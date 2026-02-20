A Forma–1 vezetése nyugalomra intette a közvéleményt, miután az idei szezon előtti tesztek során a versenyzők élesen bírálták az új szabályokat.
Elhajtotta kérőjét a kirúgott Real-edző: tényleg csak a Liverpoolnál hajlandó dolgozni?
Xabi Alonso elutasította az Olympique de Marseille megkeresését, mivel túlságosan kaotikusnak ítélte meg a francia klubnál kialakult helyzetet. A spanyol edző így továbbra is új kihívást keres, miután januárban, mindössze hét hónapnyi munkát követően menesztették a Real Madridtól - írja a Daily Mail.
Az RMC Sport értesülései szerint a Marseille falakba ütközött, amikor felvette a kapcsolatot Alonsóval. A 44 éves szakember számára a klub instabil helyzete volt a döntő tényező, ami nem meglepő, hiszen a francia együttesnél az elmúlt hetekben valóságos káosz bontakozott ki.
Roberto De Zerbi február 8-án, a Paris Saint-Germaintől elszenvedett 5–0-s vereség után közös megegyezéssel távozott a kispadról. Néhány nappal később Medhi Benatia sportigazgató – aki 2014 és 2017 között a Bayern Münchennél csapattársa volt Alonsónak – bejelentette lemondását, arra hivatkozva, hogy a vezetőségen belül megszakadt a kommunikáció.
A helyzet azonban váratlan fordulatot vett: Frank McCourt, a klub amerikai tulajdonosa Marseille-be repült, és nem fogadta el Benatia lemondását. Sőt, Pablo Longoria klubelnököt háttérbe szorítva nagyobb hatalmat ruházott a sportigazgatóra. Longoria ezentúl "intézményi feladatokat" lát el, vagyis a klub francia és európai szövetségekben való képviseletéért felel.
Alonso, aki a Bayer Leverkusennél töltött rendkívül sikeres három év után igazolt tavaly nyáron a Real Madridhoz, érthető módon stabil, hosszú távú projektet keres. A Liverpool egykori középpályását egyébként hírbe hozták az angol csapattal is, miután Arne Slot együttese az idén visszaesett. A Vörösök jelenleg a hatodik helyen állnak a Premier League-ben, távol a Bajnokok Ligája-indulást érő pozícióktól. Bár Slot állása egyelőre nincs közvetlen veszélyben, Alonso neve vélhetően az első helyen szerepelne a lehetséges utódok listáján.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
5.
Chelsea
|
26
|
12
|
8
|
6
|
47
|
30
|
17
|
44
|
6.
Liverpool
|
26
|
12
|
6
|
8
|
41
|
35
|
6
|
42
|
7.
Brentford
|
26
|
12
|
4
|
10
|
40
|
35
|
5
|
40
A Marseille végül Habib Beye-t nevezte ki vezetőedzőnek, akit mindössze egy héttel korábban bocsátottak el a Rennes csapatától. A klub jelenleg a Ligue 1 negyedik helyén áll, a Francia Kupában pedig a Toulouse elleni negyeddöntő vár a gárdára a jövő hónap elején.
Düledező, életveszélyes házat kapott 91 millióért a magyar olimpiai bajnok: nagyon durván becsapták a sportolót
A sportoló 91 millió forintot fizetett ki egy családi házért, ám cserébe csupán egy életveszélyes, bontásra ítélt, félkész épületet kapott.
Nagyon motiváltan indul neki a szezonnak Lewis Hamilton: szerinte nagyon fontos dolog került be a Ferrariba
A hétszeres világbajnok úgy érzi, emberileg és szakmailag is élete formájában van a Ferrarinál, az új autóban pedig már az ő "DNS-e" is megtalálható.
Újabb olimpiai helyezés a magyar csapattól: Kim Minszeok hetedik lett 1500 méteres gyorskorcsolyában
Kínai aranyérem született 1500 méteren, a magyar színekben induló Kim Minszok a hetedik helyen zárt.
A Leicester City fellebbezett a hat pontos levonás ellen, amelyet az Angol Labdarúgó Liga (EFL) pénzügyi szabályainak megsértése miatt szabtak ki rájuk.
Virgil van Dijk szerint Szoboszlai Dominik alkalmas arra, hogy idővel átvegye tőle a csapatkapitányi karszalagot a Liverpoolnál.
Alig tíz nappal azután, hogy a Seattle Seahawks megnyerte a Super Bowlt, a franchise-t hivatalosan is eladásra kínálták.
Mi történhetett? Kihátrált a versenyből a háromszoros dartsvilágbajnok van Gerwen, ellenfele járt jól
Michael van Gerwen betegsége miatt kénytelen kihagyni a darts Premier League ma esti, glasgow-i fordulóját, ami automatikus továbbjutást biztosít Luke Littlernek az elődöntőbe.
Ma Kim Minszok szerepel 1500 méteres gyorskorcsolyában a magyarok közül. Lássuk a programot!
Észak-londoni derbi, Lipcse-Dortmund; nem semmi hétvégéjük lesz a focirajongóknak.
Rangadók hétvégéje jön a Fizz Ligában: a listavezető Győri ETO Pakson, a dobogóért küzdő Debrecen pedig Zalaegerszegen lép pályára
A baseball történetének legsikeresebb klubja, a New York Yankees szerződtette a 16 éves magyar elkapót, Morua Márkót.
Már saját szurkolóit is átveri a Tottenham? Felszólaltak a drukkerek, súlyos dolgokkal vádolják a klubot
A vád szerint a dokumentumból kényes témákat hagytak ki, többek között a kiesés veszélyével kapcsolatos aggodalmakat.
Ez az első alkalom Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta, hogy a két ország versenyzői ilyen feltételek mellett indulhatnak.
Botrány tört ki a futballszövetségben: a főtitkár lemondását követelik, szerintük nincs joga ott ülni
Az Afrikai Labdarúgó-szövetség végrehajtó bizottságának egyik tagja nyíltan követelte a főtitkár lemondását, mivel álláspontja szerint az jogalap nélkül tölti be pozícióját.
A VAR-rendszer bevezetése Európa top ligáiban sem hozta meg a várt eredményeket, a technológia használata mindenhol viták kereszttüzében áll.
A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke elégedetten értékelte a magyar csapat eddigi szereplését a milánó–cortinai téli olimpián.
Váratlan négylábú látogató zavarta meg a téli olimpia női sífutóversenyének selejtezőjét a téli olimpián.
Ronda Rousey, a női MMA történetének legnagyobb sztárja tíz év után tér vissza a ketrecbe: májusban Gina Caranóval csap össze egy régóta várt szupermérkőzésen.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén