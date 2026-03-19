Vádlottak padján ül az ötszörös magyar olimpikon: súlyos, amivel vádolják, akár börtönbe is mehet?
Ártatlannak vallotta magát Sidi Péter világbajnok sportlövő a bíróság csütörtöki előkészítő ülésén. A vád szerint a sportoló 2021-ben doppingszert csempészett csapattársa és riválisa, Péni István vitaminjai közé. Ezzel a koholt bizonyítékkal akarta elérni versenytársa eltiltását - írta meg a Telex.
"Nem követtem el bűncselekményt, nem nekem kéne itt ülnöm!" – jelentette ki Sidi Péter a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A sportoló nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról. Érdemi vallomást egyelőre nem tett, ezt későbbre ígérte.
Az ügyészség 2024 októberében emelt vádat a 2021 márciusában indult ügyben. A vádirat szerint az egykori csapattársak között köztudottan rossz volt a viszony. Ez végül odáig fajult, hogy Sidi egy külföldi versenyen tiltott szert kevert Péni vitaminjai közé.
Célja az volt, hogy Európa-bajnok és olimpikon sportolótársát doppingolónak állítsa be. Ezzel akarta elérni, hogy a nemzetközi szövetség eljárást indítson ellene, és végül kizárják a versenyzésből.
A hatóságok Sidi Pétert fegyelmi vétségre vonatkozó hamis vád vétségével, közvetett tettesként vonják felelősségre. Mivel az előkészítő ülésen tagadta bűnösségét, a bíróság a tárgyalás megkezdése mellett döntött. Az eljárás június 5-én folytatódik Sidi Péter, Péni István és a tanúk kihallgatásával.
