Premier League
Serie A
La Liga
UEFA Európa Konferencia Liga
Buenos Aires, Argentína, 2024. február 5.: A 9 de Julio sugárút közepén felavatott impozáns Lionel Messi-freskóról készült fotó.
Kiderült végre, mehet-e a vébére Lionel Messi: kihirdették az argentin keretet

2026. május 29. 17:43

Messi nemrégiben megsérült, és nem volt teljesen biztos, hogy ott lehet az amerikai tornán - jelentette a BBC Sport.

A 39 éves Lionel Messi bekerült az argentinok 26 fős, vb-re készülő keretébe. A viadalon Messi a címvédő válogatott csapatkapitányaként lép majd pályára Messi a torna során tölti be a 39. életévét: jelenleg 26 vb-mérkőzéssel már most csúcstartó a világbajnokságok történetében. A portugál Cristiano Ronaldo mellett ő lesz a második férfi labdarúgó, aki hatodik világbajnokságán is pályára léphet, a 41 éves Ronaldo szintén ott lesz az idei tornán.

Lionel Scaloni szövetségi kapitány keretébe bekerült az Aston Villa kapusa, Emiliano Martínez, aki a 2022-es torna legjobb hálóőre volt. Szintén meghívót kapott a Manchester United védője, Lisandro Martínez, valamint a Tottenham hátvédje, Cristian Romero is. Utóbbi egy térdsérülés miatt kényszerült kihagyni a Premier League szezonjának végét. Az angol élvonalból rajtuk kívül a Liverpool középpályása, Alexis Mac Allister, illetve a Chelsea játékosa, Enzo Fernández kapott még lehetőséget.

A 2022-es vb-győztes csapatból összesen 17 játékos tér vissza. Köztük van az Atlético Madrid csatára, Julián Álvarez, valamint az Internazionale gólvágója, Lautaro Martínez is. Argentína a J csoportba került. Első mérkőzésüket június 17-én, Kansas Cityben játsszák Algéria ellen, majd Dallasban Ausztria és Jordánia következik.

Messi az Inter Miami legutóbbi MLS-mérkőzésén cserét kért. Klubja azonban közölte, hogy a sztárjátékos nem sérült meg, csupán izomfáradtsággal küzd a bal combhajlítójában. A nemzeti csapatban eddig 198 alkalommal lépett pályára. A 200. válogatottságát a Honduras és Izland elleni felkészülési mérkőzéseken érheti el még a torna megkezdése előtt.

A keretből kimaradt többek között az Aston Villa remek formában lévő támadója, Emi Buendía. Az ő Európa-liga döntőjében szerzett gólját választották a sorozat legszebb találatának. Szintén nem kapott meghívót a sérüléssel bajlódó Paulo Dybala, valamint a mindössze 18 éves Real Madrid-szélső, Franco Mastantuono. A Benfica játékosa, Gianluca Prestianni sem utazhat a csapattal. A FIFA fegyelmi ítélete értelmében ugyanis a torna első két mérkőzésén eltiltás miatt nem léphetne pályára, miután korábban Vinícius Júniort szidalmazta.

