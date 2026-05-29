Premier League
Serie A
La Liga
UEFA Európa Konferencia Liga
tenisz
Visszatérhet a tenisz királynője: tisztázta Serena Williams a pletykákat

2026. május 29. 13:43

Serena Williams, a 23-szoros Grand Slam-bajnok komolyan fontolgatja visszatérését a profi teniszbe. A 44 éves amerikai játékos a londoni Queen's Clubban léphet ismét pályára párosban, alig tíz nap múlva - számolt be a The Guardian.

Williams már hat hónapja visszakerült a doppingvizsgálati programba, így szabályosan ismét versenyezhet. A korábbi világelső, Andy Roddick által vezetett Served podcast értesülései szerint a Queen's Club WTA 500-as tornájára kér szabadkártyát párosban. Partnere a 19 éves kanadai, Victoria Mboko lesz. A londoni torna június 8-án, a Roland Garros befejezését követő napon veszi kezdetét.

A visszatérés nem előzmények nélküli, hiszen Williams már hónapok óta edzésben van floridai otthonában. Márciusban a világranglista 79. helyén álló Alycia Parks osztott meg egy videót a közös edzésükről. Williams legutóbb a 2022-es US Openen versenyzett. Bár hivatalosan sosem jelentette be a visszavonulását, egészen a doppingvizsgálati programba való visszakerüléséig a visszavonult játékosok listáján szerepelt.

A teniszvilág izgatottan várja az esetleges visszatérést. Oszaka Naomi, aki a hónap elején a Met-gálán találkozott Williamsszel, a Roland Garroson nyilatkozott korábbi példaképéről: "Mindenki tudja, hogy Serena és Venus voltak a mintaképeim, úgyhogy klassz lesz újra látni őt a pályán. Az első meccsét biztosan nézni fogom."

Madison Keys, a jelenlegi világötödik szintén lelkesen reagált a hírre:

Serena Williams játéka csakis jót tesz a sportágnak. Legyünk őszinték, mindannyian Serenát akarjuk látni. Valahányszor pályára lép, történelmet láthatunk, akkor miért ne néznénk még többet belőle?

Címlapkép: Getty Images
#sport #sportoló #tenisz #sportolók #roland garros #teniszező #dopping #doppingvizsgálat #grand slam #us open

