Az Arsenal német csatára szerint csapata az 2021-es Chelsea-hez hasonlóan esélytelenként is képes diadalmaskodni
Kiderült végre, mehet-e a vébére Lionel Messi: kihirdették az argentin keretet
Messi nemrégiben megsérült, és nem volt teljesen biztos, hogy ott lehet az amerikai tornán - jelentette a BBC Sport.
A 39 éves Lionel Messi bekerült az argentinok 26 fős, vb-re készülő keretébe. A viadalon Messi a címvédő válogatott csapatkapitányaként lép majd pályára Messi a torna során tölti be a 39. életévét: jelenleg 26 vb-mérkőzéssel már most csúcstartó a világbajnokságok történetében. A portugál Cristiano Ronaldo mellett ő lesz a második férfi labdarúgó, aki hatodik világbajnokságán is pályára léphet, a 41 éves Ronaldo szintén ott lesz az idei tornán.
Lionel Scaloni szövetségi kapitány keretébe bekerült az Aston Villa kapusa, Emiliano Martínez, aki a 2022-es torna legjobb hálóőre volt. Szintén meghívót kapott a Manchester United védője, Lisandro Martínez, valamint a Tottenham hátvédje, Cristian Romero is. Utóbbi egy térdsérülés miatt kényszerült kihagyni a Premier League szezonjának végét. Az angol élvonalból rajtuk kívül a Liverpool középpályása, Alexis Mac Allister, illetve a Chelsea játékosa, Enzo Fernández kapott még lehetőséget.
A 2022-es vb-győztes csapatból összesen 17 játékos tér vissza. Köztük van az Atlético Madrid csatára, Julián Álvarez, valamint az Internazionale gólvágója, Lautaro Martínez is. Argentína a J csoportba került. Első mérkőzésüket június 17-én, Kansas Cityben játsszák Algéria ellen, majd Dallasban Ausztria és Jordánia következik.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
Argentína
|
18
|
12
|
2
|
4
|
31
|
10
|
21
|
38
|
2.
Ecuador
|
18
|
8
|
8
|
2
|
14
|
5
|
9
|
29
|
3.
Kolumbia
|
18
|
7
|
7
|
4
|
28
|
18
|
10
|
28
Messi az Inter Miami legutóbbi MLS-mérkőzésén cserét kért. Klubja azonban közölte, hogy a sztárjátékos nem sérült meg, csupán izomfáradtsággal küzd a bal combhajlítójában. A nemzeti csapatban eddig 198 alkalommal lépett pályára. A 200. válogatottságát a Honduras és Izland elleni felkészülési mérkőzéseken érheti el még a torna megkezdése előtt.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A keretből kimaradt többek között az Aston Villa remek formában lévő támadója, Emi Buendía. Az ő Európa-liga döntőjében szerzett gólját választották a sorozat legszebb találatának. Szintén nem kapott meghívót a sérüléssel bajlódó Paulo Dybala, valamint a mindössze 18 éves Real Madrid-szélső, Franco Mastantuono. A Benfica játékosa, Gianluca Prestianni sem utazhat a csapattal. A FIFA fegyelmi ítélete értelmében ugyanis a torna első két mérkőzésén eltiltás miatt nem léphetne pályára, miután korábban Vinícius Júniort szidalmazta.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Enzo Fernández távozni szeretne a Chelsea-ből, a londoni együttes azonban 120 millió fontot kér az argentin középpályásért.
Itt nézheted szabdtéri kivetítőn a budapesti BL-döntőt: óriási népünnepély készül a fővárosban szombaton
Összegyűjtünk nyolc budapesti helyet, ahol óriáskivetítőn követheted a budapesti BL-finálét.
Feszült hangulatban, kézfogás nélkül ért véget Tamara Korpatsch és Vang Hszin-jü mérkőzése a Roland Garroson, miután a két teniszező összekülönbözött egy vitatott labdameneten.
A hőségtől meggyötört olasz játékos kétszettes és brékelőnyből omlott össze az 56. helyen rangsorolt argentin Juan Manuel Cerúndolo ellen.
Luka Modrić komolyan fontolgatja a visszavonulást a 2026-os világbajnokság után: a Milan lemaradt a Bajnokok Ligájáról, Massimiliano Allegrit pedig menesztették a kispadról.
Fizetésképtelen a BL-döntő hazai szervezőcége: most közölte Ruff Bálint minisztériuma, mentőövet dob a kormány
Szerdán derült ki, hogy a BL-döntőt szervező Lounge Event fizetésképtelenség miatt nem tudja rendezni a döntőhöz kapcsolódó rendezvények költségeit.
Hatalmas botrány a fociban: döbbenetes, ahogy lenyúlják az ukrán múltat Oroszországban, senki sem lép közbe
Az UEFA mindeddig nem lépett fel az ellen, hogy az Ukrajna illegálisan megszállt területeiről származó futballklubok betagozódjanak az orosz ligarendszerbe.
Őrizetbe vették Dušan Trnkát, a magyar többségi tulajdonban lévő kassai futballklub elnökét és feleségét.
A 20 éves Jakub Mensik a pályán esett össze, miután közel öt órán át küzdött a tűző napon a Roland Garroson.
Trumpot a Knicks tulajdonosa hívta meg a döntőre, akivel régóta szoros baráti viszont ápol - az elnök pedig szívesen el is látogat a meccsre.
Utolsó fillérig kiürítették a kasszát: irdatlan osztalékot kaptak a Groupama Aréna és az MVM Dome külföldi üzemeltetői
Rendkívül nyereségesen működteti a francia hátterű Sportfive a Groupama Arénát és a szomszédos MVM Dome-ot.
Durva átverés gyanúja a focivébén: a FIFA hatalmas bajba került, elképesztő trükkel húzták le a szurkolókat
Hivatalos vizsgálatot indított New York és New Jersey állam főügyészsége a FIFA ellen a 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyértékesítési gyakorlata miatt.
Végzetes árat fizetett Phil Foden és Cole Palmer: kiderült a szomorú igazság a válogatottból való kimaradásukról
A Hivatásos Labdarúgók Szövetsége (PFA) vezetője szerint Phil Foden és Cole Palmer túlterheltség miatt maradt le az idei világbajnokságról.
A francia tinédzser 2009 óta a legfiatalabb játékos, aki férfi egyesben Grand Slam-mérkőzést nyert, a párizsi salakon pedig 1991 óta nem volt ennyire fiatal győztes.
Josh Jacobs, az NFL-ben szereplő Green Bay Packers sztárfutója több rendbeli családon belüli erőszak vádjával került őrizetbe.
Meglépte a váratlant a labdarúgó-szövetség: ezentúl bírók és szülők nélkül kell játszaniuk a gyerekeknek
Az angol labdarúgó-szövetség (FA) a következő szezontól bevezeti a háromfős csapatokkal játszott futballt a legfiatalabb, hétéves kor alatti korosztályban.
Horror áron adják a belépőket a BL-döntőre a pofátlan jegyüzérek: elképesztő pénzt kaszálhatnak a nyerészkedők
Három nappal a budapesti Bajnokok Ligája döntő előtt is lehet jegyet venni az UEFA hivatalos felületén. A másodpiacon milliós összegeket kérnek egy-egy belépőért.
Több tízezer jegy nélküli szurkoló is a BL-döntőre tart: óriási lezárások lesznek Budapesten, így változik a BKK-menetrend
Közel négyezer rendőr biztosítja a közrendet a május 30-i, budapesti UEFA Bajnokok Ligája-döntő idején, amelyre a PSG és az Arsenal szurkolói is nagy számban érkeznek.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.