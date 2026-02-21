Visszavonulhat minden idők legdrágább focistája: kettétört a karrierje, nehéz döntés előtt áll

Bár a múlt hónapban szerződést hosszabbított nevelőegyesületével, a Santosszal, Neymar elismerte: az év végén felhagyhat a profi labdarúgással. A brazil támadó kulcsszerepet vállalt csapata bennmaradásában, ám sorozatos sérülései miatt részvétele a közelgő világbajnokságon továbbra is bizonytalan - írta meg a Reuters.

A 34 éves csatár 2025 januárjában tért vissza gyermekkori klubjához, ahol meghatározó szerepet játszott abban, hogy az együttes megőrizze tagságát a brazil élvonalban. Az idény hajrájában, az utolsó öt mérkőzésen ötször is betalált. Ennek ellenére a Cazé nevű brazil online csatornának adott pénteki interjújában óvatosan fogalmazott a jövőjét illetően.

"Nem tudom, mit hoz a jövő, és a következő évről sem tudok biztosat mondani. Előfordulhat, hogy decemberhez érve úgy döntök, visszavonulok. Jelenleg évről évre tervezek" – nyilatkozta a játékos. Hozzátette: az idei esztendő a Santos és a brazil válogatott számára is kiemelt jelentőséggel bír a világbajnokság miatt.

Neymar, aki nemrég esett át egy sikeres térdműtéten, 79 találatával a brazil válogatott történetének legeredményesebb játékosa, ám 2023 októbere óta nem lépett pályára a nemzeti csapatban. Carlo Ancelotti szövetségi kapitány az elmúlt évben egyértelművé tette: a Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban június 11. és július 19. között rendezendő tornára kizárólag tökéletes fizikai állapotban lévő játékosokat hív meg a keretbe. Neymar a mai napig a legdrágábban klubot váltó focista, a 2017/18-as szezonban 222 millió eurót fizetett játékjogáért a PSG a Barcelonának.