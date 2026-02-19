2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
Manchester, 2024. április 7.Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa kapura lõ az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság, a Premier League 32. fordulójában játszott Manchester United- FC Liverpool mérkõzésen a manchesteri Old Traffo
Sport

Szoboszlai lesz a Liverpool vezére? Megszólalt a jelenlegi kapitány, ez most a helyzet a csapatnál

Pénzcentrum
2026. február 19. 15:54

Virgil van Dijk szerint Szoboszlai Dominik alkalmas arra, hogy idővel átvegye tőle a csapatkapitányi karszalagot a Liverpoolnál. 

A holland védő az ESPN-nek adott interjúban méltatta a magyar középpályás vezetői képességeit. A 34 éves Van Dijk úgy látja, Szoboszlai már az idei, összességében gyengébb liverpooli idényben is kitűnt példamutatásával és teljesítményével. "Valójában a vezetőedzőn is múlik, de Dominik példamutatása már ebben az idényben is megmutatkozott" – fogalmazott a holland belső védő, aki szerint csapattársa kiemelkedő formát nyújtott a nehezebb időszakban is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Van Dijk elismerte, hogy a magyar válogatott játékosnak van még hová fejlődnie, de ezt természetesnek tartja. Reményei szerint Szoboszlai az elkövetkező években a Liverpool meghatározó vezéregyéniségévé válik.

Szoboszlai Dominik
Csapata: Liverpool
Posztja: középpályás
Nemzetisége: magyar
Életkora: 26 év
Szerződése lejár: 2028. június 29.
Piaci értéke: 85M €
Adatlap létrehozva: 2026.02.19.

A 24 éves középpályás szerződése 2028 nyaráig szól, a klub pedig jelenleg is tárgyal a kontraktus meghosszabbításáról. Szoboszlai ügynöke, Esterházy Mátyás a héten megerősítette, hogy a játékos nem tervez klubot váltani.

címlapkép: Adam Vaughan, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #interjú #szerződés #magyar #labdarúgás #szoboszlai dominik #premier league #liverpool #angol foci

