Sport

Bezárt minden topliga: elhullott a West Ham, lemaradt a Milan és az Atleti a dobogóról

2026. május 25. 08:15

A mögöttünk hagyott hétvégén megrendezték az utolsó fordulót az angol, az olasz és a spanyol első osztályban is: izgalomban most sem volt hiány.

Hazai vereségével lemaradt a bronzéremről - és ezzel a BL-indulásról is - az AC Milan, a Roma nyolc év után térhet vissza a BL-be. Lemaradt a dobogóról az Atlético Madrid is, Angliában pedig a Tottenham úszta meg a kiesést. Lássuk a topligák utolsó fordulóját!

Premier League: átvette a trófeát az Arsenal, kiesett a West Ham

A Premier League-ben a bajnoki címet 22 év után újra elhódító Arsenal 2–1-re nyert a Crystal Palace otthonában. A londoni együttes sorozatban ötödik győzelmét aratta, és 85 ponttal, hétpontos előnnyel húzta be a bajnoki trófeát. A Manchester City ezzel szemben váratlan hazai vereséget szenvedett az Aston Villától, amely 2–1-re győzött: Pep Guardiolának így nem sikerült győzelemmel lezárnia az itt töltött tíz esztendejét.

A Manchester United magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott a Brighton vendégeként, és 71 ponttal harmadik helyen zárt a tabellán. Az Aston Villa remek szereplésének köszönhetően 65 ponttal a negyedik pozíciót foglalja el, így Bajnokok Ligája-indulással számolhat ősszel. 

A kiesési harc idegőrlését végül a Tottenham bírta jobban: 1-0-ra megverték az Evertont az utolsó napon, így a West Ham hiába nyert simán (3-0) a Leeds ellen, kiesett az élvonalból.

Anglia  |  2025-2026
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
85
2.
Manchester City
78
3.
Manchester United
71
4.
Aston Villa
65
5.
Liverpool
60
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Erling Haaland
(Manchester City)
27
2.
Igor Thiago
(Brentford)
22
3.
Antoine Semenyo
(Manchester City)
17
4.
Ollie Watkins
(Aston Villa)
16
5.
João Pedro
(Chelsea)
15
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.05.25.

Serie A: botrány, tömegverekedés, elképesztő Milan-lecsúszás a záráson

Olaszországban az Inter 87 ponttal magabiztosan nyerte a bajnokságot, búcsúként a Bologna otthonában 3–3-as döntetlent játszott. A második helyen végzett nápolyiak hazai pályán 1–0-ra legyőzték az Udinesét, és 76 ponttal zárták az idei bajnokságot.

A harmadik helyre az AS Roma ért be, mely sorozatban ötödik győzelmét aratta: idegenben 2–0-ra nyert a Hellas Verona ellen. A Como kiváló szezonját remekül lezárva 4–1-re győzött a Cremonese ellen (mely eredmény utóbbiak kiesését jelentette), és 71 ponttal a negyedik helyen zárt.

Az AC Milan meglepetésre 2–1-re kikapott a Cagliaritól, így 70 ponttal az ötödik helyre csúszott vissza, és lemarad a BL-ről; a Juventus 2–2-es döntetlent játszott a Torino otthonában, és 69 ponttal a hatodik helyen zárt, így ők is csak az Európa-ligában indulhatnak. A torinói derbit elképesztő mértékű erőszak tarkította, erről itt írtunk bővebben:

Vége van az olasz pontvadászatnak is: piros lapok, tömegverekedés a záráson, a Milan nagyon rosszul járt
Véget ért az olasz labdarúgó-bajnokság 2025–2026-os szezonja: az utolsó fordulóban dőlt el a harmadik kieső kiléte és a bronzérem sorsa is.

 

La Liga: lecsúszott a dobogóról az Atleti, kiesett a Girona

A spanyol bajnokságban a Barcelona 94 ponttal magabiztosan lett első, igaz, hogy a Valencia otthonában váratlan, 3–1-es vereséget szenvedett a záráson. A Real Madrid hazai pályán 4–2-re legyőzte az Athletic Bilbaót, így csökkentette hátrányát a Barca mögött. A katalánoknál egyébként elköszönt a közönségtől Robert Lewandowksi: a lengyel legendának ez volt a legutolsó meccse a Barcelonában.

A tabella harmadik helyén végző Villarreal kiemelkedő teljesítményt nyújtott, amikor hazai pályán megalázó, 5–1-es verést mért az Atléticóra. A Real Betis 2–1-es győzelmet aratott a Levante ellen, és 60 ponttal az ötödik helyen végzett. A harmadik kieső csapat a Girona lett.

