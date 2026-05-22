Megint megszólalt az F1-es autókról Max Verstappen: visszább vett a négyszeres világbajnok

Max Verstappen a Kanadai Nagydíj helyszínén elmondta, hogy a 2027-re tervezett motorszabály-változtatások hatására a Forma-1 szinte visszatérhet a normális kerékvágásba. Egyértelműen jelezte azt is, hogy ennek fényében hajlandó a versenysorozatban maradni. A négyszeres világbajnok a japán futam után még nyíltan megkérdőjelezte a jövőjét a Forma-1-ben - számolt be a BBC.

Verstappen elégedetlensége az idei szezonban bevezetett új erőforrás-szabályokhoz köthető. Ezeknél a belső égésű motor és az elektromos hajtás névlegesen fele-fele arányban osztja meg a teljesítményt. A versenyzők szerint ez a megoldás túlzott energiagazdálkodásra kényszeríti őket, ami alapvetően rontja a vezetés élményét és a versenyzés minőségét.

A Forma-1 vezetősége, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) és a motorgyártók egy olyan csomagról tárgyalnak, amely az elektromos hajtás rovására növelné a belső égésű motor teljesítményarányát.

Jobb lesz a termék, ami engem is boldogabbá tesz. Mindig is folytatni akartam, de változást is akartam látni. Ami most készül, az egyértelműen pozitív irány

– fogalmazott Verstappen Montrealban, a Kanadai Nagydíj helyszínén.

A világbajnok Lando Norris szintén üdvözölte a terveket. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez még nem a tökéletes megoldás, de mindenképpen a helyes irányt képviseli. Csapattársa, Oscar Piastri is hasonlóan vélekedett: "Jó irányba tett lépés, de még nincs megoldva minden."

George Russell, a Mercedes versenyzője kiemelte, hogy a változtatások orvosolnák az egyenesek végén tapasztalt problémát. Jelenleg ugyanis az autók jelentősen veszítenek a sebességükből, amikor a rendszer energia-visszanyerő módba kapcsol, és ezáltal a teljesítmény közel felét elveszítik. A szabálymódosítás várhatóan az üzemanyag-átfolyás növelésével valósul meg. Ez viszont újabb kihívásokat jelent, mivel érinti a motor kialakítását és az üzemanyagtartály méretét is.

Végleges megállapodás egyelőre nem született, a tárgyalások a montreali versenyhétvégén folytatódnak. A kulcskérdések között szerepel az idő szűkössége, hiszen a gyártóknak már így is rendkívül feszes a határidő a 2027-es módosítások bevezetésére. Emellett a költségek is vitatémát jelentenek: egyes motorgyártók a fejlesztések finanszírozása érdekében az erőforrásokra vonatkozó költségvetési plafon megemelését kérik.

Verstappen a két Forma-1-es futam közötti szünetben a nürburgringi 24 órás versenyen is részt vett. Autója három órával a leintés előtt, az élről esett ki egy féltengelyhiba miatt. A holland pilóta elmondta, hogy a kiesés ellenére az egész hétvégét élvezte. Kiemelte a változó, esős körülmények közötti vezetést és a csapattársakkal való együttműködést, emellett határozottan jelezte, hogy vissza kíván térni a viadalra.

Meg akarom nyerni, úgyhogy visszamegyek

– jelentette ki.