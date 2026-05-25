2026. május 25. hétfő Orbán
29 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mogyoród, 2025. augusztus 2.Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj idõmérõ edzésén a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 2-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Megállíthatatlan az F1 19 éves olasz csodagyereke: negyedszer nyert zsinórban Antonelli, lassan el is dől a vb-cím?

MTI
2026. május 25. 07:13

Antonelli sorozatban negyedszer győzött, egyre kevésbé van ellenfele a világbajnoki címért.

A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli nyerte a Forma–1-es Kanadai Nagydíjat, amivel sorozatban a negyedik futamgyőzelmét aratta. A Mercedes olasz pilótája mögött Lewis Hamilton és Max Verstappen állhatott fel a dobogóra. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vasárnapi montreali futam rajtját csak harmadik próbálkozásra sikerült elindítani. Először a rajtlámpák hibásodtak meg, majd Arvid Lindblad lefulladó autója miatt kellett megismételni a rajteljárást. A felvezető körök miatt a versenytáv 68 körösre csökkent. Végül Lando Norris kapta el a legjobban a rajtot, és a harmadik helyről indulva rögtön az élre állt. A McLaren pilótájának versenye azonban hamar tönkrement. Csapata ugyanis esőre számítva intermediate abroncsokat rakott fel neki, ám a várt csapadék elmaradt.

A vezetést így a két Mercedes vette át. Antonelli és Russell elhúztak a mezőnytől, majd parázs házicsatába kezdtek. Ennek során a 24. körben, egy elfékezést követően össze is értek az autóik. Antonelli a manőver közben elhagyta a pályát, ezért a boxfalról arra utasították, hogy adja át az első helyet a csapattársának. Russell azonban nem sokáig őrizte a vezetést, a 30. körben ugyanis műszaki hiba miatt fel kellett adnia a versenyt.

A kiesés miatt elrendelt virtuális biztonsági autós fázis alatt szinte a teljes mezőny letudta a boxkiállást. Az ölébe hulló lehetőséggel a 19 éves Antonelli magabiztosan élt: megtartotta az első helyet, és megszerezte pályafutása negyedik futamgyőzelmét. A hajrában a második pozícióért izgalmas csata alakult ki, amiből végül a ferraris Hamilton került ki győztesen a Red Bull-os Verstappennel szemben.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Mivel az összetettben második Russell pont nélkül zárt, az idén domináló Antonelli 43 pontra növelte az előnyét a világbajnoki pontversenyben. A vb két hét múlva folytatódik a legendás monacói versenypályán.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#sport #forma-1 #pilóta #mercedes #autóverseny #max verstappen #lando norris #lewis hamilton #autósport #f1hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:13
07:04
06:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 25.
Van élet 10 millió alatt? Ezek most a legolcsóbb új elektromos autók: meglepő név a toplista élén
2026. május 24.
Nagyot nézhetnek a magyarok a külföldi nyaraláson: hiába az erős forint, itt a kijózanító figyelmeztetés
2026. május 24.
Tömegek választják ezt a festői vízpartot a tenger helyett: filléres a szállás és az étkezés is
2026. május 24.
Kitálaltak a hazai szakértők: így úszhatod meg a legkomolyabb büntetéseket, ha a NAV-val van dolgod
2026. május 24.
Drámai a helyzet hazánk népszerű nyaralóhelyén: tömeges pusztulás fenyeget, kongatják a vészharangot a szakértők
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 25. hétfő
Orbán
22. hét
Május 25.
Az európai nemzeti parkok napja
Május 25.
Törülközőnap
Május 25.
Afrika napja
Május 25.
Az eltűnt gyermekek világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2
1 hete
F1 Kanadai Nagydíj 2026: minden időpont, időmérő és versenykezdés, fontos infók itt!
3
1 hete
Itt vannak a magyar csapatok lehetséges ellenfelei: hosszú túra várhat a Győrre, Fradira is a selejtezőben
4
1 hete
Komoly fejlesztést kapott a Puskás a BL-döntőre: ezen múlik, hogy összeomlik-e a rendszer
5
5 napja
Súlyos tízezrekbe kerül egy edzőterem-bérlet itthon: nem csoda, tömegek pártoltak át ehhez az ingyenes sporthoz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Direkt biztosítás
vagyonbiztosítás, amely a tulajdonos vagy az érdekelt személy vagyontárgyait közvetlenül védi. Pl. épületek tűzbiztosítása, betörés-biztosítás, casco.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 25. 06:03
Van élet 10 millió alatt? Ezek most a legolcsóbb új elektromos autók: meglepő név a toplista élén
Pénzcentrum  |  2026. május 24. 19:07
Tömegek választják ezt a festői vízpartot a tenger helyett: filléres a szállás és az étkezés is
Agrárszektor  |  2026. május 25. 06:01
Levéltetvek lephetik el a magyar kerteket: itt a tuti módszer a kártevők ellen