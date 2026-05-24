Joe Schilling alig fél perc után otthagyta a Donegi Abena elleni félnehézsúlyú PFL-mérkőzését, miután ellenfele az első menetben megpróbálta lefejelni.
Maszkos banditák rabolták ki az F1-legenda otthonát: megsérült a támadásban a négyszeres világbajnok
Maszkos rablók törtek be Alain Prost, a négyszeres Forma–1-es világbajnok svájci otthonába. A francia legenda a támadás során fejsérülést szenvedett - jelentette a BBC.
A svájci Blick beszámolója szerint az erőszakos rablás kedd reggel fél kilenc körül történt Prost nyoni otthonában, amely Genftől mintegy 25 kilométerre északra fekszik. A Vaud kantonbeli rendőrség megerősítette az esetet, de a sértettek személyazonosságát hivatalosan nem hozták nyilvánosságra.
A rendőrségi közlemény alapján több maszkos személy hatolt be az épületbe, és megfenyegették a bent tartózkodókat. Az egyik családtagot könnyebb fejsérüléssel kellett ellátni. A támadás pontos körülményeit jelenleg is vizsgálják. A betörők ezt követően egy másik családtagot a széf kinyitására kényszerítettek, majd elmenekültek a helyszínről. Az ellopott értékek felmérése még folyamatban van.
A hatóságok nagyszabású hajtóvadászatot indítottak a svájci és a francia rendőrség, valamint a határőrség bevonásával. A családtagok számára pszichológiai segítséget biztosítottak.
A 71 éves Prost tizenhárom éves Forma–1-es pályafutása során a McLaren, a Renault, a Ferrari és a Williams színeiben is versenyzett. A világbajnoki címet négy alkalommal, 1985-ben, 1986-ban, 1989-ben és 1993-ban nyerte meg. Nála többször csak Michael Schumacher és Lewis Hamilton (hét-hét cím), valamint Juan Manuel Fangio (öt cím) végzett az élen az összesített bajnoki rangsorban.
Délutántól késő estig tartó maratoni programmal búcsúznak a topligák: kiderül, hogy a West Ham vagy a Tottenham marad-e a Premier League-ben.
Szoboszlai Dominik a Liverpool idényzárója előtt adott interjút: ebben értékelte a 2025–2026-os szezont, valamint beszélt Mohamed Salah távozásáról és gyermeke születéséről is.
A spanyol élvonal valamennyi csapata pályára lép szombat este, így a szurkolók egyszerre kilenc mérkőzés közül választhatnak.
A hétszeres világbajnok határozottan cáfolta a visszavonulásáról szóló találgatásokat, és megerősítette, hogy a 2027-es szezonra is érvényes szerződése van a Ferrarival
Michael Carrick megbízott vezetőedzőként látványos sikereket ért el, és visszavezette a csapatot a Bajnokok Ligájába - nem csoda, hogy megkapta az állandó kinevezést.
A tragikus hírt a NASCAR-verseny szervezői erősítették meg, röviddel azután, hogy a pilóta kórházba került.
A sportoló megható üzenetben jelentette be visszavonulását: azt hangsúlyozta, hogy bár a döntést nem volt könnyű meghozni, hálás az elmúlt évekért.
Sajtóhírek szerint az ír edző a szlovák Slovan Bratislava kispadján folytathatja, de a Fradi padjára is van már jelölt.
A katalán edzőlegenda vasárnap vezeti utoljára a csapatot, ezt követően pedig a City Football Group globális nagyköveteként dolgozik tovább
Max Verstappen a Kanadai Nagydíj helyszínén elmondta, hogy a 2027-re tervezett motorszabály-változtatások hatására a Forma-1 szinte visszatérhet a normális kerékvágásba.
Meglepőt húzott Tuchel, több világsztárt is kiebrudalt az angol válogatottból: ők utaznak helyettük a vb-re
Thomas Tuchel kihirdette az angol válogatott 26 fős világbajnoki keretét, amelyből több sztárjátékos – köztük Phil Foden és Harry Maguire – is kimaradt.
Cristiano Ronaldo megnyerte a szaúdi bajnoki címet az Al-Nasszr csapatával. Az együttes a szezon utolsó fordulójában biztosította be az elsőségét, megelőzve az Al-Hilált.
A berlini tartományi parlament támogatja, hogy a német főváros pályázzon a 2036-os nyári olimpia megrendezésére.
Thomas Tuchel angol szövetségi kapitány megkezdte a kellemetlen telefonhívásokat: jelenleg azokat a játékosokat értesíti, akik nem kerültek be a 2026-os világbajnokságra utazó 26 fős keretbe.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít