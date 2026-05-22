A tragikus hírt a NASCAR-verseny szervezői erősítették meg, röviddel azután, hogy a pilóta kórházba került.
Itt a végleges kinevezés: megvan, ki lesz az állandó manchesteri edző
Michael Carrick 2028-ig szóló, végleges kinevezést kapott a Manchester United vezetőedzői posztjára. A szakember megbízott vezetőedzőként látványos sikereket ért el, és visszavezette a csapatot a Bajnokok Ligájába.
A 44 éves szakember januárban vette át a csapat irányítását Ruben Amorimtól. A United ekkor csupán a hetedik helyen állt a bajnokságban, és már minden hazai, illetve nemzetközi kupasorozatból kiesett. Carrick azóta 16 mérkőzéséből 11-et megnyert, hármat pedig döntetlenre hozott. Csapata többek között a Manchester City, az Arsenal, az Aston Villa és a Liverpool ellen is győzelmet ünnepelhetett. Az utolsó forduló előtt így már bebiztosították a harmadik helyet, valamint a Bajnokok Ligája-részvételt.
Carrick húsz évvel ezelőtt érkezett a klubhoz játékosként, és tizenkét éven át szolgálta a Unitedet a pályán. Később, 2021-ben Ole Gunnar Solskjær menesztése után már irányította a csapatot három mérkőzésen megbízott vezetőedzőként. Bár a Middlesbrough-tól alig egy éve menesztették, a Manchester Unitednál végzett jelenlegi munkája maradéktalanul meggyőzte a klubvezetést.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
2.
Manchester City
|
37
|
23
|
9
|
5
|
76
|
33
|
43
|
78
|
3.
Manchester United
|
37
|
19
|
11
|
7
|
66
|
50
|
16
|
68
|
4.
Aston Villa
|
37
|
18
|
8
|
11
|
54
|
48
|
6
|
62
Attól a pillanattól kezdve, hogy húsz éve ideérkeztem, éreztem a Manchester United varázsát. Hatalmas büszkeséggel tölt el, hogy ennek a különleges klubnak a vezetéséért felelhetek
- nyilatkozta Carrick. A szakember hozzátette, hogy a csapat az elmúlt öt hónapban egyértelműen bizonyított. Megmutatták, hogy kitartásban, összetartásban és elszántságban is képesek megfelelni a legmagasabb elvárásoknak.
Jason Wilcox sportigazgató hangsúlyozta, hogy Carrick maradéktalanul kiérdemelte a véglegesítést.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Michael érdemeit a klub BL-be történő visszavezetésében nem szabad alábecsülni. Erős köteléket kovácsolt a játékosokkal, és méltán lehet büszke a Carringtonban, valamint az öltözőben kialakított győztes mentalitásra
- fogalmazott a sportvezető. A kinevezést Wilcox javasolta, amelyet Sir Jim Ratcliffe és a Glazer család is jóváhagyott, miután Carrick személyét más lehetséges alternatívákkal is összevetették.
Az öltöző egyértelműen az új tréner mögé állt. Kobbie Mainoo, akit Amorim korábban mellőzött, Carrick irányítása alatt ismét a csapat tengelyévé vált. A fiatal középpályás úgy fogalmazott, hogy "kész meghalni érte a pályán". A klub a nyáron jelentős kereterősítést tervez, mivel a Bajnokok Ligája-szereplés jóval zsúfoltabb menetrendet hoz a következő szezonban. A prioritási lista élén jelenleg Casemiro pótlása áll.
Meglepőt húzott Tuchel, több világsztárt is kiebrudalt az angol válogatottból: ők utaznak helyettük a vb-re
Thomas Tuchel kihirdette az angol válogatott 26 fős világbajnoki keretét, amelyből több sztárjátékos – köztük Phil Foden és Harry Maguire – is kimaradt.
Cristiano Ronaldo megnyerte a szaúdi bajnoki címet az Al-Nasszr csapatával. Az együttes a szezon utolsó fordulójában biztosította be az elsőségét, megelőzve az Al-Hilált.
A berlini tartományi parlament támogatja, hogy a német főváros pályázzon a 2036-os nyári olimpia megrendezésére.
Thomas Tuchel angol szövetségi kapitány megkezdte a kellemetlen telefonhívásokat: jelenleg azokat a játékosokat értesíti, akik nem kerültek be a 2026-os világbajnokságra utazó 26 fős keretbe.
A scouserek vasárnap búcsút vesznek attól a játékostól, aki mindössze 8 millió fontért érkezett, végül pedig a klub történetének egyik legjobb igazolásává nőtte ki magát.
Súlyos az állapota a hatalmasat bukó bringásnak: már klinikán lábadozik, de az orvosok nem biztatnak sok jóval
Neurológiai rehabilitációra specializálódott barcelonai klinikára szállították Jaume Guardeno spanyol kerékpárost, aki még márciusban szenvedett súlyos balesetet egy edzés során.
A Millwall és a Wrexham is kártérítési igénnyel léphet fel a Southampton ügye után, miközben a Hull City úgy véli, automatikusan fel kellene jutnia az...
Az UEFA végrehajtó bizottsága szerdán Isztambulban jóváhagyta a világbajnoki és Európa-bajnoki selejtezők új formátumát.
A világ legjobb teniszezői a Roland Garroson tervezett médiaakciókkal tiltakoznak a Grand Slam-tornák díjazási politikája ellen.
Aaron Rodgers bejelentette közelgő visszavonulását a Pittsburgh Steelersnél: a legendás futballista azt mondta, ez az utolsó éve.
Lezárul a 2025–2026-os idény Európa legnagyobb bajnokságaiban: a hétvégén egyszerre dől el a Premier League harmadik kiesője, az olasz európai helyek, illetve a spanyol dobogósok...
Az Arsenal a bajnoki cím megszerzése után várhatóan busás új szerződéssel jutalmazza Mikel Artetát.
Súlyos tízezrekbe kerül egy edzőterem-bérlet itthon: nem csoda, tömegek pártoltak át ehhez az ingyenes sporthoz
Vajon mennyire sportos nemzet a magyar? És milyen mozgásformát választunk a legszívesebben? Edzőterem, futás vagy inkább szabadtéri sportok? Mutatjuk!
Az Amerikai Szálloda- és Szállásadó Szövetség (AHLA) jelentése szerint a 2026-os labdarúgó-világbajnokság szállodafoglalásai messze elmaradnak a várakozásoktól.
Mennie kellett a ritmikus gimnasztikázók szövetségi vezetőjének: ezért mondott le Deutsch-Lazsányi Erika
Lemondott a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szakszövetség (MRGSZ) Technikai Bizottságának elnöki posztjáról Deutsch-Lazsányi Erika, akit verbális és fizikai bántalmazásokkal hoztak összefüggésbe.
A szerb csatár megállapodása a végéhez közeledik a Juventusnál. és bár Luciano Spalletti vezetőedző mindenképpen megtartaná, az egyeztetések holtpontra jutottak.
Hatalmas sportbotrány van Angliában: perelnek az egészségkárosodott volt játékosok, de lehet, hogy lesöprik az egészet
A brit rögbi irányító szervei azt kérik a bíróságtól, hogy töröljék az eljárásból az érintett mintegy 1200 felperes jelentős részének keresetét.
Visszaszólt Marco Rossinak a kihagyott magyar középpályás: "én mindig tisztelettel beszéltem a kapitányról"
Nikitscher Tamás elfogadja, hogy kimaradt a magyar válogatott keretéből, Marco Rossi szövetségi kapitány róla megfogalmazott nyilatkozatának stílusát azonban csalódottan fogadta.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít