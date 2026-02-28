Bevezetik például a a bedobásokat és a kirúgásokat érintő visszaszámlálást. A változtatások hivatalosan július 1-től lépnek hatályba.
Ennyi volt, tényleg elengedheti Salah-t a Liverpool: mit szólnak ehhez a szurkolók?
Bár a 33 éves egyiptomi csatár továbbra is a csapat meghatározó játékosa, Mohamed Salah jövője egyre bizonytalanabb a Liverpoolnál. Sajtóértesülések szerint a nyári távozás forgatókönyve tűnik a legvalószínűbbnek - jelentette a BBC Sport.
Több mint két hónap telt el azóta, hogy Salah a Leeds elleni mérkőzést követően nyíltan bírálta a klubot. Kijelentette: úgy érzi, valaki nem látja őt szívesen a csapatban: ennek előzménye az, hogy Arne Slot vezetőedző korábban öt egymást követő mérkőzésen sem jelölte a kezdőcsapatba. Az Afrika-kupáról való januári visszatérése óta azonban Salah ismét minden találkozón kezdőként lépett pályára.
A Leeds elleni interjú után Salah bocsánatot kért csapattársaitól, és kezet fogott Slottal. Ezt követően az Afrika-kupán remekül teljesített; az egyiptomi válogatott stábjának egyik tagja szerint még sosem látták ennyire boldognak. Visszatérése óta nyolc mérkőzésen két gólt szerzett és négy gólpasszt adott, Slot pedig külön kiemelte a védekezésben végzett munkáját.
A statisztikák azonban árulkodóak. Salah novemberben szerezte utolsó gólját a Premier League-ben. Ha szombaton a West Ham ellen sem talál be, már tíz bajnoki mérkőzés óta tart a gólcsendje, ami pályafutása leghosszabb ilyen sorozata lenne az angol élvonalban.
Az idei szezonban a gólok és gólpasszok meccsenkénti átlaga 0,56, szemben a tavalyi 1,25-tel. A kilencven percre vetített várható góljainak száma (xG) 0,68-ról 0,34-re csökkent. Ennek ellenére tíz góljával és gólpasszával a Premier League-ben még mindig több találatban vállalt szerepet, mint Cole Palmer vagy Bukayo Saka.
A hírek szerint Salah nyári távozása egyre valószínűbb. Lehetséges célállomásként Szaúd-Arábia és az Egyesült Államok is felmerült.
A Liverpool szeretné elkerülni, hogy a támadó jövőre ingyen távozzon. Salah szerződése 2027 nyaráig érvényes. Ha kitöltené idejét, akár Roger Huntot is megelőzhetné a klub örökranglistáján, hiszen jelenleg 252 góljával a 285 gólos Hunt és a 346 találatot jegyző Ian Rush mögött áll.
A klub számára Salah jelenléte kulcsfontosságú az FA-kupa, a Bajnokok Ligája és a következő szezon BL-kvalifikációja miatt. A játékos családjával együtt otthonosan érzi magát Északnyugat-Angliában, és nagyra értékeli a brit életformát. Az Anfielden továbbra is rajonganak érte: ezt jól mutatta a decemberi, Brighton elleni mérkőzésen tapasztalt elsöprően pozitív fogadtatás, amelyben mindössze egy héttel a viharos nyilatkozata után részesült.
Elképesztő botrány a női labdarúgásban: bíró filmezte és kukkolta a játékosokat, enyhe lett az ítélet
A játékvezető titokban videókat és fényképeket készített egy osztrák női csapat játékosairól az öltözőben és a zuhanyzóban.
Rengeteg tételszám érintett az újabb visszahívásban, most mi is közöljük a listát.
Úgy tűnik, ez már csak percek kérdése: száz év után elköltözhet az NFL-csapat, teljesen kiakadtak a szurkolók
A szurkolók és a város vezetése továbbra sem támogatják a Bears elköltözését, de egyre inkább úgy tűnik, új otthont keresnek.
A FIFA továbbra is kitart Mexikó mellett a 2026-os világbajnokság társrendezőjeként - az erőszakhullám ellenére is.
Egy osztrák lap szerint a német szakember a távozást fontolgatja a Red Bulltól, ám a vállalat vezérigazgatója határozottan cáfolta az értesülést.
Portugáliába megy a Fradi, ám a párharcot itthon kezdi két hét múlva. Továbbjutás esetén görög vagy spanyol ellenfél következik.
Szoboszlaiék Sallaival játszanak, a győztes pedig a PSG-vel vagy a Chelsea-vel játszik a nyolc között.
A Manchester United akár 16 millió fontot is fizethet Ruben Amorim menesztéséért – derült ki a klub New York-i tőzsdére benyújtott pénzügyi jelentéséből
A sportoló 20 millió dolláros kártérítési pert indított a Női Teniszszövetség (WTA) ellen gondatlanságra hivatkozva.
Távozott posztjáról a 2030-as francia Alpok téli olimpia szervezőbizottságának vezérigazgatója, Cyril Linette.
Hat európai élvonalbeli bajnokság kínál egy-egy péntek esti mérkőzést, a DVSC–MTK-tól az angliai Midlands-derbiig.
A Manchester United a nyári átigazolási időszakban szerződtette Senne Lammenst, aki mára a csapat egyik legjobb igazolásának bizonyul
Több európai labdarúgó-szövetség attól tart, hogy ráfizetéses lesz számukra az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett világbajnokság.
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint csapatának a razgradi mentalitást kell átmentenie a visszavágóra ahhoz, hogy ledolgozzák az egygólos hátrányt.
Kevés híja volt az újabb vb-botránynak: megállapodott a FIFA a szurkolókkal, ezt is lehet majd a meccseken
A skót labdarúgó-válogatott szurkolói engedélyt kaptak arra, hogy a vb-meccseken sporrannal – a kilt hagyományos kiegészítőjével – léphessenek be a stadionokba.
Spanyol focicsapat negyedét vette meg C. Ronaldo: tényleg a visszavonulásra készül a portugál szupersztár?
Cristiano Ronaldo 25 százalékos tulajdonrészt szerzett a spanyol másodosztályban szereplő UD Almería együttesében.
Az Egyesült Államok tizenegy rendező városa még mindig nem jutott hozzá a szövetségi kormányzat által jóváhagyott, közel 900 millió dolláros biztonsági kerethez.
A labdarúgás gyakorlatilag "felfalta" a világ szinte összes sportágát - állítja egy brit médiaipari vállalkozó.
