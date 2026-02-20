2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
5 °C Budapest
Régi romos házak hátsó udvarok fűben, szelektív fókusz
Sport

Düledező, életveszélyes házat kapott 91 millióért a magyar olimpiai bajnok: nagyon durván becsapták a sportolót

Pénzcentrum
2026. február 20. 13:44

Súlyos anyagi és lelki következményekkel járt Kopasz Bálint olimpiai bajnok kajakozó kálváriája egy házépítő céggel. A sportoló 91 millió forintot fizetett ki egy családi házért, ám cserébe csupán egy életveszélyes, bontásra ítélt, félkész épületet kapott. Az ügy a párizsi olimpiára való felkészülését is beárnyékolta - írja az Átlátszó.

A fiatalon már ifjúsági és felnőtt világbajnoki, valamint olimpiai címeket szerző sportoló szüleivel közösen álmodta meg új otthonát. A kajakozásból félretett pénzét szerette volna ingatlanba fektetni, hogy családjával a jelenlegi szűkös lakáskörülmények közül egy tágasabb házba költözhessenek. Bár a kivitelező kiválasztását gondos tájékozódás előzte meg, a szerződéskötés után az események drámai fordulatot vettek.

A cég kezdetben egy több mint 22 millió forintos előlegszámlát nyújtott be, majd az építőanyagok drasztikus piaci drágulására hivatkozva további összegeket kért. Mivel abban az időszakban az árak valóban naponta változtak, Bálint a gyorsabb haladás reményében kifizette a ház teljes vételárát, összesen 91 millió forintot. A várt beköltözés helyett azonban rémálommá vált a projekt. Az építkezés folyamatosan csúszott, az elkészült félkész szerkezet pedig statikailag életveszélyesnek bizonyult, így végül le kellett bontatni.

Ez akkor reálisnak is tűnt, nem gyanakodtam, hiszen ebben az időszakban az építőipari alapanyagok ára kb. naponta változott, így hát kifizettem a kért összegeket, gyakorlatilag a ház teljes árát, azaz 91 millió forintot

- fogalmazott az olimpai bajnok.

A veszteség mélyen érintette a sportolót, aki saját bevallása szerint mélypontra került. A kialakult helyzet okozta stressz és alvászavar a 2024-es párizsi olimpiára való felkészülésére is rányomta a bélyegét. A bizonytalanság annyira megviselte, hogy a visszavonulás gondolata is felmerült benne, hiszen ilyen lelkiállapotban lehetetlennek érezte a koncentrált versenyzést. Különösen fájdalmasan érintette, hogy idős szülei tehetetlenül nézték végig küzdelmét, miközben továbbra is a régi, 68 négyzetméteres otthonukban kénytelenek élni.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

A nyilvánosság elé lépve azonban kiderült, hogy nincs egyedül: tucatnyi károsult jelentkezett hasonló történetekkel. A sorstársakkal való kapcsolattartás és a közös fellépés reménye némileg enyhítette Bálint önvádját, és új erőt adott neki az igazságkereséshez. Bízik a magyar igazságszolgáltatásban és abban, hogy a felelősök megfizetnek tetteikért, ő pedig visszakaphatja a kicsalt összeget.

A keserű tapasztalatok alapján a sportoló ma már óvatosságra inti az építkezés előtt állókat. Azt tanácsolja, hogy soha ne fizessenek előre, és minden esetben vonjanak be jogi szakértőt. Emellett javasolja a korábbi referenciák személyes ellenőrzését, akár a már elkészült házakban lakók megkérdezésével is, hogy meggyőződjenek a kivitelező megbízhatóságáról.
Címlapkép: Getty Images
