a Fradi hazai riválistól pótolná az edzőt: úgy tudni, a Győrrel egy hete bajnoki címet szerzett tréner, Borbély Balázs az első számú jelölt az Üllői úton.

Robbie Keane 2025 januárjában vette át a Ferencváros irányítását, elődje, Pascal Jansen ugyanis a New York City FC-hez szerződött. A fővárosi klubnál töltött időszaka kifejezetten eredményes volt: első idényében bajnoki címet ünnepelhetett, és ezüstérmet szerzett a Magyar Kupában. A következő szezonban a hazai bajnokságban be kellett érnie a második hellyel, cserébe viszont elhódította a Magyar Kupát. 

Magyarország
Ferencváros
Piaci érték: 44,90M €
Edző: Robbie Keane
Bajnokság: OTP Bank Liga
Jelenlegi helyezés: #2
OTP Bank Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Győri ETO FC
33
20
9
4
65
30
35
69
2.
Ferencváros
33
21
5
7
67
31
36
68
3.
Paksi FC
33
15
8
10
63
46
17
53
Adatlap létrehozva: 2026.05.22.

 
