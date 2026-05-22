Három sérült még megfigyelés alatt áll, de ők is stabil állapotban vannak.
Gyászol az autósport: tragikusan fiatalon halt meg a legendás versenyző
A tragikus hírt a versenysorozat szervezői erősítették meg, röviddel azután, hogy a pilóta kórházba került.
Negyvenegy éves korában, súlyos betegséget követően elhunyt Kyle Busch, a NASCAR Cup Series kétszeres bajnoka. A család csütörtökön napközben még csak arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy Busch kórházi kezelésre szorul, ezért kénytelen kihagyni a hétvégi charlotte-i futamot. A halál pontos okát nem közölték.
A versenyző már a május 10-i, Watkins Glen-i futamon is egészségügyi problémákkal küzdött. A leintés után orvosi segítséget kért, mivel a beszámolók szerint egy súlyosbodó arcüreggyulladás és a fizikai megterhelés jelentősen legyengítette. Ennek ellenére akkor még befejezte a versenyt, és a nyolcadik helyen ért célba.
Busch a sportág történetének egyik legsikeresebb és legmeghatározóbb alakja volt. Pályafutása során összesen 232 győzelmet aratott a NASCAR három országos bajnokságában, ami abszolút rekordnak számít. A 2015-ös és a 2019-es szezonban is elhódította a bajnoki címet a csúcskategóriában. Legutóbb a Richard Childress Racing csapatát erősítette. Alig hat nappal a halála előtt még futamot nyert Doverben a Truck Series kategóriában.
A NASCAR, a csapata és a családja közös közleményben búcsúzott a kivételes tehetségű, szenvedélyes pilótától. A sportág jövőbeli Hírességek Csarnokának tagjaként jellemezték. Bár megosztó személyiség volt, elhivatottsága megkérdőjelezhetetlen maradt. Heves vérmérséklete és a versenytársakkal való gyakori konfliktusai miatt kapta a "Rowdy" (Balhés) és a "Wild Thing" (Vadember) beceneveket. A 2005-ben az év újoncának választott pilóta több mint két évtizedes karrierje során hatalmas és hűséges rajongótábort épített ki.
