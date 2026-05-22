Hivatalos, tényleg elmegy a Citytől Pep Guardiola: ekkor ül utoljára a csapat padján

Pep Guardiola tíz év után távozik a Manchester City kispadjáról. A klublegenda vasárnap vezeti utoljára a csapatot, ezt követően pedig a City Football Group globális nagyköveteként dolgozik tovább - közölte a BBC Sport.

A Manchester City hivatalosan is megerősítette, hogy Guardiola a szezon utolsó, Aston Villa elleni hazai mérkőzése után távozik a vezetőedzői posztról. Az 55 éves spanyol szakember tíz idénye alatt 17 jelentős trófeát nyert a klubbal. Ezek között hat Premier League-bajnoki cím is szerepel. A döntés különösen figyelemreméltó, mivel Guardiola 2024 novemberében még kétéves szerződéshosszabbítást írt alá. Ebből kifolyólag egy évvel a kontraktusa lejárta előtt mondott búcsút.

A távozás bejelentésére mindössze három nappal azután került sor, hogy az Arsenal megszerezte a 2025–26-os bajnoki címet. Ezt a sikert a londoni klub 22 év után először érte el, miután a City a Bournemouth ellen csak döntetlent játszott. Guardiola utolsó idénye így trófea nélkül zárul. A csapat számára a tavalyi szezon is eredménytelenül végződött.

Anglia Manchester City Piaci érték: 1 314,50M € Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #2 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Arsenal 37 25 7 5 69 26 43 82 2. Manchester City 37 23 9 5 76 33 43 78 3. Manchester United 37 19 11 7 66 50 16 68 Adatlap létrehozva: 2026.05.22.

Ne kérdezzétek, miért megyek el. Nincs rá konkrét ok, de legbelül tudom, hogy eljött az időm. Semmi sem tart örökké. Ha így lenne, itt maradnék. Ami viszont örök, az az érzés, az emberek, az emlékek és a Manchester City iránt érzett szeretet

– fogalmazott közleményében Guardiola.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A katalán szakember mérlege páratlan az angol futball történetében. Csapata a 2017–18-as szezonban elsőként érte el a 100 pontos határt a Premier League-ben. A 2022–23-as idényben a Manchester United 1999-es bravúrja óta először vitt véghez angol klub triplázást. Ebben az évben a bajnokságot, az FA-kupát és a Bajnokok Ligáját is megnyerték egyazon szezonban. A 2023–24-es győzelemmel pedig a City lett az első csapat, amely négy egymást követő idényben diadalmaskodott az angol élvonalban.

A klub közleménye szerint Guardiola "átalakító hatással" volt a Manchester Cityre. A vezetőedzői poszt elhagyása után a City Football Group globális nagyköveti szerepét tölti be. Utódlásának legnagyobb esélyese a Chelsea korábbi menedzsere, Enzo Maresca: ő korábban Guardiola stábjában is dolgozott a manchesteri klubnál. Erről a napokban itt írtunk: