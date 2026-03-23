Miközben a rajongók egy életre szóló emléket szeretnének, a hivatásos gyűjtők üzletet csinálnak a játékosok aláírásaiból, ami egyre több konfliktushoz vezet.
Fogadkozik a Spurs csapatkapitánya: nem hagyják, hogy megtörténjen a szégyen, ezt ígérik a játékosok
Egyre kritikusabb a Tottenham helyzete a Premier League-ben. A vasárnapi, Nottingham Forest elleni hazai 3–0-s vereség után a csapat a 17. helyre csúszott vissza. Az észak-londoniakat így az 1977 óta nem látott kiesés réme fenyegeti - tudósított a The Guardian.
A Spurs bajnoki nyeretlenségi sorozata immár 13 mérkőzés óta tart. Bár a szurkolók a Forest elleni találkozó előtt tízezres tömegben vonultak fel a High Roadon, hogy hangos buzdítással fogadják a csapatbuszt, a kezdeti lelkesedést újabb kiábrándító teljesítmény követte. A Liverpool elleni döntetlennel és az Atlético Madrid elleni 3–2-es Bajnokok Ligája-győzelemmel felépített lendület pillanatok alatt szertefoszlott.
Az első félidő még biztatóan alakult. Richarlison kevéssel fejelt mellé, míg a Forest támadója, Igor Jesus a saját kapujának keresztlécére fejelte a labdát. A brazil csatár azonban a szünet előtt egy góllal már a hazaiakat büntette meg. Mathys Tel válaszkísérlete a lécen csattant, a második félidőre pedig teljesen összeomlott a Tottenham.
Igor Tudor vezetőedző kettős cserével próbált változtatni a játék képén, de hiába. A 62. percben Morgan Gibbs-White, a 87. percben pedig Taiwo Awoniyi is betalált. Utóbbi találata után a hazai szurkolók tömegesen hagyták el a stadiont még a lefújás előtt.
A tizedik hazai bajnoki vereség alaposan megtépázta a mérkőzés előtt felépített bizakodó hangulatot. Romero a Spurs hivatalos csatornájának nyilatkozva elismerte, hogy az első félidő még rendben volt. Hozzátette azonban, hogy a játékrész utolsó percében kapott "elkerülhető gól" mindent felborított.
Nehéz nap volt ez mindenkinek, de először a szurkolókról kell beszélnem. Köszönjük, hogy mindig mellettünk állnak. Én vagyok az első, aki vállalja a felelősséget. A hátralévő hét, döntőnek beillő mérkőzésre rendezzük a sorainkat, és mindent bele fogunk adni, különösen jómagam
– nyilatkozta a védő.
A Tottenham a következő hazai bajnoki mérkőzését április 18-án, a Brighton ellen játssza. A szurkolói csoportok ekkorra újabb nagyszabású megmozdulást terveznek a csapat támogatása érdekében.
Olaszország két egymást követő világbajnokságról hiányzott, most Gennaro Gattuso szövetségi kapitány vezetésével próbálnak visszatérni.
Történelmet írt a mindössze 17 éves amerikai atléta a fedett pályás vébén: a 800 méteres síkfutást nyerte meg, ezzel a vb-k történetének legfiatalabb aranyérmese lett.
A Fizz Ligában a Győr megőrizte vezető helyét; nemzetközi szinten az Inter, a Barcelona, a Bayern München és a Paris Saint-Germain egyaránt megerősítette pozícióját a...
Egy hét múlva, vasárnap máris következik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság harmadik versenyhétvégéje, a Japán Nagydíj Suzukában.
Az amerikaifocista komoly felháborodást váltott ki, miután egy podcastban kijelentette, hogy sem a krónikus traumás enkefalopátia (CTE), sem az asztma nem létező betegségek.
A Chelsea megkapta a Premier League történetének legnagyobb pénzbírságát, de megúszta a pontlevonást.
Az élsport legmagasabb szintjén egyre fiatalabb versenyzők tűnnek fel. A jelenség mögött az utánpótlás-nevelés és a sporttudomány fejlődése áll, bár a szakemberek óvatosságra intenek.
Az olimpiai bajnok Lin Jü-ting engedélyt kapott a World Boxingtól, hogy a női mezőnyben versenyezzen - korábban nemi vizsgálatokat kellett végeznie ehhez.
Max Verstappen a frusztráló Forma–1-es szezonkezdet után egy négyórás versenyen indult szombaton a Nürburgringen - győzött ugyan, de kizárták.
Elképesztő, mit kapott az interneten a fiatal atléta: évek óta zaklatják, de nem hagyja magát megtörni
Amy Hunt most a fedett pályás vébén bizonyítana, de már így is fiatal lányok ezreinek példaképe.
Vasárnap igazi futballünnep vár a szurkolókra: a napot a madridi derbi zárja, de más nagy meccsek is lesznek még.
Szűkölnek a klubok az új szabály miatt: azonnal változást akarnak, de a szövetség hallani se akar róla
A Premier League és az alsóbb osztályok klubjai jóval kiszolgáltatottabbá válhatnak a menesztett edzőkkel és az elengedett játékosokkal szemben egy esetleges jogvita során.
Angliában és Walesben mostantól bűncselekménynek minősül, ha valaki érvényes jegy nélkül jut be egy labdarúgó-mérkőzésre.
Nem igazán jött be az egyik NBA-csapat volt tulajának az a jóslata, hogy az amerikaifoci-liga tönkre fog menni.
Szinte láthatatlanok a fociban, mégis brutális, amit csinálnak: mikor értékelődik fel végre a szerepük?
Egy elemzés rávilágít, hogy bár igen keveset beszélnek róluk a közbeszédben, a labdarúgásban egyre fontosabb szerephez jutnak a csapatok másodedzői.
A déltől késő estig tartó program a Fizz Liga keleti derbijétől a Premier League-en át a Bundesliga klasszikusaiig terjed.
Luke Littler, a darts kétszeres világbajnoka védjegyoltalmat kért az arcképére a brit Szellemi Tulajdoni Hivatalnál.
Azonnali hatállyal távozott posztjáról Jonathan Wheatley, az Audi Forma-1-es csapatának főnöke. A hírek szerint az Aston Martin szerződteti, ahol Adrian Newey helyét veheti át.
-
-
