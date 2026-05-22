Itt a végleges kinevezés: megvan, ki lesz az állandó manchesteri edző

Michael Carrick 2028-ig szóló, végleges kinevezést kapott a Manchester United vezetőedzői posztjára. A szakember megbízott vezetőedzőként látványos sikereket ért el, és visszavezette a csapatot a Bajnokok Ligájába.

A 44 éves szakember januárban vette át a csapat irányítását Ruben Amorimtól. A United ekkor csupán a hetedik helyen állt a bajnokságban, és már minden hazai, illetve nemzetközi kupasorozatból kiesett. Carrick azóta 16 mérkőzéséből 11-et megnyert, hármat pedig döntetlenre hozott. Csapata többek között a Manchester City, az Arsenal, az Aston Villa és a Liverpool ellen is győzelmet ünnepelhetett. Az utolsó forduló előtt így már bebiztosították a harmadik helyet, valamint a Bajnokok Ligája-részvételt.

Carrick húsz évvel ezelőtt érkezett a klubhoz játékosként, és tizenkét éven át szolgálta a Unitedet a pályán. Később, 2021-ben Ole Gunnar Solskjær menesztése után már irányította a csapatot három mérkőzésen megbízott vezetőedzőként. Bár a Middlesbrough-tól alig egy éve menesztették, a Manchester Unitednál végzett jelenlegi munkája maradéktalanul meggyőzte a klubvezetést.

Anglia Manchester United Piaci érték: 747,15M € Edző: Michael Carrick Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #3 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 2. Manchester City 37 23 9 5 76 33 43 78 3. Manchester United 37 19 11 7 66 50 16 68 4. Aston Villa 37 18 8 11 54 48 6 62 Adatlap létrehozva: 2026.05.22.

Attól a pillanattól kezdve, hogy húsz éve ideérkeztem, éreztem a Manchester United varázsát. Hatalmas büszkeséggel tölt el, hogy ennek a különleges klubnak a vezetéséért felelhetek

- nyilatkozta Carrick. A szakember hozzátette, hogy a csapat az elmúlt öt hónapban egyértelműen bizonyított. Megmutatták, hogy kitartásban, összetartásban és elszántságban is képesek megfelelni a legmagasabb elvárásoknak.

Jason Wilcox sportigazgató hangsúlyozta, hogy Carrick maradéktalanul kiérdemelte a véglegesítést.

Michael érdemeit a klub BL-be történő visszavezetésében nem szabad alábecsülni. Erős köteléket kovácsolt a játékosokkal, és méltán lehet büszke a Carringtonban, valamint az öltözőben kialakított győztes mentalitásra

- fogalmazott a sportvezető. A kinevezést Wilcox javasolta, amelyet Sir Jim Ratcliffe és a Glazer család is jóváhagyott, miután Carrick személyét más lehetséges alternatívákkal is összevetették.

Az öltöző egyértelműen az új tréner mögé állt. Kobbie Mainoo, akit Amorim korábban mellőzött, Carrick irányítása alatt ismét a csapat tengelyévé vált. A fiatal középpályás úgy fogalmazott, hogy "kész meghalni érte a pályán". A klub a nyáron jelentős kereterősítést tervez, mivel a Bajnokok Ligája-szereplés jóval zsúfoltabb menetrendet hoz a következő szezonban. A prioritási lista élén jelenleg Casemiro pótlása áll.