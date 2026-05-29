Hivatalos, aláírt a Realnál José Mourinho: van egy komoly csavar a történetben

José Mourinho hároméves szerződést kötött a Real Madriddal, így visszatér a spanyol sztárcsapat kispadjára. A portugál szakember immár második alkalommal irányíthatja a királyi gárdát - számolt be a BBC Sport.

José Mourinho ismét aláírt a Realnál, így több mint egy évtized után ismét ő lett a spanyol rekordbajnok vezetőedzője. A 63 éves portugál tréner hivatalos bemutatására a június 7-i elnökválasztás után kerül sor, ám van egy érdekesség: a megállapodás azonban csak abban az esetben lép érvénybe, ha Florentino Pérez megőrzi elnöki pozícióját.

Florentino Pérez húsz év után először néz szembe kihívóval, mivel az energiamogul Enrique Riquelme is indul a választáson. Ennek ellenére továbbra is a jelenlegi elnököt tartják a legesélyesebbnek. Pérez korábban egy rendkívüli sajtótájékoztatón bírálta a spanyol labdarúgó-bajnokság, a La Liga vezetését és az újságírókat: egy ponton azt is kijelentette, hogy szerinte szervezett kampány folyik ellene.

Spanyolország Real Madrid Piaci érték: 1 344M € Edző: Álvaro Arbeloa Bajnokság: Spanish La Liga Jelenlegi helyezés: #2 Spanish La Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. FC Barcelona 38 31 1 6 95 36 59 94 2. Real Madrid 38 27 5 6 77 35 42 86 3. Villarreal CF 38 22 6 10 72 46 26 72

Mourinho a portugál Benficától érkezik a madridi alakulathoz. A lisszaboni együttest tavaly szeptemberben vette át, és az idei szezonban a portugál élvonal, a Primeira Liga harmadik helyéig vezette. A Real Madridnál Álvaro Arbeloát váltja a vezetőedzői poszton, aki januárban, Xabi Alonso távozása után vette át a csapat irányítását.

A szakember visszatérésének fő mozgatórugója a Real Madrid mélypontra süllyedt teljesítménye, a klub ugyanis két egymást követő idényt zárt trófea nélkül. A 2025–26-os szezonban a Barcelona egy 2–0-ra megnyert El Clásico után hódította el a bajnoki címet. A Bajnokok Ligájából pedig a Bayern München ejtette ki a madridiakat a negyeddöntőben, 6–4-es összesítéssel.

Mourinho első madridi korszakában, 2010 és 2013 között bajnoki címet, Király-kupát és spanyol Szuperkupát nyert. Pályafutása során a Chelsea csapatával háromszor hódította el az angol bajnoki trófeát. A Manchester Uniteddel Európa-ligát nyert, a Romával pedig az Európa-konferencialiga serlegét emelhette magasba 2022-ben. Mielőtt a Benficához szerződött volna, a török Fenerbahce együttesét irányította.

