Borbély Balázs a Fradi edzője lesz a következő szezonban, az ETO csalódott a döntés miatt, de elfogadta azt.
Újabb liverpooli távozás: ez egyre rosszabbul néz ki, sorra lépnek le a játékosok
Ibrahima Konaté minden jel szerint távozik a Liverpooltól, miután nem sikerült megállapodnia a klubbal a szerződése meghosszabbításáról. A 27 éves francia válogatott védő így ingyen hagyhatja el az Anfieldet - jelentette a The Guardian.
A játékos képviselői hosszas tárgyalásokat folytattak a vezetőséggel az együttműködés folytatásáról, ám mára szinte biztossá vált, hogy Konaté szabadon igazolhatóként távozik a scouserektől. A Liverpool ezzel a második egymást követő évben veszít el egy kulcsvédőt érdemi kompenzáció nélkül. Tavaly Trent Alexander-Arnold várta meg szerződése lejártát, mielőtt a Real Madridhoz igazolt.
A francia védő távozása különösen nehéz helyzetbe hozza Richard Hughes sportigazgatót. Az újonnan igazolt Jérémy Jacquet és Giovanni Leoni egyaránt komolyabb sérülésből lábadozik, ráadásul Joe Gomez jövője is kérdéses. Bár Konaté gyengébb szezont zárt, egy bevált középhátvéd elvesztése így is érzékeny veszteség a csapat számára.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
4.
Aston Villa
|
38
|
19
|
8
|
11
|
56
|
49
|
7
|
65
|
5.
Liverpool
|
38
|
17
|
9
|
12
|
63
|
53
|
10
|
60
|
6.
Bournemouth AFC
|
38
|
13
|
18
|
7
|
58
|
54
|
4
|
57
Mohamed Salah és Andy Robertson távozása után Konaté búcsúja azt jelenti, hogy a Jürgen Klopp-korszak újabb meghatározó alakja hagyja el a klubot. A párizsi születésű játékost várhatóan a Paris Saint-Germain próbálja majd megszerezni, de lehetséges célállomásként a Chelsea neve is felmerült.
Érdekesség, hogy a védő még áprilisban a maradására utalt. "Régóta tárgyalunk a klubbal, és közel állunk a megállapodáshoz. Nagy az esélye, hogy itt leszek a következő szezonban is, hiszen mindig is ez volt a szándékom" - nyilatkozta akkor Konaté. Hozzátette, hogy Hughes sportigazgató is megerősítheti: ő már szeptemberben és novemberben is egyértelműen jelezte a hosszabbítási szándékát.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Enzo Fernández távozni szeretne a Chelsea-ből, a londoni együttes azonban 120 millió fontot kér az argentin középpályásért.
A hőségtől meggyötört olasz játékos kétszettes és brékelőnyből omlott össze az 56. helyen rangsorolt argentin Juan Manuel Cerúndolo ellen.
Luka Modrić komolyan fontolgatja a visszavonulást a 2026-os világbajnokság után: a Milan lemaradt a Bajnokok Ligájáról, Massimiliano Allegrit pedig menesztették a kispadról.
Fizetésképtelen a BL-döntő hazai szervezőcége: most közölte Ruff Bálint minisztériuma, mentőövet dob a kormány
Szerdán derült ki, hogy a BL-döntőt szervező Lounge Event fizetésképtelenség miatt nem tudja rendezni a döntőhöz kapcsolódó rendezvények költségeit.
Hatalmas botrány a fociban: döbbenetes, ahogy lenyúlják az ukrán múltat Oroszországban, senki sem lép közbe
Az UEFA mindeddig nem lépett fel az ellen, hogy az Ukrajna illegálisan megszállt területeiről származó futballklubok betagozódjanak az orosz ligarendszerbe.
Őrizetbe vették Dušan Trnkát, a magyar többségi tulajdonban lévő kassai futballklub elnökét és feleségét.
A 20 éves Jakub Mensik a pályán esett össze, miután közel öt órán át küzdött a tűző napon a Roland Garroson.
Trumpot a Knicks tulajdonosa hívta meg a döntőre, akivel régóta szoros baráti viszont ápol - az elnök pedig szívesen el is látogat a meccsre.
Utolsó fillérig kiürítették a kasszát: irdatlan osztalékot kaptak a Groupama Aréna és az MVM Dome külföldi üzemeltetői
Rendkívül nyereségesen működteti a francia hátterű Sportfive a Groupama Arénát és a szomszédos MVM Dome-ot.
Durva átverés gyanúja a focivébén: a FIFA hatalmas bajba került, elképesztő trükkel húzták le a szurkolókat
Hivatalos vizsgálatot indított New York és New Jersey állam főügyészsége a FIFA ellen a 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyértékesítési gyakorlata miatt.
Végzetes árat fizetett Phil Foden és Cole Palmer: kiderült a szomorú igazság a válogatottból való kimaradásukról
A Hivatásos Labdarúgók Szövetsége (PFA) vezetője szerint Phil Foden és Cole Palmer túlterheltség miatt maradt le az idei világbajnokságról.
A francia tinédzser 2009 óta a legfiatalabb játékos, aki férfi egyesben Grand Slam-mérkőzést nyert, a párizsi salakon pedig 1991 óta nem volt ennyire fiatal győztes.
Josh Jacobs, az NFL-ben szereplő Green Bay Packers sztárfutója több rendbeli családon belüli erőszak vádjával került őrizetbe.
Meglépte a váratlant a labdarúgó-szövetség: ezentúl bírók és szülők nélkül kell játszaniuk a gyerekeknek
Az angol labdarúgó-szövetség (FA) a következő szezontól bevezeti a háromfős csapatokkal játszott futballt a legfiatalabb, hétéves kor alatti korosztályban.
Horror áron adják a belépőket a BL-döntőre a pofátlan jegyüzérek: elképesztő pénzt kaszálhatnak a nyerészkedők
Három nappal a budapesti Bajnokok Ligája döntő előtt is lehet jegyet venni az UEFA hivatalos felületén. A másodpiacon milliós összegeket kérnek egy-egy belépőért.
Több tízezer jegy nélküli szurkoló is a BL-döntőre tart: óriási lezárások lesznek Budapesten, így változik a BKK-menetrend
Közel négyezer rendőr biztosítja a közrendet a május 30-i, budapesti UEFA Bajnokok Ligája-döntő idején, amelyre a PSG és az Arsenal szurkolói is nagy számban érkeznek.
A BL-döntő kísérő rendezvények hazai szervezője fizetésképtelen, ami veszélybe sodorhatja a május 30-i budapesti Bajnokok Ligája-döntő megrendezését.
Travis Scott amerikai világsztár lesz a házigazdája a budapesti Bajnokok Ligája-döntő nagyszabású afterpartyjának a Barba Negrában: Beton.Hofi és Pogány Induló is fellépnek.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.