Maszkos banditák rabolták ki az F1-legenda otthonát: megsérült a támadásban a négyszeres világbajnok

Pénzcentrum
2026. május 24. 14:02

Maszkos rablók törtek be Alain Prost, a négyszeres Forma–1-es világbajnok svájci otthonába. A francia legenda a támadás során fejsérülést szenvedett - jelentette a BBC.

A svájci Blick beszámolója szerint az erőszakos rablás kedd reggel fél kilenc körül történt Prost nyoni otthonában, amely Genftől mintegy 25 kilométerre északra fekszik. A Vaud kantonbeli rendőrség megerősítette az esetet, de a sértettek személyazonosságát hivatalosan nem hozták nyilvánosságra.

A rendőrségi közlemény alapján több maszkos személy hatolt be az épületbe, és megfenyegették a bent tartózkodókat. Az egyik családtagot könnyebb fejsérüléssel kellett ellátni. A támadás pontos körülményeit jelenleg is vizsgálják. A betörők ezt követően egy másik családtagot a széf kinyitására kényszerítettek, majd elmenekültek a helyszínről. Az ellopott értékek felmérése még folyamatban van.

A hatóságok nagyszabású hajtóvadászatot indítottak a svájci és a francia rendőrség, valamint a határőrség bevonásával. A családtagok számára pszichológiai segítséget biztosítottak.

A 71 éves Prost tizenhárom éves Forma–1-es pályafutása során a McLaren, a Renault, a Ferrari és a Williams színeiben is versenyzett. A világbajnoki címet négy alkalommal, 1985-ben, 1986-ban, 1989-ben és 1993-ban nyerte meg. Nála többször csak Michael Schumacher és Lewis Hamilton (hét-hét cím), valamint Juan Manuel Fangio (öt cím) végzett az élen az összesített bajnoki rangsorban.
Interest-pool: ebben az esetben az önálló vállalatok számláinak záró egyenlegét csak egy technikai számlára vezetik át, a kamatokat ez alapján számítják ki és osztják majd arányosan szét. A cash-pool rendszertől eltérően tényleges egyenleg átvezetésre nem kerül sor.

