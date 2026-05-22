Oeiras, 2025. október 13.Cristiano Ronaldo a portugál labdarúgó-válogatott edzésén Oeirasban, a Portugál Labdarúgó Szövetség edzőközpontjában 2025. október 13-án. Portugália és Magyarország világbajnoki selejtezőmérkőzést játszi egym
Sport

Nagyon kiszenvedte, de ez is megvan: szaúdi bajnok lett Cristiano Ronaldo

Pénzcentrum
2026. május 22. 10:44

Cristiano Ronaldo megnyerte a szaúdi bajnoki címet az Al-Nasszr csapatával. Az együttes a szezon utolsó fordulójában, a Damak elleni 4–1-es győzelemmel biztosította be az elsőségét, megelőzve a rivális Al-Hilált. A 41 éves portugál sztár ezzel pályafutása során a negyedik országban szerzett bajnoki trófeát.

Az Al-Nasszr 2022 decemberében, a Manchester Unitedtől való távozása után szerződtette Ronaldót. A támadó azóta 129 gólt szerzett a klub színeiben, amelyből százat a szaúdi élvonalban jegyzett. A bajnoki cím azonban több mint három évig váratott magára. A szezonzáró fordulóban Ronaldo duplázott, csapata pedig 2019 óta először ünnepelhetett aranyérmet. Ez az eredmény különösen fontos volt azután, hogy az Al-Nasszr egy héttel korábban meglepetésre kikapott a japán Gamba Oszakától az ázsiai Bajnokok Ligája 2 döntőjében.

Az idei szezon volt a liga eddigi legerősebb kiírása. Sokáig négy csapat is harcban állt a bajnoki címért, mielőtt az Al-Ahli és az Al-Kádszíja leszakadt volna az élmezőnytől. A május 12-i Al-Nasszr–Al-Hilál rangadót a szervezők szerint több mint 180 országban követték figyelemmel, a mérkőzést pedig drámai végkifejlet jellemezte. Az Al-Nasszr még a 97. percben is 1–0-ra vezetett, amikor Bento kapus öngóljával egyenlített az Al-Hilál, így a bajnoki cím sorsa az utolsó fordulóra maradt.

Szaúd-Arábia  |  2025-2026
Professional League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Al Nassr FC
86
2.
Al Hilal
84
3.
Al-Ahli SFC
81
4.
Al Qadsiah
77
5.
Al Ittihad Club
55
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Julián Quiñones
(Al Qadsiah)
33
2.
Ivan Toney
(Al-Ahli SFC)
32
3.
Cristiano Ronaldo
(Al Nassr FC)
28
4.
Roger Martínez
(Al Taawoun)
23
5.
Joshua King
(Al Khaleej Club)
20
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.05.22.

A szezont komoly viták is kísérték. Februárban Ronaldo két bajnoki mérkőzést is kihagyott, a hírek szerint azért, mert elégedetlen volt a PIF klubvezetési módszereivel. Az Al-Ahli támadója, Ivan Toney, valamint a brazil Galeno azzal vádolta a ligát, hogy az Al-Nasszrt és Ronaldót egyértelmű előnyben részesíti. Ronaldo határozottan visszautasította a vádakat, ugyanakkor elismerte, hogy "sok rossz dolgot" látott a szezon során.

A szaúdi sportberuházások körül egyébként egyre több a kérdőjel. A PIF bejelentette, hogy az idény végén beszünteti a LIV Golf versenysorozat finanszírozását. Ezenkívül a 2029-es téli Ázsiai Játékokat határozatlan időre elhalasztották, és a hírek szerint a WTA-szezonzáró tenisztorna is elhagyja az országot. A szaúdi labdarúgásba érkező sztárigazolások üteme jelentősen lelassult a 2023-as csúcshoz képest. A fókusz egyre inkább a fiatalabb, továbbértékesíthető játékosok felé tolódott, bár a Liverpool legendájának, Mohamed Szalahnak az Al-Ittihádhoz való igazolása továbbra is napirenden van.

Az Al-Nasszr bajnoki címe a nyolcadik ligaelsőség Ronaldo karrierjében az angol, a spanyol és az olasz bajnoki trófeák után. Simon Chadwick, az Emlyon Business School sportszakértője szerint Rijád ezt a sikert a PIF-stratégia igazolásaként értékelheti. A szakember azonban hozzátette, hogy a klubnak kontinentális sikereket is el kell érnie ahhoz, hogy valóban ikonikus státuszra tegyen szert Ázsiában.

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA 
#befektetés #foci #sport #labdarúgás #szaúd-arábia #cristiano ronaldo #sportgazdaság #bajnoki #2026

