Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
A Tottenham Hotspur stadion légi felvétele, London, Anglia, 2025. május 4.
Fogadkozik a Spurs csapatkapitánya: nem hagyják, hogy megtörténjen a szégyen, ezt ígérik a játékosok

2026. március 23. 17:54

Egyre kritikusabb a Tottenham helyzete a Premier League-ben. A vasárnapi, Nottingham Forest elleni hazai 3–0-s vereség után a csapat a 17. helyre csúszott vissza. Az észak-londoniakat így az 1977 óta nem látott kiesés réme fenyegeti - tudósított a The Guardian.

A Spurs bajnoki nyeretlenségi sorozata immár 13 mérkőzés óta tart. Bár a szurkolók a Forest elleni találkozó előtt tízezres tömegben vonultak fel a High Roadon, hogy hangos buzdítással fogadják a csapatbuszt, a kezdeti lelkesedést újabb kiábrándító teljesítmény követte. A Liverpool elleni döntetlennel és az Atlético Madrid elleni 3–2-es Bajnokok Ligája-győzelemmel felépített lendület pillanatok alatt szertefoszlott.

Az első félidő még biztatóan alakult. Richarlison kevéssel fejelt mellé, míg a Forest támadója, Igor Jesus a saját kapujának keresztlécére fejelte a labdát. A brazil csatár azonban a szünet előtt egy góllal már a hazaiakat büntette meg. Mathys Tel válaszkísérlete a lécen csattant, a második félidőre pedig teljesen összeomlott a Tottenham.

Igor Tudor vezetőedző kettős cserével próbált változtatni a játék képén, de hiába. A 62. percben Morgan Gibbs-White, a 87. percben pedig Taiwo Awoniyi is betalált. Utóbbi találata után a hazai szurkolók tömegesen hagyták el a stadiont még a lefújás előtt.

Premier League 31. forduló
Tottenham Hotspur
0
3
Nottingham Forest
Félidő: 0-1
2026. március 22. vasárnap 15:15
|
Tottenham Hotspur Stadium, London
Hazai gólszerzők
Vendég gólszerzők
45' Igor Jesus, 62' Morgan Gibbs-White, 87' Taiwo Awoniyi
58
Labdabirtoklási arány
42
119
Támadások
82
64
Veszélyes támadások
32
3
Kaput eltaláló lövések
7
5
Kaput elkerülő lövések
0
13
Szögletek
3
1
Sárga lapok
2
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
6
Blokkolt lövések
1
Adatlap létrehozva: 2026.03.23.

A tizedik hazai bajnoki vereség alaposan megtépázta a mérkőzés előtt felépített bizakodó hangulatot. Romero a Spurs hivatalos csatornájának nyilatkozva elismerte, hogy az első félidő még rendben volt. Hozzátette azonban, hogy a játékrész utolsó percében kapott "elkerülhető gól" mindent felborított.

Nehéz nap volt ez mindenkinek, de először a szurkolókról kell beszélnem. Köszönjük, hogy mindig mellettünk állnak. Én vagyok az első, aki vállalja a felelősséget. A hátralévő hét, döntőnek beillő mérkőzésre rendezzük a sorainkat, és mindent bele fogunk adni, különösen jómagam

– nyilatkozta a védő.

A Tottenham a következő hazai bajnoki mérkőzését április 18-án, a Brighton ellen játssza. A szurkolói csoportok ekkorra újabb nagyszabású megmozdulást terveznek a csapat támogatása érdekében.
