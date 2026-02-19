Michael van Gerwen betegsége miatt kénytelen kihagyni a darts Premier League ma esti, glasgow-i fordulóját, ami automatikus továbbjutást biztosít Luke Littlernek az elődöntőbe.
Hivatalos: eladó a Super Bowl-győztes NFL-csapat, ennyit kérnek érte
Alig tíz nappal azután, hogy a Seattle Seahawks megnyerte a Super Bowlt, a franchise-t hivatalosan is eladásra kínálták, így az amerikaifutball-csapat hamarosan új tulajdonost kaphat - írta meg a BBC.
Már a 60. Super Bowl előtt keringtek hírek arról, hogy tárgyalások folynak a Seahawks eladásáról. A csapat végül legyőzte a New England Patriotsot, ezzel története során másodszor lett NFL-bajnok. Most, a diadal után mindössze másfél héttel hivatalosan is elindult az értékesítési folyamat.
A Seahawksot 1997-ben vásárolta meg Paul G. Allen, a Microsoft társalapítója, aki ezzel megmentette a csapatot a Dél-Kaliforniába költöztetéstől. Allen a 2014-es első Super Bowl-győzelmet még megélte, ám 2018-ban, 65 évesen elhunyt non-Hodgkin-limfóma szövődményei következtében. Azóta nővére, Jody Allen kezelte a hagyatékot, és töltötte be a csapat elnöki pozícióját.
A hagyatékkezelő közleménye szerint az eladás összhangban van Allen végakaratával, amely szerint sportbefektetéseit értékesíteni kell, a bevételt pedig jótékony célokra kell fordítani. A tranzakció lebonyolítását az Allen & Company befektetési bank, valamint a Latham & Watkins ügyvédi iroda vezeti.
A Forbes adatai alapján Allen annak idején 194 millió dollárért szerezte meg a csapatot, amelynek legutóbbi becsült értéke 6,7 milliárd dollár, ezzel az NFL 14. legértékesebb franchise-ának számít. Összehasonlításképpen: a Washington Commanderst 2023-ban 6,05 milliárd dollárért vásárolta meg a Josh Harris vezette csoport, ami akkor rekordnak számított az NFL-ben. Ezt a csúcsot tavaly az NBA-ben szereplő Los Angeles Lakers 10 milliárd dolláros adásvétele döntötte meg, amely így a valaha volt legdrágább tranzakcióvá vált a sportcsapatok történetében.
Allen másik csapata, az NBA-ben érdekelt Portland Trail Blazers eladása már folyamatban van. Tom Dundon, az NHL-es Carolina Hurricanes tulajdonosa 4,25 milliárd dolláros megállapodást kötött a kosárlabdacsapat megvásárlására.
Rangadók hétvégéje jön a Fizz Ligában: a listavezető Győri ETO Pakson, a dobogóért küzdő Debrecen pedig Zalaegerszegen lép pályára
A baseball történetének legsikeresebb klubja, a New York Yankees szerződtette a 16 éves magyar elkapót, Morua Márkót.
Már saját szurkolóit is átveri a Tottenham? Felszólaltak a drukkerek, súlyos dolgokkal vádolják a klubot
A vád szerint a dokumentumból kényes témákat hagytak ki, többek között a kiesés veszélyével kapcsolatos aggodalmakat.
Ez az első alkalom Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta, hogy a két ország versenyzői ilyen feltételek mellett indulhatnak.
Botrány tört ki a futballszövetségben: a főtitkár lemondását követelik, szerintük nincs joga ott ülni
Az Afrikai Labdarúgó-szövetség végrehajtó bizottságának egyik tagja nyíltan követelte a főtitkár lemondását, mivel álláspontja szerint az jogalap nélkül tölti be pozícióját.
A VAR-rendszer bevezetése Európa top ligáiban sem hozta meg a várt eredményeket, a technológia használata mindenhol viták kereszttüzében áll.
A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke elégedetten értékelte a magyar csapat eddigi szereplését a milánó–cortinai téli olimpián.
Váratlan négylábú látogató zavarta meg a téli olimpia női sífutóversenyének selejtezőjét a téli olimpián.
Ronda Rousey, a női MMA történetének legnagyobb sztárja tíz év után tér vissza a ketrecbe: májusban Gina Caranóval csap össze egy régóta várt szupermérkőzésen.
A Kónya Ádám és Büki Ádám alkotta duó a mezőny végén, a 26. helyen zárta a selejtezőt.
A magyar sífutó páros, Pónya Sára és Laczkó Lara Vanda a 25. helyen zárta a milánói-cortinai téli olimpia szabadstílusú csapatsprintjét.
A labdarúgó Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának rájátszásában ma este négy párharcot rendeznek a nyolcaddöntőbe jutásért.
Ma újra egy csomó magyar versenyzőért szoríthatunk az olimpián; lássuk, kinek mikor lesz a versenye!
Ronnie Hickmant, az NFL-es Cleveland Browns védőjátékosát hétfő hajnalban bántalmazták egy New York-i szállodában
A 2026-os milánói téli olimpia apropóján sportdietetikusok osztották meg, milyen táplálkozási elveket követnek az élsportolók.
A Liverpool vezetősége új szerződéssel készül megtartani középpályását, amely jelentős béremelést hozhat számára - csakhogy a cápák már köröznek.
Donald Trump az utolsó pillanatban dönthet úgy, hogy csatlakozik a milánó–cortinai téli olimpia záróeseményeihez.
A 2026-os cortinai téli olimpia egyik váratlan közösségimédia-sztárja nem sportoló, hanem egy 61 éves glasgow-i jégtechnikus.
