2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
sport, sportlétesítmény, labdarúgás, kispad
Sport

Elhajtotta kérőjét a kirúgott Real-edző: tényleg csak a Liverpoolnál hajlandó dolgozni?

Pénzcentrum
2026. február 20. 12:43

Xabi Alonso elutasította az Olympique de Marseille megkeresését, mivel túlságosan kaotikusnak ítélte meg a francia klubnál kialakult helyzetet. A spanyol edző így továbbra is új kihívást keres, miután januárban, mindössze hét hónapnyi munkát követően menesztették a Real Madridtól - írja a Daily Mail.

Az RMC Sport értesülései szerint a Marseille falakba ütközött, amikor felvette a kapcsolatot Alonsóval. A 44 éves szakember számára a klub instabil helyzete volt a döntő tényező, ami nem meglepő, hiszen a francia együttesnél az elmúlt hetekben valóságos káosz bontakozott ki.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Roberto De Zerbi február 8-án, a Paris Saint-Germaintől elszenvedett 5–0-s vereség után közös megegyezéssel távozott a kispadról. Néhány nappal később Medhi Benatia sportigazgató – aki 2014 és 2017 között a Bayern Münchennél csapattársa volt Alonsónak – bejelentette lemondását, arra hivatkozva, hogy a vezetőségen belül megszakadt a kommunikáció.

A helyzet azonban váratlan fordulatot vett: Frank McCourt, a klub amerikai tulajdonosa Marseille-be repült, és nem fogadta el Benatia lemondását. Sőt, Pablo Longoria klubelnököt háttérbe szorítva nagyobb hatalmat ruházott a sportigazgatóra. Longoria ezentúl "intézményi feladatokat" lát el, vagyis a klub francia és európai szövetségekben való képviseletéért felel.

Alonso, aki a Bayer Leverkusennél töltött rendkívül sikeres három év után igazolt tavaly nyáron a Real Madridhoz, érthető módon stabil, hosszú távú projektet keres. A Liverpool egykori középpályását egyébként hírbe hozták az angol csapattal is, miután Arne Slot együttese az idén visszaesett. A Vörösök jelenleg a hatodik helyen állnak a Premier League-ben, távol a Bajnokok Ligája-indulást érő pozícióktól. Bár Slot állása egyelőre nincs közvetlen veszélyben, Alonso neve vélhetően az első helyen szerepelne a lehetséges utódok listáján.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Anglia
Liverpool
Piaci érték: 1 040M
Edző: Arne Slot
Jelenlegi helyezés: #6
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
5.
Chelsea
26
12
8
6
47
30
17
44
6.
Liverpool
26
12
6
8
41
35
6
42
7.
Brentford
26
12
4
10
40
35
5
40
Adatlap létrehozva: 2026.02.20.

A Marseille végül Habib Beye-t nevezte ki vezetőedzőnek, akit mindössze egy héttel korábban bocsátottak el a Rennes csapatától. A klub jelenleg a Ligue 1 negyedik helyén áll, a Francia Kupában pedig a Toulouse elleni negyeddöntő vár a gárdára a jövő hónap elején.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #bajnokok ligája #premier league #real madrid #edző #liverpool #ligue 1 #edzőváltás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:14
14:04
13:44
13:40
13:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 20.
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
2026. február 19.
Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot
2026. február 20.
Elképesztő, mivel trükköznek a hackerek 2026-ban: egy másodperc alatt repül minden pénze annak, aki erre nem figyel oda
2026. február 20.
Magyarok tízezrei kerültek brutális adósságspirálba: esélyük sincs kitörni a csapdából
2026. február 19.
Szinte senki sem beszél róla: így változtak az ápolók bérei az elöregedő társadalom árnyékában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 20. péntek
Aladár, Álmos
8. hét
Február 20.
A pipázás világnapja
Február 20.
A társadalmi igazságosság napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Lassan megszabadul a foci a VAR-rendszertől? Már az UEFA vezetése is beleszállt, mi lesz ebből?
2
1 hete
Ő az olimpia szupersztárja: elképesztő, mikor tud ugrani a műkorcsolyázó, de van még ennél feljebb?
3
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a szerdai program, a magyar versenyzők időpontjai és versenyei
4
4 napja
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is
5
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a pénteki program, nekik szurkolhatunk ma magyar színekben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Recesszió
A gazdasági konjunktúra hanyatlása.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 20. 13:14
Megvan a menetrend: újraindul egy fontos járat, készülhetnek a vidéki utasok
Pénzcentrum  |  2026. február 20. 13:02
Elképesztő, mivel trükköznek a hackerek 2026-ban: egy másodperc alatt repül minden pénze annak, aki erre nem figyel oda
Agrárszektor  |  2026. február 20. 13:31
Idén ez lesz a legfontosabb: most dől el a magyar gazdák jövője
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel