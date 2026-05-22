Megszólalt visszavonulásáról Lewis Hamilton: döbbenetes dolgot mondott a Ferrari versenyzője

Lewis Hamilton határozottan cáfolta a visszavonulásáról szóló találgatásokat, és megerősítette, hogy a 2027-es szezonra is érvényes szerződése van a Ferrarival - tudósított a BBC Sport.

A hétszeres világbajnok a montreali Kanadai Nagydíj hétvégéjén beszélt a jövőjéről. A 41 éves brit pilóta tavaly nehéz első évet zárt a Ferrarinál. Ekkor többször is kétségeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy megvan-e még a korábbi tempója.

Idén viszont jobb formában kezdett: az első négy futam után 51 ponttal az ötödik helyen áll az egyéni világbajnoki pontversenyben. Lemaradása mindössze nyolc pont csapattársától, a harmadik helyezett Charles Leclerc-től.

Hamilton korábban már utalt rá, hogy szerződése túlmutat a 2026-os szezonon, de most először erősítette meg nyíltan, hogy a Ferrari pilótája marad 2027 végéig. A következő öt évre vonatkozó kijelentése alapján akár 45 éves kora után is a Forma-1-ben versenyezne, ami rendkívül ritka a sportág történetében.

Minden százszázalékig tiszta számomra. Továbbra is fókuszált és motivált vagyok, ráadásul teljes szívemből szeretem, amit csinálok. Még jó ideig itt leszek. Sokan próbálnak nyugdíjba kül– jelentette ki Hamilton.deni, de ez eszembe sem jut. Már azon gondolkodom, hogy mi jön ezután, és a következő öt évre tervezek

Hasonló korban egyedül régi riválisa, Fernando Alonso versenyez még: a spanyol pilóta júliusban tölti be 45. életévét. Az Aston Martinnal kötött szerződése az idei szezon végén jár le, jelenleg pedig mérlegeli, hogy aláírjon-e egy újabb megállapodást.

Az idei időmérő edzéseken Leclerc 4–2-re vezet Hamiltonnal szemben, a sprintversenyeket is beleszámítva. Az átlagos tempókülönbség azonban kettejük között mindössze 0,081 másodperc, ami jóval kiegyenlítettebb viszonyokat mutat, mint tavaly.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA