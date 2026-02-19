2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
Sport
Sport

Mi történhetett? Kihátrált a versenyből a háromszoros dartsvilágbajnok van Gerwen, ellenfele járt jól

Pénzcentrum
2026. február 19. 12:25

Michael van Gerwen betegsége miatt kénytelen kihagyni a darts Premier League ma esti, glasgow-i fordulóját, ami automatikus továbbjutást biztosít Luke Littlernek az elődöntőbe - számolt be a Mirror.

A PDC hivatalos közleményben jelentette be, hogy a hétszeres Premier League-győztes holland játékos egészségügyi problémák miatt nem tud részt venni a sorozat harmadik állomásán az OVO Hydro arénában.

Van Gerwen kiváló formában kezdte az idei szezont, megnyerte a nyitófordulót Newcastle-ben, majd a második héten Antwerpenben döntőbe jutott, ahol Gerwyn Price-tól kapott ki. A holland játékos közösségi médiában közzétett üzenetében sajnálatát fejezte ki: "Sajnálom Glasgow. Sajnos vissza kellett lépnem a mai Premier League szerepléstől. Köszönöm a támogatást."

A versenyszabályok értelmében Luke Littler, aki Van Gerwen negyeddöntős ellenfele lett volna, automatikusan továbbjut az elődöntőbe, két bajnoki pontot és +1 leg különbséget kap. Van Gerwen így most nem szerez pontot, és -6 leges különbséget könyvelhet el.

Friss és élő eredmények, hírek a Sportonlineon; KATTINTS!

Littler az elődöntőben a Jonny Clayton és Gerwyn Price párosítás győztesével találkozik majd. A torna másik ágán Stephen Bunting Gian van Veennel, míg Luke Humphries Josh Rockkal mérkőzik meg a negyeddöntőben.

A Premier League Darts jelenlegi állásában Littler és Humphries egyaránt a legjobb négyen kívül helyezkednek el, míg Price kiváló kezdést produkált, és most Van Gerwen távolléte további lehetőséget kínál számára a pontszerzésre.
Címlapkép: Getty Images
