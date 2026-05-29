Több képből álló HDR panoráma az Anfield Stadionról, amely a híres Shankly kapu fölé magasodik Liverpoolban, az Egyesült Királyságban 2024. október 27-én.
Sport

Újabb liverpooli távozás: ez egyre rosszabbul néz ki, sorra lépnek le a játékosok

Pénzcentrum
2026. május 29. 12:44

Ibrahima Konaté minden jel szerint távozik a Liverpooltól, miután nem sikerült megállapodnia a klubbal a szerződése meghosszabbításáról. A 27 éves francia válogatott védő így ingyen hagyhatja el az Anfieldet - jelentette a The Guardian.

A játékos képviselői hosszas tárgyalásokat folytattak a vezetőséggel az együttműködés folytatásáról, ám mára szinte biztossá vált, hogy Konaté szabadon igazolhatóként távozik a scouserektől. A Liverpool ezzel a második egymást követő évben veszít el egy kulcsvédőt érdemi kompenzáció nélkül. Tavaly Trent Alexander-Arnold várta meg szerződése lejártát, mielőtt a Real Madridhoz igazolt.

A francia védő távozása különösen nehéz helyzetbe hozza Richard Hughes sportigazgatót. Az újonnan igazolt Jérémy Jacquet és Giovanni Leoni egyaránt komolyabb sérülésből lábadozik, ráadásul Joe Gomez jövője is kérdéses. Bár Konaté gyengébb szezont zárt, egy bevált középhátvéd elvesztése így is érzékeny veszteség a csapat számára.

Anglia
Liverpool
Piaci érték: 1 024,50M €
Edző: Arne Slot
Jelenlegi helyezés: #5
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
4.
Aston Villa
38
19
8
11
56
49
7
65
5.
Liverpool
38
17
9
12
63
53
10
60
6.
Bournemouth AFC
38
13
18
7
58
54
4
57
Adatlap létrehozva: 2026.05.29.

Mohamed Salah és Andy Robertson távozása után Konaté búcsúja azt jelenti, hogy a Jürgen Klopp-korszak újabb meghatározó alakja hagyja el a klubot. A párizsi születésű játékost várhatóan a Paris Saint-Germain próbálja majd megszerezni, de lehetséges célállomásként a Chelsea neve is felmerült.

Érdekesség, hogy a védő még áprilisban a maradására utalt. "Régóta tárgyalunk a klubbal, és közel állunk a megállapodáshoz. Nagy az esélye, hogy itt leszek a következő szezonban is, hiszen mindig is ez volt a szándékom" - nyilatkozta akkor Konaté. Hozzátette, hogy Hughes sportigazgató is megerősítheti: ő már szeptemberben és novemberben is egyértelműen jelezte a hosszabbítási szándékát.

Címlapkép: Getty Images
#sport #labdarúgás #premier league #liverpool #chelsea #átigazolás #átigazolási hírek #angol foci #mohamed salah

