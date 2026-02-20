2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Chicago, IL, USA - 2012. december 22: A történelmi Soldier Field az NFLaas Chicago Bears otthona, és a múlt háborúkban elesett amerikai katonák emlékműve.
Sport

Elköltözhet a legendás focicsapat? Száz éve vannak ugyanabban a városban, idegesek a szurkolók

Pénzcentrum
2026. február 20. 14:41

A Chicago Bears NFL-csapat Indianába költözése egy újabb lépéssel került közelebb. Az indianai képviselőház költségvetési bizottsága egyhangúlag, 24–0 arányban megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi egy stadionépítést finanszírozó hatóság felállítását - jelentette a The Guardian.

A jogszabály az Északnyugat-indianai Stadionhatóság létrehozásáról rendelkezik, amelynek feladata az új stadion finanszírozása, megépítése és bérbeadása lenne. A Bears a Hammond városában található Wolf-tó környékét vizsgálja a leendő létesítmény lehetséges helyszíneként. A csapat közleményében a törvényjavaslat elfogadását a stadionépítési tervek eddigi legjelentősebb előrelépésének nevezte, és megerősítette elkötelezettségét a hammondi helyszín mellett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mike Braun republikánus kormányzó és az indianai törvényhozók határozottan igyekeznek átcsábítani az NFL-franchise-t az államhatáron túlról, miközben Illinoisban évek óta húzódik a fedett stadion megépítésének ügye. Beszédes, hogy a Bears közleményében meg sem említette Illinoist. Az illinoisi képviselőház pénzügyi bizottságában csütörtökre tervezett meghallgatást – amelyen egy, a Bears számára is kedvező ingatlanadó-befagyasztásról szóló javaslatot tárgyaltak volna – az utolsó pillanatban lefújták. J. B. Pritzker illinoisi kormányzó szóvivője az X-en úgy reagált: meglepődtek, hogy a csapat Indianát dicsérő nyilatkozatot adott ki, miközben Illinois kész volt előmozdítani az ügyet.

Friss és élő sporteredmények, hírek a Pénzcentrum sportoldalán; KATTINTS IDE!

A Bears új otthonának helyszíne az elmúlt években többször is változott. A csapat korábban megvásárolta egy volt lóversenypálya telkét az Illinois állambeli Arlington Heightsban, ahová egy Super Bowloknak és Final Fouroknak is otthont adó stadiont terveztek. Egy tavaly szeptemberben közzétett tanácsadói jelentés szerint az építkezéshez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés 855 millió dollár közpénzt igényelne. Az ingatlanadó befagyasztásáról szóló illinoisi törvényjavaslat azonban tavaly októberben elbukott, így a tervezett 2025-ös építkezés sem kezdődhetett el.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Három évvel ezelőtt, Kevin Warren elnökké kinevezésével a figyelem átmenetileg a chicagói Soldier Field melletti új stadion építése felé fordult. Brandon Johnson polgármester lelkesen támogatta a Museum Campus átalakításának tervét, ám Pritzker kormányzó és az illinoisi törvényhozók visszafogottan fogadták a 2024 áprilisában bemutatott elképzelést. Tavaly tavasszal a csapat végül bejelentette, hogy figyelmüket ismét Arlington Heightsra irányítják, ám jelenleg az indianai opció tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek.

A Bears 1921 óta játszik Chicagóban, de soha nem volt saját tulajdonú stadionja. A csapat bérlőként szerepelt előbb a Wrigley Fielden, majd 1971-től a Soldier Fielden.
Címlapkép: Getty Images
#beruházás #építkezés #sport #egyesült államok #stadion #város #politika #nfl #sportgazdaság #amerikai foci

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:31
15:23
15:16
15:03
14:41
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 20.
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
2026. február 19.
Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot
2026. február 20.
Elképesztő, mivel trükköznek a hackerek 2026-ban: egy másodperc alatt repül minden pénze annak, aki erre nem figyel oda
2026. február 20.
Magyarok tízezrei kerültek brutális adósságspirálba: esélyük sincs kitörni a csapdából
2026. február 19.
Szinte senki sem beszél róla: így változtak az ápolók bérei az elöregedő társadalom árnyékában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 20. péntek
Aladár, Álmos
8. hét
Február 20.
A pipázás világnapja
Február 20.
A társadalmi igazságosság napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Lassan megszabadul a foci a VAR-rendszertől? Már az UEFA vezetése is beleszállt, mi lesz ebből?
2
1 hete
Ő az olimpia szupersztárja: elképesztő, mikor tud ugrani a műkorcsolyázó, de van még ennél feljebb?
3
4 napja
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is
4
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a pénteki program, nekik szurkolhatunk ma magyar színekben
5
3 napja
Téli olimpia 2026: itt a keddi program, időpontok, versenyek és éremosztások
PÉNZÜGYI KISOKOS
Diverzifikáció
a vállalkozások által alkalmazott aktív, célratörő üzletpolitika, melynek eredményeként új termékekkel és szolgáltatásokkal bővül vagy teljesen megváltozik a vállalkozás tevékenysége, növekszik a piaci részesedése és meggyorsul fejlődése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 20. 15:31
Minden idők egyik legnagyobb jackpotja vihető el a héten az ötöslottón: vajon lesz olyan szerencsés magyar, aki elviszi?
Pénzcentrum  |  2026. február 20. 15:16
2 millió egy éjszaka: elképesztő luxusban nyaralt Bódi Csabi és felesége egy hétig
Agrárszektor  |  2026. február 20. 14:32
Támogatás jöhet a rettegett kór ellen: ezekre kell készülni a gazdáknak idén
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel