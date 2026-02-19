Szoboszlai lesz a Liverpool vezére? Megszólalt a jelenlegi kapitány, ez most a helyzet a csapatnál

Virgil van Dijk szerint Szoboszlai Dominik alkalmas arra, hogy idővel átvegye tőle a csapatkapitányi karszalagot a Liverpoolnál.

A holland védő az ESPN-nek adott interjúban méltatta a magyar középpályás vezetői képességeit. A 34 éves Van Dijk úgy látja, Szoboszlai már az idei, összességében gyengébb liverpooli idényben is kitűnt példamutatásával és teljesítményével. "Valójában a vezetőedzőn is múlik, de Dominik példamutatása már ebben az idényben is megmutatkozott" – fogalmazott a holland belső védő, aki szerint csapattársa kiemelkedő formát nyújtott a nehezebb időszakban is.

Van Dijk elismerte, hogy a magyar válogatott játékosnak van még hová fejlődnie, de ezt természetesnek tartja. Reményei szerint Szoboszlai az elkövetkező években a Liverpool meghatározó vezéregyéniségévé válik.

A 24 éves középpályás szerződése 2028 nyaráig szól, a klub pedig jelenleg is tárgyal a kontraktus meghosszabbításáról. Szoboszlai ügynöke, Esterházy Mátyás a héten megerősítette, hogy a játékos nem tervez klubot váltani.

címlapkép: Adam Vaughan, MTI/MTVA