2026. február 20. péntek
3 °C Budapest
Manchester, Anglia - 2016. február 28: Az Old Trafford labdarúgó-stadion keleti lelátója, a Manchester United otthona. A 75 957 néző befogadására alkalmas Old Trafford a Wembley Stadion után a második legnagyobb befogadóképességű angol
Sport

Megszólalt állandó kinevezéséről a United edzője: most eldőlt, maradna-e a következő szezonban

Pénzcentrum
2026. február 20. 18:43

Michael Carrick, a Manchester United megbízott vezetőedzője a BBC-nek adott interjúban megerősítette, hogy szívesen maradna a klub kispadján hosszú távon is. A korábbi United-legenda álomszerű rajtot vett decemberi kinevezése óta, és a hírek szerint ő a legesélyesebb jelölt a pozíció végleges betöltésére.

Carrick tavaly decemberben vette át ideiglenesen az irányítást Rúben Amorimtól. Azóta öt mérkőzésből négyet megnyert, egyen pedig döntetlent játszott. Rendkívül rövid idő alatt támadó, kezdeményező játékstílust honosított meg, ami lázba hozta a szurkolókat.

A csapat jelenleg a Premier League negyedik helyén áll, ami Bajnokok Ligája-indulást érő pozíció. Több kulcsjátékos, köztük Bruno Fernandes, Harry Maguire és Amad Diallo is elismerően nyilatkozott Carrick eddigi munkájáról.

"Ez számomra az álommunka. Imádom, amit csinálok, és kiváltságosnak érzem magam" – fogalmazott Carrick a BBC-nek adott interjúban, hozzátéve, hogy nem csupán szentimentális okokból van itt.

Értem a klub jelentőségét, mindent megéltem itt, szurkoló vagyok, de most azért vagyok itt, hogy dolgozzam, jó csapatot építsek és sikereket érjek el.

A megbízatás időtartamáról úgy nyilatkozott: amíg a klubnál van, mindent belead, és mindig az egyesület hosszú távú érdekét tartja szem előtt.

Anglia
Manchester United
Piaci érték: 719,15M
Edző: Michael Carrick
Jelenlegi helyezés: #4
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
3.
Aston Villa
26
15
5
6
37
27
10
50
4.
Manchester United
26
12
9
5
47
37
10
45
5.
Chelsea
26
12
8
6
47
30
17
44
Adatlap létrehozva: 2026.02.20.

Carrick elárulta, hogy éppen Newcastle felé tartott az autójával, amikor megkapta a megkeresést. Elmondása szerint meglepően nyugodtan fogadta a hírt.

Nem tudom, miért, de egyszerűen természetesnek éreztem. Annyi időt töltöttem itt és annyi mindent megéltem, hogy valahol mindig reménykedtem benne, hogy egyszer eljön ez a lehetőség

– mondta. Hozzátette, hogy azonnal felhívta a feleségét, és közölte vele a fejleményeket, mindenféle ünneplés és kiabálás nélkül.

A megbízott menedzser külön kiemelte Kobbie Mainoot, aki Amorim alatt háttérbe szorult, Carrick érkezése óta viszont mind az öt meccsen kezdőként lépett pályára, és kiemelkedően teljesített. A fiatal középpályás számára az angol válogatottba való visszatérés lehetősége is felcsillant.

Carrick elmondta, hogy 13-14 éves kora óta ismeri a játékost, és egyszerűen hagyta, hogy megtalálja a ritmusát, ahelyett, hogy azonnal a fejlesztendő területekre koncentrált volna. "Fantasztikus labdarúgó, hatalmas tehetség" – összegezte. A United legközelebb hétfőn lép pályára, amikor az Everton vendége lesz.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #manchester united #premier league #edző #angol foci #ruben amorim #angol válogatott #angol bajnokság

