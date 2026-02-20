Bukayo Saka hosszú távú szerződést írt alá az Arsenallal, ezzel megerősítve, hogy jövőjét a londoni klubhoz köti.
Megszólalt állandó kinevezéséről a United edzője: most eldőlt, maradna-e a következő szezonban
Michael Carrick, a Manchester United megbízott vezetőedzője a BBC-nek adott interjúban megerősítette, hogy szívesen maradna a klub kispadján hosszú távon is. A korábbi United-legenda álomszerű rajtot vett decemberi kinevezése óta, és a hírek szerint ő a legesélyesebb jelölt a pozíció végleges betöltésére.
Carrick tavaly decemberben vette át ideiglenesen az irányítást Rúben Amorimtól. Azóta öt mérkőzésből négyet megnyert, egyen pedig döntetlent játszott. Rendkívül rövid idő alatt támadó, kezdeményező játékstílust honosított meg, ami lázba hozta a szurkolókat.
A csapat jelenleg a Premier League negyedik helyén áll, ami Bajnokok Ligája-indulást érő pozíció. Több kulcsjátékos, köztük Bruno Fernandes, Harry Maguire és Amad Diallo is elismerően nyilatkozott Carrick eddigi munkájáról.
"Ez számomra az álommunka. Imádom, amit csinálok, és kiváltságosnak érzem magam" – fogalmazott Carrick a BBC-nek adott interjúban, hozzátéve, hogy nem csupán szentimentális okokból van itt.
Értem a klub jelentőségét, mindent megéltem itt, szurkoló vagyok, de most azért vagyok itt, hogy dolgozzam, jó csapatot építsek és sikereket érjek el.
A megbízatás időtartamáról úgy nyilatkozott: amíg a klubnál van, mindent belead, és mindig az egyesület hosszú távú érdekét tartja szem előtt.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
3.
Aston Villa
|
26
|
15
|
5
|
6
|
37
|
27
|
10
|
50
|
4.
Manchester United
|
26
|
12
|
9
|
5
|
47
|
37
|
10
|
45
|
5.
Chelsea
|
26
|
12
|
8
|
6
|
47
|
30
|
17
|
44
Carrick elárulta, hogy éppen Newcastle felé tartott az autójával, amikor megkapta a megkeresést. Elmondása szerint meglepően nyugodtan fogadta a hírt.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Nem tudom, miért, de egyszerűen természetesnek éreztem. Annyi időt töltöttem itt és annyi mindent megéltem, hogy valahol mindig reménykedtem benne, hogy egyszer eljön ez a lehetőség
– mondta. Hozzátette, hogy azonnal felhívta a feleségét, és közölte vele a fejleményeket, mindenféle ünneplés és kiabálás nélkül.
A megbízott menedzser külön kiemelte Kobbie Mainoot, aki Amorim alatt háttérbe szorult, Carrick érkezése óta viszont mind az öt meccsen kezdőként lépett pályára, és kiemelkedően teljesített. A fiatal középpályás számára az angol válogatottba való visszatérés lehetősége is felcsillant.
Carrick elmondta, hogy 13-14 éves kora óta ismeri a játékost, és egyszerűen hagyta, hogy megtalálja a ritmusát, ahelyett, hogy azonnal a fejlesztendő területekre koncentrált volna. "Fantasztikus labdarúgó, hatalmas tehetség" – összegezte. A United legközelebb hétfőn lép pályára, amikor az Everton vendége lesz.
Düledező, életveszélyes házat kapott 91 millióért a magyar olimpiai bajnok: nagyon durván becsapták a sportolót
A sportoló 91 millió forintot fizetett ki egy családi házért, ám cserébe csupán egy életveszélyes, bontásra ítélt, félkész épületet kapott.
Xabi Alonso elutasította az Olympique de Marseille megkeresését, mivel túlságosan kaotikusnak ítélte meg a francia klubnál kialakult helyzetet.
A Forma–1 vezetése nyugalomra intette a közvéleményt, miután az idei szezon előtti tesztek során a versenyzők élesen bírálták az új szabályokat.
Ukrajna téli paralimpiai csapata bojkottálja a paralimpia nyitóünnepségét, tiltakozásul amiatt, hogy az orosz és belarusz sportolók saját nemzeti zászlajuk alatt versenyezhetnek
Egyéniben két magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó harcol ma a téli olimpián, de jégre lép a férfi váltó is 5000 méteren.
Ma este a Bundesliga, a Ligue 1, a Serie A és a La Liga is egy-egy mérkőzéssel jelentkezik. A találkozók több fronton is komoly tétet...
Az érmekért és helyezésekért pedig ugyanúgy jár az olimpiai jutalom, illetve egyes esetekben életjáradék a téli olimpián is, mint a nyárin.
Nagyon motiváltan indul neki a szezonnak Lewis Hamilton: szerinte nagyon fontos dolog került be a Ferrariba
A hétszeres világbajnok úgy érzi, emberileg és szakmailag is élete formájában van a Ferrarinál, az új autóban pedig már az ő "DNS-e" is megtalálható.
Újabb olimpiai helyezés a magyar csapattól: Kim Minszeok hetedik lett 1500 méteres gyorskorcsolyában
Kínai aranyérem született 1500 méteren, a magyar színekben induló Kim Minszok a hetedik helyen zárt.
A Leicester City fellebbezett a hat pontos levonás ellen, amelyet az Angol Labdarúgó Liga (EFL) pénzügyi szabályainak megsértése miatt szabtak ki rájuk.
Virgil van Dijk szerint Szoboszlai Dominik alkalmas arra, hogy idővel átvegye tőle a csapatkapitányi karszalagot a Liverpoolnál.
Alig tíz nappal azután, hogy a Seattle Seahawks megnyerte a Super Bowlt, a franchise-t hivatalosan is eladásra kínálták.
Mi történhetett? Kihátrált a versenyből a háromszoros dartsvilágbajnok van Gerwen, ellenfele járt jól
Michael van Gerwen betegsége miatt kénytelen kihagyni a darts Premier League ma esti, glasgow-i fordulóját, ami automatikus továbbjutást biztosít Luke Littlernek az elődöntőbe.
Ma Kim Minszok szerepel 1500 méteres gyorskorcsolyában a magyarok közül. Lássuk a programot!
Észak-londoni derbi, Lipcse-Dortmund; nem semmi hétvégéjük lesz a focirajongóknak.
Rangadók hétvégéje jön a Fizz Ligában: a listavezető Győri ETO Pakson, a dobogóért küzdő Debrecen pedig Zalaegerszegen lép pályára
A baseball történetének legsikeresebb klubja, a New York Yankees szerződtette a 16 éves magyar elkapót, Morua Márkót.
Már saját szurkolóit is átveri a Tottenham? Felszólaltak a drukkerek, súlyos dolgokkal vádolják a klubot
A vád szerint a dokumentumból kényes témákat hagytak ki, többek között a kiesés veszélyével kapcsolatos aggodalmakat.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén