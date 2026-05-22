2026. május 22. péntek Júlia, Rita
26 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mogyoród, 2025. augusztus 2.Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíj időmérő edzésén a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 2-án.MTI/Bodnár Boglárka
Sport

Megint megszólalt az F1-es autókról Max Verstappen: visszább vett a négyszeres világbajnok

Pénzcentrum
2026. május 22. 12:43

Max Verstappen a Kanadai Nagydíj helyszínén elmondta, hogy a 2027-re tervezett motorszabály-változtatások hatására a Forma-1 szinte visszatérhet a normális kerékvágásba. Egyértelműen jelezte azt is, hogy ennek fényében hajlandó a versenysorozatban maradni. A négyszeres világbajnok a japán futam után még nyíltan megkérdőjelezte a jövőjét a Forma-1-ben - számolt be a BBC.

Verstappen elégedetlensége az idei szezonban bevezetett új erőforrás-szabályokhoz köthető. Ezeknél a belső égésű motor és az elektromos hajtás névlegesen fele-fele arányban osztja meg a teljesítményt. A versenyzők szerint ez a megoldás túlzott energiagazdálkodásra kényszeríti őket, ami alapvetően rontja a vezetés élményét és a versenyzés minőségét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Forma-1 vezetősége, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) és a motorgyártók egy olyan csomagról tárgyalnak, amely az elektromos hajtás rovására növelné a belső égésű motor teljesítményarányát.

Jobb lesz a termék, ami engem is boldogabbá tesz. Mindig is folytatni akartam, de változást is akartam látni. Ami most készül, az egyértelműen pozitív irány

– fogalmazott Verstappen Montrealban, a Kanadai Nagydíj helyszínén.

F1 Kanadai Nagydíj 2026: minden időpont, időmérő és versenykezdés, fontos infók itt!
EZ IS ÉRDEKELHET
F1 Kanadai Nagydíj 2026: minden időpont, időmérő és versenykezdés, fontos infók itt!
Mikor van a szabadedzés, az időmérő és maga a verseny? Kattints, és tudj meg mindent a F1 Kanadai Nagydíjról!

A világbajnok Lando Norris szintén üdvözölte a terveket. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez még nem a tökéletes megoldás, de mindenképpen a helyes irányt képviseli. Csapattársa, Oscar Piastri is hasonlóan vélekedett: "Jó irányba tett lépés, de még nincs megoldva minden."

George Russell, a Mercedes versenyzője kiemelte, hogy a változtatások orvosolnák az egyenesek végén tapasztalt problémát. Jelenleg ugyanis az autók jelentősen veszítenek a sebességükből, amikor a rendszer energia-visszanyerő módba kapcsol, és ezáltal a teljesítmény közel felét elveszítik. A szabálymódosítás várhatóan az üzemanyag-átfolyás növelésével valósul meg. Ez viszont újabb kihívásokat jelent, mivel érinti a motor kialakítását és az üzemanyagtartály méretét is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

Végleges megállapodás egyelőre nem született, a tárgyalások a montreali versenyhétvégén folytatódnak. A kulcskérdések között szerepel az idő szűkössége, hiszen a gyártóknak már így is rendkívül feszes a határidő a 2027-es módosítások bevezetésére. Emellett a költségek is vitatémát jelentenek: egyes motorgyártók a fejlesztések finanszírozása érdekében az erőforrásokra vonatkozó költségvetési plafon megemelését kérik.

Verstappen a két Forma-1-es futam közötti szünetben a nürburgringi 24 órás versenyen is részt vett. Autója három órával a leintés előtt, az élről esett ki egy féltengelyhiba miatt. A holland pilóta elmondta, hogy a kiesés ellenére az egész hétvégét élvezte. Kiemelte a változó, esős körülmények közötti vezetést és a csapattársakkal való együttműködést, emellett határozottan jelezte, hogy vissza kíván térni a viadalra.

Meg akarom nyerni, úgyhogy visszamegyek

– jelentette ki.
Címlapkép: Getty Images
#sport #forma-1 #mercedes #autóverseny #max verstappen #lando norris #autósport #f1 #oscar piastri #red bull

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:45
13:33
13:18
13:04
12:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 22.
Új trükkel ürítik ki a magyarok bankszámláit: a legtöbben maguk utalják el minden pénzüket a csalóknak
2026. május 21.
Kiderült a magyar munkahelyek sötét titka: ezért kap a kollégád hamarabb fizetésemelést, mint te
2026. május 22.
Íme a hiányszakma, amivel degeszre keresheted magad, és a mesterséges intelligencia sem veszélyezteti
2026. május 22.
Halálos tévhit él a magyarokban: nyáron is lecsaphat az otthonok néma gyilkosa, rengetegen veszik félvállról a veszélyt
2026. május 21.
Hatalmas változás közeleg a magyar utakon: döbbenettel fogadják majd az autósok és a tömegközlekedők is ezt az új rendszert
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 22. péntek
Júlia, Rita
21. hét
Május 22.
A biológiai sokféleség nemzetközi napja
Május 22.
A magyar természet napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2
5 napja
F1 Kanadai Nagydíj 2026: minden időpont, időmérő és versenykezdés, fontos infók itt!
3
5 napja
Itt vannak a magyar csapatok lehetséges ellenfelei: hosszú túra várhat a Győrre, Fradira is a selejtezőben
4
7 napja
Komoly fejlesztést kapott a Puskás a BL-döntőre: ezen múlik, hogy összeomlik-e a rendszer
5
5 napja
Búcsú előtt még beszólt edzőjének Mo Salah: páros lábbal szállt bele Arne Slotba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adótartozás
az esedékességkor meg nem fizetett adó és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 22. 13:04
Íme a hiányszakma, amivel degeszre keresheted magad, és a mesterséges intelligencia sem veszélyezteti
Pénzcentrum  |  2026. május 22. 11:30
Gazdik, ezt imádni fogjátok: itt a 2026-os országos lista a legjobb kutyás strandokról + Térkép
Agrárszektor  |  2026. május 22. 13:29
Gazdasági haszonállatok állatjóléti dilemmái baromfis szemszögből – illúziók és a valóság