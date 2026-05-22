2026. május 22. péntek Júlia, Rita
26 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Manchester Citys logója és jelvénye az Etihad Stadion előtt. 2024. július 17.
Sport

Hivatalos, tényleg elmegy a Citytől Pep Guardiola: ekkor ül utoljára a csapat padján

Pénzcentrum
2026. május 22. 13:50

Pep Guardiola tíz év után távozik a Manchester City kispadjáról. A klublegenda vasárnap vezeti utoljára a csapatot, ezt követően pedig a City Football Group globális nagyköveteként dolgozik tovább - közölte a BBC Sport.

A Manchester City hivatalosan is megerősítette, hogy Guardiola a szezon utolsó, Aston Villa elleni hazai mérkőzése után távozik a vezetőedzői posztról. Az 55 éves spanyol szakember tíz idénye alatt 17 jelentős trófeát nyert a klubbal. Ezek között hat Premier League-bajnoki cím is szerepel. A döntés különösen figyelemreméltó, mivel Guardiola 2024 novemberében még kétéves szerződéshosszabbítást írt alá. Ebből kifolyólag egy évvel a kontraktusa lejárta előtt mondott búcsút.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A távozás bejelentésére mindössze három nappal azután került sor, hogy az Arsenal megszerezte a 2025–26-os bajnoki címet. Ezt a sikert a londoni klub 22 év után először érte el, miután a City a Bournemouth ellen csak döntetlent játszott. Guardiola utolsó idénye így trófea nélkül zárul. A csapat számára a tavalyi szezon is eredménytelenül végződött.

Anglia
Manchester City
Piaci érték: 1 314,50M €
Jelenlegi helyezés: #2
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Arsenal
37
25
7
5
69
26
43
82
2.
Manchester City
37
23
9
5
76
33
43
78
3.
Manchester United
37
19
11
7
66
50
16
68
Adatlap létrehozva: 2026.05.22.

Ne kérdezzétek, miért megyek el. Nincs rá konkrét ok, de legbelül tudom, hogy eljött az időm. Semmi sem tart örökké. Ha így lenne, itt maradnék. Ami viszont örök, az az érzés, az emberek, az emlékek és a Manchester City iránt érzett szeretet

– fogalmazott közleményében Guardiola.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A katalán szakember mérlege páratlan az angol futball történetében. Csapata a 2017–18-as szezonban elsőként érte el a 100 pontos határt a Premier League-ben. A 2022–23-as idényben a Manchester United 1999-es bravúrja óta először vitt véghez angol klub triplázást. Ebben az évben a bajnokságot, az FA-kupát és a Bajnokok Ligáját is megnyerték egyazon szezonban. A 2023–24-es győzelemmel pedig a City lett az első csapat, amely négy egymást követő idényben diadalmaskodott az angol élvonalban.

A klub közleménye szerint Guardiola "átalakító hatással" volt a Manchester Cityre. A vezetőedzői poszt elhagyása után a City Football Group globális nagyköveti szerepét tölti be. Utódlásának legnagyobb esélyese a Chelsea korábbi menedzsere, Enzo Maresca: ő korábban Guardiola stábjában is dolgozott a manchesteri klubnál. Erről a napokban itt írtunk:

Meg is van Pep utódja a Citynél? Nagy név követheti a legendás trénert a kispadon
EZ IS ÉRDEKELHET
Meg is van Pep utódja a Citynél? Nagy név követheti a legendás trénert a kispadon
A tárgyalások már előrehaladott stádiumban járnak, és a hírek szerint Maresca is szívesen elvállalná a feladatot
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #premier league #chelsea #Arsenal #angol foci #pep guardiola #manchester city #edzőváltás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:09
15:07
15:04
14:46
14:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 22.
Új trükkel ürítik ki a magyarok bankszámláit: a legtöbben maguk utalják el minden pénzüket a csalóknak
2026. május 21.
Kiderült a magyar munkahelyek sötét titka: ezért kap a kollégád hamarabb fizetésemelést, mint te
2026. május 22.
Íme a hiányszakma, amivel degeszre keresheted magad, és a mesterséges intelligencia sem veszélyezteti
2026. május 22.
Halálos tévhit él a magyarokban: nyáron is lecsaphat az otthonok néma gyilkosa, rengetegen veszik félvállról a veszélyt
2026. május 21.
Hatalmas változás közeleg a magyar utakon: döbbenettel fogadják majd az autósok és a tömegközlekedők is ezt az új rendszert
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 22. péntek
Júlia, Rita
21. hét
Május 22.
A biológiai sokféleség nemzetközi napja
Május 22.
A magyar természet napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2
5 napja
F1 Kanadai Nagydíj 2026: minden időpont, időmérő és versenykezdés, fontos infók itt!
3
5 napja
Itt vannak a magyar csapatok lehetséges ellenfelei: hosszú túra várhat a Győrre, Fradira is a selejtezőben
4
7 napja
Komoly fejlesztést kapott a Puskás a BL-döntőre: ezen múlik, hogy összeomlik-e a rendszer
5
5 napja
Búcsú előtt még beszólt edzőjének Mo Salah: páros lábbal szállt bele Arne Slotba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatmentes periódus
hitelkártyáknál használjuk ezt a kifejezést

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 22. 15:07
Ilyen nincs! Berobbant itthon az afrikai sertéspestis - egy teljes magyar települést lezártak
Pénzcentrum  |  2026. május 22. 13:04
Íme a hiányszakma, amivel degeszre keresheted magad, és a mesterséges intelligencia sem veszélyezteti
Agrárszektor  |  2026. május 22. 14:32
Itt az árrésstop váratlan hatása: sorra tűnnek el ezek a boltok itthon