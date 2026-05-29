Nagyon magabiztos az Arsenal csatára a BL-döntő előtt: "kimegyünk a pályára, és megverjük őket!"

Kai Havertz a 2021-es Bajnokok Ligája-döntőben szerzett tapasztalataira építve készül az Arsenal szombati, budapesti fináléjára a Paris Saint-Germain ellen. A német csatár szerint csapata az akkori Chelsea-hez hasonlóan esélytelenként is képes diadalmaskodni.

Interjút adott a Guardiennek Kai Havertz, az Arsenal csatára: mint fogalmazott, jól emlékszik arra, milyen volt a 2021-es portói döntőben Chelsea-mezben pályára lépni a Pep Guardiola által irányított, 12 pontos előnnyel bajnok Manchester City ellen.

A Thomas Tuchel vezette Chelsea akkor a negyedik helyen végzett a bajnokságban, mégis megnyerte az európai futball legrangosabb trófeáját.

Azon a napon egyértelműen mi voltunk az esélytelenebbek. Nem volt túl jó szezonunk, de most teljesen más a helyzet

– mondta a támadó.

Az Arsenal 2004 óta az első bajnoki címével a háta mögött érkezik Budapestre, Havertz pedig jó eséllyel a kezdőcsapatban kaphat helyet. A 26 éves játékos a legutóbbi, City és Burnley elleni meccseken a nyáron 64 millió fontért igazolt Viktor Gyökerest is kiszorította a kezdőből. A BL-döntőben való szereplés lehetőségéről szólva kiemelte:

Annyi nagy futballista lépett már pályára ezen a mérkőzésen. Elképesztő érzés, hogy én is ott lehetek, és küzdhetek a trófeáért.

A német válogatott csatár idénye nem indult könnyen. A Manchester United elleni szezonnyitón térdszalagsérülést szenvedett, majd két műtéten is átesett. Közel öt hónapot kellett kihagynia, és csak januárban térhetett vissza a pályára.

Lelkileg nagyon megviselt a sérülés időszaka. Csak ülsz a négy fal között, nem tudsz kimenni, nem tudsz sétálni, nem csinálhatsz semmit. A csapattársaim és a szakmai stáb azonban sokat segítettek abban, hogy újra higgyek magamban

– mesélte a német csatár.

Visszatérése után kulcsfontosságú gólokat szerzett. Betalált korábbi csapata, a Bayer Leverkusen ellen a nyolcaddöntőben, a Sporting ellen a negyeddöntőben, valamint a Burnley elleni bajnokin is, amely a címünneplés előszobája volt. A szezon fordulópontjaként a City elleni Ligakupa-döntőben elszenvedett vereséget jelölte meg. A finálé utáni válogatott szünetben a csapat megfogadta, hogy erősebben tér vissza, és ezután valóban új lendületet vettek.

Havertz hálás Mikel Artetának is, aki két évvel ezelőtt lehetővé tette a 65 millió fontos átigazolását.

Ő volt az, aki a klubhoz hozott, és rengeteg mindent tanított nekem a pályán, illetve azon kívül is. Jólesik, hogy a bajnoki címmel egy kis ajándékot adhattunk neki, hiszen visszahozta a klubot oda, ahová tartozik

– fogalmazott a futballista. A PSG elleni döntővel kapcsolatban végül rendkívül magabiztosan nyilatkozott:

Nem számít, hogy esélytelennek tartanak minket. Kimegyünk a pályára, és megverjük őket.

UEFA Bajnokok Ligája Paris Saint Germain Arsenal 2026. május 30. szombat 18:00 | Puskas Arena, Budapest Egymás elleni statisztika: 7 meccs Győzelem Paris Saint Germain: 2 (28.6%) Arsenal: 3 (42.9%) Döntetlen: 2 (28.6%) Gólok Paris Saint Germain: 8 Arsenal: 13 Gólkülönbség: -5 Hazai győzelem Paris Saint Germain: 1 Arsenal: 3 Vendéggyőzelem Paris Saint Germain: 1 Arsenal: 0 Adatlap létrehozva: 2026.05.29.

