Kisvárda, 2026. május 16.Borbély Balázst, a bajnok ETO vezetőedzőjét (k) ünneplik szurkolóik a labdarúgó Fizz Liga 33. utolsó fordulójában játszott Kisvárda Master Good - ETO FC mérkőzés után a kisvárdai Várkerti Stadionban 2026. m
Itt a bejelentés: elcsábította a Fradi a bajnok győriek edzőjét, Budapesten folytatja Borbély Balázs

2026. május 29. 11:54

Borbély Balázs a Fradi edzője lesz a következő szezonban, az ETO csalódott a döntés miatt, de elfogadta azt.

Távozik Győr bajnoki aranyérmes vezetőedzője, Borbély Balázs - a hírt a klub jelentette be. A szakember élt a szerződésében szereplő kivásárlási opcióval, és elfogadta a Ferencváros ajánlatát. A győri klub tudomásul vette a döntést, de közleményében határozottan leszögezte: senki sem állhat az egyesület felett.

A győriek eredeti célja a megkezdett közös munka folytatása és a stabilitás megőrzése lett volna, ám elfogadták a tréner lépését. A klub vezetősége a kialakult helyzetre reagálva hangsúlyozta, hogy a sikerek nem egyetlen ember érdemei: ezek a játékosok, a szakmai stáb, a dolgozók, a tulajdonosok és a szurkolók közös erőfeszítésének köszönhetők.

Az ETO egyértelművé tette, hogy a történelme nagyobb bármely játékosnál, edzőnél vagy vezetőnél. Ambícióik változatlanok: a jövőben kizárólag olyan szakemberekkel kívánnak együtt dolgozni, akik "maximálisan elkötelezettek a csapat iránt".

Borbély Balázs a Győrrel éppen a Fradi elől happolta el a bajnoki címet. Egy hete írtuk meg, hogy a Fradinál változás történt a kispadon: az ezüstérmes zöld-fehérek edzője, Robbie Keane lemondásával üresedett meg a pad.

Sajtóhírek szerint az ír edző a szlovák Slovan Bratislava kispadján folytathatja, de a Fradi padjára is van már jelölt.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 

