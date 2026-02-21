Te is használsz ChatGPT-t? Most közölték róla, ilyen reklámokkal lesz tele hamarosan - sokan nem fognak örülni

Az OpenAI megkezdte a hirdetések megjelenítését a ChatGPT felületén. Az Egyesült Államokban az asztali verzióban már szponzorált tartalmak bukkannak fel a válaszok között, ráadásul a korábbi várakozásokkal ellentétben már az első üzenetre adott válaszban is - írja a SearchEngine Land tech portál.

Az Adthena mesterségesintelligencia-alapú hirdetéselemző cég vizsgálata szerint a reklámok működése eltér a korábbi feltételezésektől. A szakma arra számított, hogy a szponzorált tartalmak csak hosszabb, többkörös interakciók után jelennek meg, amikor a rendszer már kellő kontextussal rendelkezik a felhasználó szándékát illetően.

Ezzel szemben a tesztek azt mutatták, hogy a hirdetések akár az első válaszban is feltűnhetnek. Egy hétvégi utazás foglalásáról szóló kérdésnél például azonnal megjelent a szponzorált ajánlat.

A hirdetések formátuma is módosult az OpenAI által korábban felvázolt tervekhez képest. A reklámok jól látható márkalogóval és egyértelmű "Sponsored" jelöléssel jelennek meg. Ez arra utal, hogy a végleges megvalósítást az éles bevezetés előtt még finomhangolták.

Az azonnali megjelenés stratégiai döntést tükröz. Az OpenAI nem kizárólag a hosszabb párbeszédeket tekinti monetizálható felületnek, hanem az erős vásárlási szándékot mutató kérdéseket is célzott hirdetési lehetőségként kezeli. Ez lényeges jelzés a hirdetők számára, akiknek a marketingköltségvetés elosztásánál figyelembe kell venniük ezt az új csatornát.

A ChatGPT jelenleg a világ egyik leglátogatottabb weboldala, így a válaszaiba ágyazott reklámok mérföldkőnek számítanak mind az MI-alapú bevételszerzés, mind a digitális marketing területén. A márkák közvetlenül abban a pillanatban érhetik el a potenciális vásárlókat, amikor a döntési szándék megszületik, ezáltal megelőzhetik a hagyományos keresőmotorok találatait.