Elköltözhet a legendás focicsapat? Száz éve vannak ugyanabban a városban, idegesek a szurkolók

A Chicago Bears NFL-csapat Indianába költözése egy újabb lépéssel került közelebb. Az indianai képviselőház költségvetési bizottsága egyhangúlag, 24–0 arányban megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi egy stadionépítést finanszírozó hatóság felállítását - jelentette a The Guardian.

A jogszabály az Északnyugat-indianai Stadionhatóság létrehozásáról rendelkezik, amelynek feladata az új stadion finanszírozása, megépítése és bérbeadása lenne. A Bears a Hammond városában található Wolf-tó környékét vizsgálja a leendő létesítmény lehetséges helyszíneként. A csapat közleményében a törvényjavaslat elfogadását a stadionépítési tervek eddigi legjelentősebb előrelépésének nevezte, és megerősítette elkötelezettségét a hammondi helyszín mellett.

Mike Braun republikánus kormányzó és az indianai törvényhozók határozottan igyekeznek átcsábítani az NFL-franchise-t az államhatáron túlról, miközben Illinoisban évek óta húzódik a fedett stadion megépítésének ügye. Beszédes, hogy a Bears közleményében meg sem említette Illinoist. Az illinoisi képviselőház pénzügyi bizottságában csütörtökre tervezett meghallgatást – amelyen egy, a Bears számára is kedvező ingatlanadó-befagyasztásról szóló javaslatot tárgyaltak volna – az utolsó pillanatban lefújták. J. B. Pritzker illinoisi kormányzó szóvivője az X-en úgy reagált: meglepődtek, hogy a csapat Indianát dicsérő nyilatkozatot adott ki, miközben Illinois kész volt előmozdítani az ügyet.

A Bears új otthonának helyszíne az elmúlt években többször is változott. A csapat korábban megvásárolta egy volt lóversenypálya telkét az Illinois állambeli Arlington Heightsban, ahová egy Super Bowloknak és Final Fouroknak is otthont adó stadiont terveztek. Egy tavaly szeptemberben közzétett tanácsadói jelentés szerint az építkezéshez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés 855 millió dollár közpénzt igényelne. Az ingatlanadó befagyasztásáról szóló illinoisi törvényjavaslat azonban tavaly októberben elbukott, így a tervezett 2025-ös építkezés sem kezdődhetett el.

Három évvel ezelőtt, Kevin Warren elnökké kinevezésével a figyelem átmenetileg a chicagói Soldier Field melletti új stadion építése felé fordult. Brandon Johnson polgármester lelkesen támogatta a Museum Campus átalakításának tervét, ám Pritzker kormányzó és az illinoisi törvényhozók visszafogottan fogadták a 2024 áprilisában bemutatott elképzelést. Tavaly tavasszal a csapat végül bejelentette, hogy figyelmüket ismét Arlington Heightsra irányítják, ám jelenleg az indianai opció tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek.

A Bears 1921 óta játszik Chicagóban, de soha nem volt saját tulajdonú stadionja. A csapat bérlőként szerepelt előbb a Wrigley Fielden, majd 1971-től a Soldier Fielden.