olasz szurkolók, foci, olasz foci, labdarúgás
Sport

Vége van az olasz pontvadászatnak is: piros lapok, tömegverekedés a záráson, a Milan nagyon rosszul járt

2026. május 25. 07:45

Véget ért az olasz labdarúgó-bajnokság 2025–2026-os szezonja: az utolsó fordulóban dőlt el a harmadik kieső kiléte és a bronzérem sorsa is. Emellett a dobogó mögötti helyezések szintén jelentősen átrendeződtek. A Torino–Juventus városi rangadót megelőzően komoly szurkolói zavargások törtek ki.

Az olasz bajnokság 38. fordulójában a Cremonese hazai pályán 4–1-es vereséget szenvedett a Comótól, ezzel a korábban már kiesőként jegyzett Hellas Verona és Pisa után harmadikként búcsúzott az élvonaltól. A cremonai csapat számára különösen fájdalmasra sikerült a búcsú: a játékvezető összesen három piros lapot mutatott fel a gárdának, amelyből kettőt a kispadon ülők kaptak.

A záróforduló legnagyobb vesztese az AC Milan lett. A milánóiak a harmadik helyről várták az utolsó kört, és a Cagliari elleni idegenbeli mérkőzésük sem ígérkezett túlságosan nehéznek. Bár a Milan már a második percben megszerezte a vezetést, a vendégek végül fordítani tudtak (2-1).

Ezzel a Milan nemcsak a három pontot bukta el, hanem a bronzérmet is: a harmadikról az ötödik helyre csúszott vissza, így a következő idényben a Bajnokok Ligája helyett csak az Európa-ligában szerepelhet.

A Milan botlásából az AS Roma húzott hasznot. A fővárosi alakulat a már kiesett Verona otthonában aratott magabiztos, 2–0-s győzelmet: ezzel a sikerrel megszerezték a bronzérmet, valamint a vele járó Bajnokok Ligája-indulás jogát, ahová a rómaiak nyolc év után térnek vissza.

A Torino–Juventus városi rangadót megelőzően súlyos összecsapások történtek a szurkolók között. Egy vendégdrukkert súlyos fejsérüléssel kellett kórházba szállítani, a rendőrség összesen nyolc embert vett őrizetbe. A zavargások miatt a mérkőzés több mint egyórás késéssel, csak 21.50-kor kezdődhetett el. A rangadó végül 2-2-es remivel ért véget. 

Az olasz bajnokság gólkirályi címét az aranyérmes Internazionale argentin csatára, Lautaro Martínez szerezte meg 17 találattal.

Olaszország  |  2025-2026
Serie A
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Inter Milan
87
2.
Napoli
76
3.
AS Roma
73
4.
Como
71
5.
AC Milan
70
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Lautaro Martínez
(Inter Milan)
17
2.
Anastasios Douvikas
(Como)
14
3.
Donyell Malen
(AS Roma)
14
4.
Marcus Thuram
(Inter Milan)
13
5.
Nicolas Paz
(Como)
12
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.05.25.

