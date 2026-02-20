Elhajtotta kérőjét a kirúgott Real-edző: tényleg csak a Liverpoolnál hajlandó dolgozni?

Xabi Alonso elutasította az Olympique de Marseille megkeresését, mivel túlságosan kaotikusnak ítélte meg a francia klubnál kialakult helyzetet. A spanyol edző így továbbra is új kihívást keres, miután januárban, mindössze hét hónapnyi munkát követően menesztették a Real Madridtól - írja a Daily Mail.

Az RMC Sport értesülései szerint a Marseille falakba ütközött, amikor felvette a kapcsolatot Alonsóval. A 44 éves szakember számára a klub instabil helyzete volt a döntő tényező, ami nem meglepő, hiszen a francia együttesnél az elmúlt hetekben valóságos káosz bontakozott ki.

Roberto De Zerbi február 8-án, a Paris Saint-Germaintől elszenvedett 5–0-s vereség után közös megegyezéssel távozott a kispadról. Néhány nappal később Medhi Benatia sportigazgató – aki 2014 és 2017 között a Bayern Münchennél csapattársa volt Alonsónak – bejelentette lemondását, arra hivatkozva, hogy a vezetőségen belül megszakadt a kommunikáció.

A helyzet azonban váratlan fordulatot vett: Frank McCourt, a klub amerikai tulajdonosa Marseille-be repült, és nem fogadta el Benatia lemondását. Sőt, Pablo Longoria klubelnököt háttérbe szorítva nagyobb hatalmat ruházott a sportigazgatóra. Longoria ezentúl "intézményi feladatokat" lát el, vagyis a klub francia és európai szövetségekben való képviseletéért felel.

Alonso, aki a Bayer Leverkusennél töltött rendkívül sikeres három év után igazolt tavaly nyáron a Real Madridhoz, érthető módon stabil, hosszú távú projektet keres. A Liverpool egykori középpályását egyébként hírbe hozták az angol csapattal is, miután Arne Slot együttese az idén visszaesett. A Vörösök jelenleg a hatodik helyen állnak a Premier League-ben, távol a Bajnokok Ligája-indulást érő pozícióktól. Bár Slot állása egyelőre nincs közvetlen veszélyben, Alonso neve vélhetően az első helyen szerepelne a lehetséges utódok listáján.

Anglia Liverpool Piaci érték: 1 040M Edző: Arne Slot Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #6 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 5. Chelsea 26 12 8 6 47 30 17 44 6. Liverpool 26 12 6 8 41 35 6 42 7. Brentford 26 12 4 10 40 35 5 40 Adatlap létrehozva: 2026.02.20.

A Marseille végül Habib Beye-t nevezte ki vezetőedzőnek, akit mindössze egy héttel korábban bocsátottak el a Rennes csapatától. A klub jelenleg a Ligue 1 negyedik helyén áll, a Francia Kupában pedig a Toulouse elleni negyeddöntő vár a gárdára a jövő hónap elején.