Hivatalos: eladó a Super Bowl-győztes NFL-csapat, ennyit kérnek érte

Alig tíz nappal azután, hogy a Seattle Seahawks megnyerte a Super Bowlt, a franchise-t hivatalosan is eladásra kínálták, így az amerikaifutball-csapat hamarosan új tulajdonost kaphat - írta meg a BBC.

Már a 60. Super Bowl előtt keringtek hírek arról, hogy tárgyalások folynak a Seahawks eladásáról. A csapat végül legyőzte a New England Patriotsot, ezzel története során másodszor lett NFL-bajnok. Most, a diadal után mindössze másfél héttel hivatalosan is elindult az értékesítési folyamat.

A Seahawksot 1997-ben vásárolta meg Paul G. Allen, a Microsoft társalapítója, aki ezzel megmentette a csapatot a Dél-Kaliforniába költöztetéstől. Allen a 2014-es első Super Bowl-győzelmet még megélte, ám 2018-ban, 65 évesen elhunyt non-Hodgkin-limfóma szövődményei következtében. Azóta nővére, Jody Allen kezelte a hagyatékot, és töltötte be a csapat elnöki pozícióját.

A hagyatékkezelő közleménye szerint az eladás összhangban van Allen végakaratával, amely szerint sportbefektetéseit értékesíteni kell, a bevételt pedig jótékony célokra kell fordítani. A tranzakció lebonyolítását az Allen & Company befektetési bank, valamint a Latham & Watkins ügyvédi iroda vezeti.

A Forbes adatai alapján Allen annak idején 194 millió dollárért szerezte meg a csapatot, amelynek legutóbbi becsült értéke 6,7 milliárd dollár, ezzel az NFL 14. legértékesebb franchise-ának számít. Összehasonlításképpen: a Washington Commanderst 2023-ban 6,05 milliárd dollárért vásárolta meg a Josh Harris vezette csoport, ami akkor rekordnak számított az NFL-ben. Ezt a csúcsot tavaly az NBA-ben szereplő Los Angeles Lakers 10 milliárd dolláros adásvétele döntötte meg, amely így a valaha volt legdrágább tranzakcióvá vált a sportcsapatok történetében.

Allen másik csapata, az NBA-ben érdekelt Portland Trail Blazers eladása már folyamatban van. Tom Dundon, az NHL-es Carolina Hurricanes tulajdonosa 4,25 milliárd dolláros megállapodást kötött a kosárlabdacsapat megvásárlására.