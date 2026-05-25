Az angol labdarúgó-szövetség (FA) attól tart, hogy az angol válogatott Kansas City-ben található vb-edzőközpontja nem nyújt kellő védelmet a kíváncsiskodó riválisokkal szemben.
Megállíthatatlan az F1 19 éves olasz csodagyereke: negyedszer nyert zsinórban Antonelli, lassan el is dől a vb-cím?
Antonelli sorozatban negyedszer győzött, egyre kevésbé van ellenfele a világbajnoki címért.
A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli nyerte a Forma–1-es Kanadai Nagydíjat, amivel sorozatban a negyedik futamgyőzelmét aratta. A Mercedes olasz pilótája mögött Lewis Hamilton és Max Verstappen állhatott fel a dobogóra.
A vasárnapi montreali futam rajtját csak harmadik próbálkozásra sikerült elindítani. Először a rajtlámpák hibásodtak meg, majd Arvid Lindblad lefulladó autója miatt kellett megismételni a rajteljárást. A felvezető körök miatt a versenytáv 68 körösre csökkent. Végül Lando Norris kapta el a legjobban a rajtot, és a harmadik helyről indulva rögtön az élre állt. A McLaren pilótájának versenye azonban hamar tönkrement. Csapata ugyanis esőre számítva intermediate abroncsokat rakott fel neki, ám a várt csapadék elmaradt.
A vezetést így a két Mercedes vette át. Antonelli és Russell elhúztak a mezőnytől, majd parázs házicsatába kezdtek. Ennek során a 24. körben, egy elfékezést követően össze is értek az autóik. Antonelli a manőver közben elhagyta a pályát, ezért a boxfalról arra utasították, hogy adja át az első helyet a csapattársának. Russell azonban nem sokáig őrizte a vezetést, a 30. körben ugyanis műszaki hiba miatt fel kellett adnia a versenyt.
A kiesés miatt elrendelt virtuális biztonsági autós fázis alatt szinte a teljes mezőny letudta a boxkiállást. Az ölébe hulló lehetőséggel a 19 éves Antonelli magabiztosan élt: megtartotta az első helyet, és megszerezte pályafutása negyedik futamgyőzelmét. A hajrában a második pozícióért izgalmas csata alakult ki, amiből végül a ferraris Hamilton került ki győztesen a Red Bull-os Verstappennel szemben.
Mivel az összetettben második Russell pont nélkül zárt, az idén domináló Antonelli 43 pontra növelte az előnyét a világbajnoki pontversenyben. A vb két hét múlva folytatódik a legendás monacói versenypályán.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
