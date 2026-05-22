A szolnoki közgyűlési vita során elhangzott: fájdalmas megszorítások és politikailag is nehéz döntések nélkül aligha lehet egyensúlyba hozni Szolnok költségvetését.
Nagyon kiszenvedte, de ez is megvan: szaúdi bajnok lett Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo megnyerte a szaúdi bajnoki címet az Al-Nasszr csapatával. Az együttes a szezon utolsó fordulójában, a Damak elleni 4–1-es győzelemmel biztosította be az elsőségét, megelőzve a rivális Al-Hilált. A 41 éves portugál sztár ezzel pályafutása során a negyedik országban szerzett bajnoki trófeát.
Az Al-Nasszr 2022 decemberében, a Manchester Unitedtől való távozása után szerződtette Ronaldót. A támadó azóta 129 gólt szerzett a klub színeiben, amelyből százat a szaúdi élvonalban jegyzett. A bajnoki cím azonban több mint három évig váratott magára. A szezonzáró fordulóban Ronaldo duplázott, csapata pedig 2019 óta először ünnepelhetett aranyérmet. Ez az eredmény különösen fontos volt azután, hogy az Al-Nasszr egy héttel korábban meglepetésre kikapott a japán Gamba Oszakától az ázsiai Bajnokok Ligája 2 döntőjében.
Az idei szezon volt a liga eddigi legerősebb kiírása. Sokáig négy csapat is harcban állt a bajnoki címért, mielőtt az Al-Ahli és az Al-Kádszíja leszakadt volna az élmezőnytől. A május 12-i Al-Nasszr–Al-Hilál rangadót a szervezők szerint több mint 180 országban követték figyelemmel, a mérkőzést pedig drámai végkifejlet jellemezte. Az Al-Nasszr még a 97. percben is 1–0-ra vezetett, amikor Bento kapus öngóljával egyenlített az Al-Hilál, így a bajnoki cím sorsa az utolsó fordulóra maradt.
A szezont komoly viták is kísérték. Februárban Ronaldo két bajnoki mérkőzést is kihagyott, a hírek szerint azért, mert elégedetlen volt a PIF klubvezetési módszereivel. Az Al-Ahli támadója, Ivan Toney, valamint a brazil Galeno azzal vádolta a ligát, hogy az Al-Nasszrt és Ronaldót egyértelmű előnyben részesíti. Ronaldo határozottan visszautasította a vádakat, ugyanakkor elismerte, hogy "sok rossz dolgot" látott a szezon során.
A szaúdi sportberuházások körül egyébként egyre több a kérdőjel. A PIF bejelentette, hogy az idény végén beszünteti a LIV Golf versenysorozat finanszírozását. Ezenkívül a 2029-es téli Ázsiai Játékokat határozatlan időre elhalasztották, és a hírek szerint a WTA-szezonzáró tenisztorna is elhagyja az országot. A szaúdi labdarúgásba érkező sztárigazolások üteme jelentősen lelassult a 2023-as csúcshoz képest. A fókusz egyre inkább a fiatalabb, továbbértékesíthető játékosok felé tolódott, bár a Liverpool legendájának, Mohamed Szalahnak az Al-Ittihádhoz való igazolása továbbra is napirenden van.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az Al-Nasszr bajnoki címe a nyolcadik ligaelsőség Ronaldo karrierjében az angol, a spanyol és az olasz bajnoki trófeák után. Simon Chadwick, az Emlyon Business School sportszakértője szerint Rijád ezt a sikert a PIF-stratégia igazolásaként értékelheti. A szakember azonban hozzátette, hogy a klubnak kontinentális sikereket is el kell érnie ahhoz, hogy valóban ikonikus státuszra tegyen szert Ázsiában.
címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
Thomas Tuchel angol szövetségi kapitány megkezdte a kellemetlen telefonhívásokat: jelenleg azokat a játékosokat értesíti, akik nem kerültek be a 2026-os világbajnokságra utazó 26 fős keretbe.
A scouserek vasárnap búcsút vesznek attól a játékostól, aki mindössze 8 millió fontért érkezett, végül pedig a klub történetének egyik legjobb igazolásává nőtte ki magát.
Súlyos az állapota a hatalmasat bukó bringásnak: már klinikán lábadozik, de az orvosok nem biztatnak sok jóval
Neurológiai rehabilitációra specializálódott barcelonai klinikára szállították Jaume Guardeno spanyol kerékpárost, aki még márciusban szenvedett súlyos balesetet egy edzés során.
A Millwall és a Wrexham is kártérítési igénnyel léphet fel a Southampton ügye után, miközben a Hull City úgy véli, automatikusan fel kellene jutnia az...
Az UEFA végrehajtó bizottsága szerdán Isztambulban jóváhagyta a világbajnoki és Európa-bajnoki selejtezők új formátumát.
A világ legjobb teniszezői a Roland Garroson tervezett médiaakciókkal tiltakoznak a Grand Slam-tornák díjazási politikája ellen.
Aaron Rodgers bejelentette közelgő visszavonulását a Pittsburgh Steelersnél: a legendás futballista azt mondta, ez az utolsó éve.
Lezárul a 2025–2026-os idény Európa legnagyobb bajnokságaiban: a hétvégén egyszerre dől el a Premier League harmadik kiesője, az olasz európai helyek, illetve a spanyol dobogósok...
Az Arsenal a bajnoki cím megszerzése után várhatóan busás új szerződéssel jutalmazza Mikel Artetát.
Súlyos tízezrekbe kerül egy edzőterem-bérlet itthon: nem csoda, tömegek pártoltak át ehhez az ingyenes sporthoz
Vajon mennyire sportos nemzet a magyar? És milyen mozgásformát választunk a legszívesebben? Edzőterem, futás vagy inkább szabadtéri sportok? Mutatjuk!
Az Amerikai Szálloda- és Szállásadó Szövetség (AHLA) jelentése szerint a 2026-os labdarúgó-világbajnokság szállodafoglalásai messze elmaradnak a várakozásoktól.
Mennie kellett a ritmikus gimnasztikázók szövetségi vezetőjének: ezért mondott le Deutsch-Lazsányi Erika
Lemondott a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szakszövetség (MRGSZ) Technikai Bizottságának elnöki posztjáról Deutsch-Lazsányi Erika, akit verbális és fizikai bántalmazásokkal hoztak összefüggésbe.
A szerb csatár megállapodása a végéhez közeledik a Juventusnál. és bár Luciano Spalletti vezetőedző mindenképpen megtartaná, az egyeztetések holtpontra jutottak.
Hatalmas sportbotrány van Angliában: perelnek az egészségkárosodott volt játékosok, de lehet, hogy lesöprik az egészet
A brit rögbi irányító szervei azt kérik a bíróságtól, hogy töröljék az eljárásból az érintett mintegy 1200 felperes jelentős részének keresetét.
Visszaszólt Marco Rossinak a kihagyott magyar középpályás: "én mindig tisztelettel beszéltem a kapitányról"
Nikitscher Tamás elfogadja, hogy kimaradt a magyar válogatott keretéből, Marco Rossi szövetségi kapitány róla megfogalmazott nyilatkozatának stílusát azonban csalódottan fogadta.
Bizakodik és a célra koncentrál a Spurs edzője: vasárnap minden eldől, szuperizgalmas a kiesési harc
A vezetőedző szerint a Tottenham vasárnapi, a kiesés elkerüléséért vívott sorsdöntő mérkőzése fontosabb, mint a tavalyi Európa-liga-döntő volt.
A Southamptont kizárták a Championship rájátszásának döntőjéből, miután a klub beismerte, hogy több riválisának edzését is jogosulatlanul megfigyelte - most saját játékosaik is pert fontolgatnak.
Huszonkét évet buliztak ki: megvadult Észak-London, így ünnepelte a bajnoki címet az Arsenal + videók
Huszonkét év várakozás minden feszültsége kiszakadt a szurkolókból, többen zokogva ünnepelték az Arsenal bajnoki címét.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít