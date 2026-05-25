Vége van az olasz pontvadászatnak is: piros lapok, tömegverekedés a záráson, a Milan nagyon rosszul járt

Véget ért az olasz labdarúgó-bajnokság 2025–2026-os szezonja: az utolsó fordulóban dőlt el a harmadik kieső kiléte és a bronzérem sorsa is. Emellett a dobogó mögötti helyezések szintén jelentősen átrendeződtek. A Torino–Juventus városi rangadót megelőzően komoly szurkolói zavargások törtek ki.

Az olasz bajnokság 38. fordulójában a Cremonese hazai pályán 4–1-es vereséget szenvedett a Comótól, ezzel a korábban már kiesőként jegyzett Hellas Verona és Pisa után harmadikként búcsúzott az élvonaltól. A cremonai csapat számára különösen fájdalmasra sikerült a búcsú: a játékvezető összesen három piros lapot mutatott fel a gárdának, amelyből kettőt a kispadon ülők kaptak.

A záróforduló legnagyobb vesztese az AC Milan lett. A milánóiak a harmadik helyről várták az utolsó kört, és a Cagliari elleni idegenbeli mérkőzésük sem ígérkezett túlságosan nehéznek. Bár a Milan már a második percben megszerezte a vezetést, a vendégek végül fordítani tudtak (2-1).

Ezzel a Milan nemcsak a három pontot bukta el, hanem a bronzérmet is: a harmadikról az ötödik helyre csúszott vissza, így a következő idényben a Bajnokok Ligája helyett csak az Európa-ligában szerepelhet.

A Milan botlásából az AS Roma húzott hasznot. A fővárosi alakulat a már kiesett Verona otthonában aratott magabiztos, 2–0-s győzelmet: ezzel a sikerrel megszerezték a bronzérmet, valamint a vele járó Bajnokok Ligája-indulás jogát, ahová a rómaiak nyolc év után térnek vissza.

A Torino–Juventus városi rangadót megelőzően súlyos összecsapások történtek a szurkolók között. Egy vendégdrukkert súlyos fejsérüléssel kellett kórházba szállítani, a rendőrség összesen nyolc embert vett őrizetbe. A zavargások miatt a mérkőzés több mint egyórás késéssel, csak 21.50-kor kezdődhetett el. A rangadó végül 2-2-es remivel ért véget.

Az olasz bajnokság gólkirályi címét az aranyérmes Internazionale argentin csatára, Lautaro Martínez szerezte meg 17 találattal.

