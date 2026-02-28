2026. február 28. szombat Elemér
Mohamed Salah falfestménye az Anfield Roadon 2022 júniusában az Anfield stadionnál, a Liverpool Football Club otthonában.
Sport

Ennyi volt, tényleg elengedheti Salah-t a Liverpool: mit szólnak ehhez a szurkolók?

Pénzcentrum
2026. február 28. 21:03

Bár a 33 éves egyiptomi csatár továbbra is a csapat meghatározó játékosa, Mohamed Salah jövője egyre bizonytalanabb a Liverpoolnál. Sajtóértesülések szerint a nyári távozás forgatókönyve tűnik a legvalószínűbbnek - jelentette a BBC Sport.

Több mint két hónap telt el azóta, hogy Salah a Leeds elleni mérkőzést követően nyíltan bírálta a klubot. Kijelentette: úgy érzi, valaki nem látja őt szívesen a csapatban: ennek előzménye az, hogy Arne Slot vezetőedző korábban öt egymást követő mérkőzésen sem jelölte a kezdőcsapatba. Az Afrika-kupáról való januári visszatérése óta azonban Salah ismét minden találkozón kezdőként lépett pályára.

A Leeds elleni interjú után Salah bocsánatot kért csapattársaitól, és kezet fogott Slottal. Ezt követően az Afrika-kupán remekül teljesített; az egyiptomi válogatott stábjának egyik tagja szerint még sosem látták ennyire boldognak. Visszatérése óta nyolc mérkőzésen két gólt szerzett és négy gólpasszt adott, Slot pedig külön kiemelte a védekezésben végzett munkáját.

Mohamed Salah
Csapata: Liverpool
Posztja: támadó
Nemzetisége: egyiptomi
Életkora: 34 év
Szerződése lejár: 2027. június 29.
Piaci értéke: 30M €
Adatlap létrehozva: 2026.02.28.

A statisztikák azonban árulkodóak. Salah novemberben szerezte utolsó gólját a Premier League-ben. Ha szombaton a West Ham ellen sem talál be, már tíz bajnoki mérkőzés óta tart a gólcsendje, ami pályafutása leghosszabb ilyen sorozata lenne az angol élvonalban.

Az idei szezonban a gólok és gólpasszok meccsenkénti átlaga 0,56, szemben a tavalyi 1,25-tel. A kilencven percre vetített várható góljainak száma (xG) 0,68-ról 0,34-re csökkent. Ennek ellenére tíz góljával és gólpasszával a Premier League-ben még mindig több találatban vállalt szerepet, mint Cole Palmer vagy Bukayo Saka.

A hírek szerint Salah nyári távozása egyre valószínűbb. Lehetséges célállomásként Szaúd-Arábia és az Egyesült Államok is felmerült.

A Liverpool szeretné elkerülni, hogy a támadó jövőre ingyen távozzon. Salah szerződése 2027 nyaráig érvényes. Ha kitöltené idejét, akár Roger Huntot is megelőzhetné a klub örökranglistáján, hiszen jelenleg 252 góljával a 285 gólos Hunt és a 346 találatot jegyző Ian Rush mögött áll.

A klub számára Salah jelenléte kulcsfontosságú az FA-kupa, a Bajnokok Ligája és a következő szezon BL-kvalifikációja miatt. A játékos családjával együtt otthonosan érzi magát Északnyugat-Angliában, és nagyra értékeli a brit életformát. Az Anfielden továbbra is rajonganak érte: ezt jól mutatta a decemberi, Brighton elleni mérkőzésen tapasztalt elsöprően pozitív fogadtatás, amelyben mindössze egy héttel a viharos nyilatkozata után részesült.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #futball #szaúd-arábia #premier league #liverpool #átigazolás #átigazolási hírek #angol foci #mohamed salah

