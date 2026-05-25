Bezárt minden topliga: elhullott a West Ham, lemaradt a Milan és az Atleti a dobogóról

A mögöttünk hagyott hétvégén megrendezték az utolsó fordulót az angol, az olasz és a spanyol első osztályban is: izgalomban most sem volt hiány.

Hazai vereségével lemaradt a bronzéremről - és ezzel a BL-indulásról is - az AC Milan, a Roma nyolc év után térhet vissza a BL-be. Lemaradt a dobogóról az Atlético Madrid is, Angliában pedig a Tottenham úszta meg a kiesést. Lássuk a topligák utolsó fordulóját!

Premier League: átvette a trófeát az Arsenal, kiesett a West Ham

A Premier League-ben a bajnoki címet 22 év után újra elhódító Arsenal 2–1-re nyert a Crystal Palace otthonában. A londoni együttes sorozatban ötödik győzelmét aratta, és 85 ponttal, hétpontos előnnyel húzta be a bajnoki trófeát. A Manchester City ezzel szemben váratlan hazai vereséget szenvedett az Aston Villától, amely 2–1-re győzött: Pep Guardiolának így nem sikerült győzelemmel lezárnia az itt töltött tíz esztendejét.

A Manchester United magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott a Brighton vendégeként, és 71 ponttal harmadik helyen zárt a tabellán. Az Aston Villa remek szereplésének köszönhetően 65 ponttal a negyedik pozíciót foglalja el, így Bajnokok Ligája-indulással számolhat ősszel.

A kiesési harc idegőrlését végül a Tottenham bírta jobban: 1-0-ra megverték az Evertont az utolsó napon, így a West Ham hiába nyert simán (3-0) a Leeds ellen, kiesett az élvonalból.

Serie A: botrány, tömegverekedés, elképesztő Milan-lecsúszás a záráson

Olaszországban az Inter 87 ponttal magabiztosan nyerte a bajnokságot, búcsúként a Bologna otthonában 3–3-as döntetlent játszott. A második helyen végzett nápolyiak hazai pályán 1–0-ra legyőzték az Udinesét, és 76 ponttal zárták az idei bajnokságot.

A harmadik helyre az AS Roma ért be, mely sorozatban ötödik győzelmét aratta: idegenben 2–0-ra nyert a Hellas Verona ellen. A Como kiváló szezonját remekül lezárva 4–1-re győzött a Cremonese ellen (mely eredmény utóbbiak kiesését jelentette), és 71 ponttal a negyedik helyen zárt.

Az AC Milan meglepetésre 2–1-re kikapott a Cagliaritól, így 70 ponttal az ötödik helyre csúszott vissza, és lemarad a BL-ről; a Juventus 2–2-es döntetlent játszott a Torino otthonában, és 69 ponttal a hatodik helyen zárt, így ők is csak az Európa-ligában indulhatnak. A torinói derbit elképesztő mértékű erőszak tarkította, erről itt írtunk bővebben:

La Liga: lecsúszott a dobogóról az Atleti, kiesett a Girona

A spanyol bajnokságban a Barcelona 94 ponttal magabiztosan lett első, igaz, hogy a Valencia otthonában váratlan, 3–1-es vereséget szenvedett a záráson. A Real Madrid hazai pályán 4–2-re legyőzte az Athletic Bilbaót, így csökkentette hátrányát a Barca mögött. A katalánoknál egyébként elköszönt a közönségtől Robert Lewandowksi: a lengyel legendának ez volt a legutolsó meccse a Barcelonában.

A tabella harmadik helyén végző Villarreal kiemelkedő teljesítményt nyújtott, amikor hazai pályán megalázó, 5–1-es verést mért az Atléticóra. A Real Betis 2–1-es győzelmet aratott a Levante ellen, és 60 ponttal az ötödik helyen végzett. A harmadik kieső csapat a Girona lett.

