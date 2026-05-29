A 39 éves Lionel Messi bekerült az argentinok 26 fős, vb-re készülő keretébe. A viadalon Messi a címvédő válogatott csapatkapitányaként lép majd pályára.
Hivatalos, aláírt a Realnál José Mourinho: van egy komoly csavar a történetben
José Mourinho hároméves szerződést kötött a Real Madriddal, így visszatér a spanyol sztárcsapat kispadjára. A portugál szakember immár második alkalommal irányíthatja a királyi gárdát - számolt be a BBC Sport.
José Mourinho ismét aláírt a Realnál, így több mint egy évtized után ismét ő lett a spanyol rekordbajnok vezetőedzője. A 63 éves portugál tréner hivatalos bemutatására a június 7-i elnökválasztás után kerül sor, ám van egy érdekesség: a megállapodás azonban csak abban az esetben lép érvénybe, ha Florentino Pérez megőrzi elnöki pozícióját.
Florentino Pérez húsz év után először néz szembe kihívóval, mivel az energiamogul Enrique Riquelme is indul a választáson. Ennek ellenére továbbra is a jelenlegi elnököt tartják a legesélyesebbnek. Pérez korábban egy rendkívüli sajtótájékoztatón bírálta a spanyol labdarúgó-bajnokság, a La Liga vezetését és az újságírókat: egy ponton azt is kijelentette, hogy szerinte szervezett kampány folyik ellene.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
FC Barcelona
|
38
|
31
|
1
|
6
|
95
|
36
|
59
|
94
|
2.
Real Madrid
|
38
|
27
|
5
|
6
|
77
|
35
|
42
|
86
|
3.
Villarreal CF
|
38
|
22
|
6
|
10
|
72
|
46
|
26
|
72
Mourinho a portugál Benficától érkezik a madridi alakulathoz. A lisszaboni együttest tavaly szeptemberben vette át, és az idei szezonban a portugál élvonal, a Primeira Liga harmadik helyéig vezette. A Real Madridnál Álvaro Arbeloát váltja a vezetőedzői poszton, aki januárban, Xabi Alonso távozása után vette át a csapat irányítását.
A szakember visszatérésének fő mozgatórugója a Real Madrid mélypontra süllyedt teljesítménye, a klub ugyanis két egymást követő idényt zárt trófea nélkül. A 2025–26-os szezonban a Barcelona egy 2–0-ra megnyert El Clásico után hódította el a bajnoki címet. A Bajnokok Ligájából pedig a Bayern München ejtette ki a madridiakat a negyeddöntőben, 6–4-es összesítéssel.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Mourinho első madridi korszakában, 2010 és 2013 között bajnoki címet, Király-kupát és spanyol Szuperkupát nyert. Pályafutása során a Chelsea csapatával háromszor hódította el az angol bajnoki trófeát. A Manchester Uniteddel Európa-ligát nyert, a Romával pedig az Európa-konferencialiga serlegét emelhette magasba 2022-ben. Mielőtt a Benficához szerződött volna, a török Fenerbahce együttesét irányította.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Éveken át titkolta a poklot, amin keresztülment: lelkileg és fizikailag is kis híján ráment a karrierjére Rafael Nadal
Rafael Nadal egy új Netflix-sorozatban vallott arról, milyen súlyos árat fizetett a testével a pályafutása során elért sikereiért.
Felfoghatatlan pénzeső zúdul Magyarországra a Bajnokok Ligája döntő miatt: mutatjuk a számokat, elég komoly tételről van szó
A többletfogyasztás zömét az 50–70 ezer fős külföldi szurkolói beáramlás adja, fejenként átlagosan 700 – 1000 euró kártyaköltéssel.
Enzo Fernández távozni szeretne a Chelsea-ből, a londoni együttes azonban 120 millió fontot kér az argentin középpályásért.
Itt nézheted szabdtéri kivetítőn a budapesti BL-döntőt: óriási népünnepély készül a fővárosban szombaton
Összegyűjtünk nyolc budapesti helyet, ahol óriáskivetítőn követheted a budapesti BL-finálét.
Feszült hangulatban, kézfogás nélkül ért véget Tamara Korpatsch és Vang Hszin-jü mérkőzése a Roland Garroson, miután a két teniszező összekülönbözött egy vitatott labdameneten.
A hőségtől meggyötört olasz játékos kétszettes és brékelőnyből omlott össze az 56. helyen rangsorolt argentin Juan Manuel Cerúndolo ellen.
Luka Modrić komolyan fontolgatja a visszavonulást a 2026-os világbajnokság után: a Milan lemaradt a Bajnokok Ligájáról, Massimiliano Allegrit pedig menesztették a kispadról.
Fizetésképtelen a BL-döntő hazai szervezőcége: most közölte Ruff Bálint minisztériuma, mentőövet dob a kormány
Szerdán derült ki, hogy a BL-döntőt szervező Lounge Event fizetésképtelenség miatt nem tudja rendezni a döntőhöz kapcsolódó rendezvények költségeit.
Hatalmas botrány a fociban: döbbenetes, ahogy lenyúlják az ukrán múltat Oroszországban, senki sem lép közbe
Az UEFA mindeddig nem lépett fel az ellen, hogy az Ukrajna illegálisan megszállt területeiről származó futballklubok betagozódjanak az orosz ligarendszerbe.
Őrizetbe vették Dušan Trnkát, a magyar többségi tulajdonban lévő kassai futballklub elnökét és feleségét.
A 20 éves Jakub Mensik a pályán esett össze, miután közel öt órán át küzdött a tűző napon a Roland Garroson.
Trumpot a Knicks tulajdonosa hívta meg a döntőre, akivel régóta szoros baráti viszont ápol - az elnök pedig szívesen el is látogat a meccsre.
Utolsó fillérig kiürítették a kasszát: irdatlan osztalékot kaptak a Groupama Aréna és az MVM Dome külföldi üzemeltetői
Rendkívül nyereségesen működteti a francia hátterű Sportfive a Groupama Arénát és a szomszédos MVM Dome-ot.
Durva átverés gyanúja a focivébén: a FIFA hatalmas bajba került, elképesztő trükkel húzták le a szurkolókat
Hivatalos vizsgálatot indított New York és New Jersey állam főügyészsége a FIFA ellen a 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyértékesítési gyakorlata miatt.
Végzetes árat fizetett Phil Foden és Cole Palmer: kiderült a szomorú igazság a válogatottból való kimaradásukról
A Hivatásos Labdarúgók Szövetsége (PFA) vezetője szerint Phil Foden és Cole Palmer túlterheltség miatt maradt le az idei világbajnokságról.
A francia tinédzser 2009 óta a legfiatalabb játékos, aki férfi egyesben Grand Slam-mérkőzést nyert, a párizsi salakon pedig 1991 óta nem volt ennyire fiatal győztes.
Josh Jacobs, az NFL-ben szereplő Green Bay Packers sztárfutója több rendbeli családon belüli erőszak vádjával került őrizetbe.
Meglépte a váratlant a labdarúgó-szövetség: ezentúl bírók és szülők nélkül kell játszaniuk a gyerekeknek
Az angol labdarúgó-szövetség (FA) a következő szezontól bevezeti a háromfős csapatokkal játszott futballt a legfiatalabb, hétéves kor alatti korosztályban.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.