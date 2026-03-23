Fogadkozik a Spurs csapatkapitánya: nem hagyják, hogy megtörténjen a szégyen, ezt ígérik a játékosok

Egyre kritikusabb a Tottenham helyzete a Premier League-ben. A vasárnapi, Nottingham Forest elleni hazai 3–0-s vereség után a csapat a 17. helyre csúszott vissza. Az észak-londoniakat így az 1977 óta nem látott kiesés réme fenyegeti - tudósított a The Guardian.

A Spurs bajnoki nyeretlenségi sorozata immár 13 mérkőzés óta tart. Bár a szurkolók a Forest elleni találkozó előtt tízezres tömegben vonultak fel a High Roadon, hogy hangos buzdítással fogadják a csapatbuszt, a kezdeti lelkesedést újabb kiábrándító teljesítmény követte. A Liverpool elleni döntetlennel és az Atlético Madrid elleni 3–2-es Bajnokok Ligája-győzelemmel felépített lendület pillanatok alatt szertefoszlott.

Az első félidő még biztatóan alakult. Richarlison kevéssel fejelt mellé, míg a Forest támadója, Igor Jesus a saját kapujának keresztlécére fejelte a labdát. A brazil csatár azonban a szünet előtt egy góllal már a hazaiakat büntette meg. Mathys Tel válaszkísérlete a lécen csattant, a második félidőre pedig teljesen összeomlott a Tottenham.

Igor Tudor vezetőedző kettős cserével próbált változtatni a játék képén, de hiába. A 62. percben Morgan Gibbs-White, a 87. percben pedig Taiwo Awoniyi is betalált. Utóbbi találata után a hazai szurkolók tömegesen hagyták el a stadiont még a lefújás előtt.

Premier League 31. forduló Tottenham Hotspur 0 3 Nottingham Forest Félidő: 0-1 2026. március 22. vasárnap 15:15 | Tottenham Hotspur Stadium, London Hazai gólszerzők Vendég gólszerzők 45' Igor Jesus, 62' Morgan Gibbs-White, 87' Taiwo Awoniyi 58 Labdabirtoklási arány 42 119 Támadások 82 64 Veszélyes támadások 32 3 Kaput eltaláló lövések 7 5 Kaput elkerülő lövések 0 13 Szögletek 3 1 Sárga lapok 2 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 6 Blokkolt lövések 1 Adatlap létrehozva: 2026.03.23.

A tizedik hazai bajnoki vereség alaposan megtépázta a mérkőzés előtt felépített bizakodó hangulatot. Romero a Spurs hivatalos csatornájának nyilatkozva elismerte, hogy az első félidő még rendben volt. Hozzátette azonban, hogy a játékrész utolsó percében kapott "elkerülhető gól" mindent felborított.

Nehéz nap volt ez mindenkinek, de először a szurkolókról kell beszélnem. Köszönjük, hogy mindig mellettünk állnak. Én vagyok az első, aki vállalja a felelősséget. A hátralévő hét, döntőnek beillő mérkőzésre rendezzük a sorainkat, és mindent bele fogunk adni, különösen jómagam

– nyilatkozta a védő.

A Tottenham a következő hazai bajnoki mérkőzését április 18-án, a Brighton ellen játssza. A szurkolói csoportok ekkorra újabb nagyszabású megmozdulást terveznek a csapat támogatása érdekében.