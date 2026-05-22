Max Verstappen a Kanadai Nagydíj helyszínén elmondta, hogy a 2027-re tervezett motorszabály-változtatások hatására a Forma-1 szinte visszatérhet a normális kerékvágásba.
Hivatalos, tényleg elmegy a Citytől Pep Guardiola: ekkor ül utoljára a csapat padján
Pep Guardiola tíz év után távozik a Manchester City kispadjáról. A klublegenda vasárnap vezeti utoljára a csapatot, ezt követően pedig a City Football Group globális nagyköveteként dolgozik tovább - közölte a BBC Sport.
A Manchester City hivatalosan is megerősítette, hogy Guardiola a szezon utolsó, Aston Villa elleni hazai mérkőzése után távozik a vezetőedzői posztról. Az 55 éves spanyol szakember tíz idénye alatt 17 jelentős trófeát nyert a klubbal. Ezek között hat Premier League-bajnoki cím is szerepel. A döntés különösen figyelemreméltó, mivel Guardiola 2024 novemberében még kétéves szerződéshosszabbítást írt alá. Ebből kifolyólag egy évvel a kontraktusa lejárta előtt mondott búcsút.
A távozás bejelentésére mindössze három nappal azután került sor, hogy az Arsenal megszerezte a 2025–26-os bajnoki címet. Ezt a sikert a londoni klub 22 év után először érte el, miután a City a Bournemouth ellen csak döntetlent játszott. Guardiola utolsó idénye így trófea nélkül zárul. A csapat számára a tavalyi szezon is eredménytelenül végződött.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
Arsenal
|
37
|
25
|
7
|
5
|
69
|
26
|
43
|
82
|
2.
Manchester City
|
37
|
23
|
9
|
5
|
76
|
33
|
43
|
78
|
3.
Manchester United
|
37
|
19
|
11
|
7
|
66
|
50
|
16
|
68
Ne kérdezzétek, miért megyek el. Nincs rá konkrét ok, de legbelül tudom, hogy eljött az időm. Semmi sem tart örökké. Ha így lenne, itt maradnék. Ami viszont örök, az az érzés, az emberek, az emlékek és a Manchester City iránt érzett szeretet
– fogalmazott közleményében Guardiola.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A katalán szakember mérlege páratlan az angol futball történetében. Csapata a 2017–18-as szezonban elsőként érte el a 100 pontos határt a Premier League-ben. A 2022–23-as idényben a Manchester United 1999-es bravúrja óta először vitt véghez angol klub triplázást. Ebben az évben a bajnokságot, az FA-kupát és a Bajnokok Ligáját is megnyerték egyazon szezonban. A 2023–24-es győzelemmel pedig a City lett az első csapat, amely négy egymást követő idényben diadalmaskodott az angol élvonalban.
A klub közleménye szerint Guardiola "átalakító hatással" volt a Manchester Cityre. A vezetőedzői poszt elhagyása után a City Football Group globális nagyköveti szerepét tölti be. Utódlásának legnagyobb esélyese a Chelsea korábbi menedzsere, Enzo Maresca: ő korábban Guardiola stábjában is dolgozott a manchesteri klubnál. Erről a napokban itt írtunk:
Sajtóhírek szerint az ír edző a szlovák Slovan Bratislava kispadján folytathatja, de a Fradi padjára is van már jelölt.
A scouserek vasárnap búcsút vesznek attól a játékostól, aki mindössze 8 millió fontért érkezett, végül pedig a klub történetének egyik legjobb igazolásává nőtte ki magát.
Súlyos az állapota a hatalmasat bukó bringásnak: már klinikán lábadozik, de az orvosok nem biztatnak sok jóval
Neurológiai rehabilitációra specializálódott barcelonai klinikára szállították Jaume Guardeno spanyol kerékpárost, aki még márciusban szenvedett súlyos balesetet egy edzés során.
A Millwall és a Wrexham is kártérítési igénnyel léphet fel a Southampton ügye után, miközben a Hull City úgy véli, automatikusan fel kellene jutnia az...
Az UEFA végrehajtó bizottsága szerdán Isztambulban jóváhagyta a világbajnoki és Európa-bajnoki selejtezők új formátumát.
A világ legjobb teniszezői a Roland Garroson tervezett médiaakciókkal tiltakoznak a Grand Slam-tornák díjazási politikája ellen.
Aaron Rodgers bejelentette közelgő visszavonulását a Pittsburgh Steelersnél: a legendás futballista azt mondta, ez az utolsó éve.
Lezárul a 2025–2026-os idény Európa legnagyobb bajnokságaiban: a hétvégén egyszerre dől el a Premier League harmadik kiesője, az olasz európai helyek, illetve a spanyol dobogósok...
Az Arsenal a bajnoki cím megszerzése után várhatóan busás új szerződéssel jutalmazza Mikel Artetát.
Súlyos tízezrekbe kerül egy edzőterem-bérlet itthon: nem csoda, tömegek pártoltak át ehhez az ingyenes sporthoz
Vajon mennyire sportos nemzet a magyar? És milyen mozgásformát választunk a legszívesebben? Edzőterem, futás vagy inkább szabadtéri sportok? Mutatjuk!
Az Amerikai Szálloda- és Szállásadó Szövetség (AHLA) jelentése szerint a 2026-os labdarúgó-világbajnokság szállodafoglalásai messze elmaradnak a várakozásoktól.
Mennie kellett a ritmikus gimnasztikázók szövetségi vezetőjének: ezért mondott le Deutsch-Lazsányi Erika
Lemondott a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szakszövetség (MRGSZ) Technikai Bizottságának elnöki posztjáról Deutsch-Lazsányi Erika, akit verbális és fizikai bántalmazásokkal hoztak összefüggésbe.
A szerb csatár megállapodása a végéhez közeledik a Juventusnál. és bár Luciano Spalletti vezetőedző mindenképpen megtartaná, az egyeztetések holtpontra jutottak.
Hatalmas sportbotrány van Angliában: perelnek az egészségkárosodott volt játékosok, de lehet, hogy lesöprik az egészet
A brit rögbi irányító szervei azt kérik a bíróságtól, hogy töröljék az eljárásból az érintett mintegy 1200 felperes jelentős részének keresetét.
Visszaszólt Marco Rossinak a kihagyott magyar középpályás: "én mindig tisztelettel beszéltem a kapitányról"
Nikitscher Tamás elfogadja, hogy kimaradt a magyar válogatott keretéből, Marco Rossi szövetségi kapitány róla megfogalmazott nyilatkozatának stílusát azonban csalódottan fogadta.
Bizakodik és a célra koncentrál a Spurs edzője: vasárnap minden eldől, szuperizgalmas a kiesési harc
A vezetőedző szerint a Tottenham vasárnapi, a kiesés elkerüléséért vívott sorsdöntő mérkőzése fontosabb, mint a tavalyi Európa-liga-döntő volt.
A Southamptont kizárták a Championship rájátszásának döntőjéből, miután a klub beismerte, hogy több riválisának edzését is jogosulatlanul megfigyelte - most saját játékosaik is pert fontolgatnak.
Huszonkét évet buliztak ki: megvadult Észak-London, így ünnepelte a bajnoki címet az Arsenal + videók
Huszonkét év várakozás minden feszültsége kiszakadt a szurkolókból, többen zokogva ünnepelték az Arsenal bajnoki címét.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít