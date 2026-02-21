Délután a hazai bajnoksággal indul a program, estére pedig az európai topligák rangadói töltik ki a műsort.
Visszavonulhat minden idők legdrágább focistája: kettétört a karrierje, nehéz döntés előtt áll
Bár a múlt hónapban szerződést hosszabbított nevelőegyesületével, a Santosszal, Neymar elismerte: az év végén felhagyhat a profi labdarúgással. A brazil támadó kulcsszerepet vállalt csapata bennmaradásában, ám sorozatos sérülései miatt részvétele a közelgő világbajnokságon továbbra is bizonytalan - írta meg a Reuters.
A 34 éves csatár 2025 januárjában tért vissza gyermekkori klubjához, ahol meghatározó szerepet játszott abban, hogy az együttes megőrizze tagságát a brazil élvonalban. Az idény hajrájában, az utolsó öt mérkőzésen ötször is betalált. Ennek ellenére a Cazé nevű brazil online csatornának adott pénteki interjújában óvatosan fogalmazott a jövőjét illetően.
"Nem tudom, mit hoz a jövő, és a következő évről sem tudok biztosat mondani. Előfordulhat, hogy decemberhez érve úgy döntök, visszavonulok. Jelenleg évről évre tervezek" – nyilatkozta a játékos. Hozzátette: az idei esztendő a Santos és a brazil válogatott számára is kiemelt jelentőséggel bír a világbajnokság miatt.
Friss eredmények a Sportonline oldalán!
Neymar, aki nemrég esett át egy sikeres térdműtéten, 79 találatával a brazil válogatott történetének legeredményesebb játékosa, ám 2023 októbere óta nem lépett pályára a nemzeti csapatban. Carlo Ancelotti szövetségi kapitány az elmúlt évben egyértelművé tette: a Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban június 11. és július 19. között rendezendő tornára kizárólag tökéletes fizikai állapotban lévő játékosokat hív meg a keretbe. Neymar a mai napig a legdrágábban klubot váltó focista, a 2017/18-as szezonban 222 millió eurót fizetett játékjogáért a PSG a Barcelonának.
Bár a cseh élklub kifizette az átigazolási díjat az MTK Budapestnek, a fiatal védő a tavaszi idényt még a kék-fehéreknél tölti.
A Chicago Bears NFL-csapat Indianába költözése egy újabb lépéssel került közelebb: Indianában már stadiont is építenének nekik.
Düledező, életveszélyes házat kapott 91 millióért a magyar olimpiai bajnok: nagyon durván becsapták a sportolót
A sportoló 91 millió forintot fizetett ki egy családi házért, ám cserébe csupán egy életveszélyes, bontásra ítélt, félkész épületet kapott.
Xabi Alonso elutasította az Olympique de Marseille megkeresését, mivel túlságosan kaotikusnak ítélte meg a francia klubnál kialakult helyzetet.
A Forma–1 vezetése nyugalomra intette a közvéleményt, miután az idei szezon előtti tesztek során a versenyzők élesen bírálták az új szabályokat.
Ukrajna téli paralimpiai csapata bojkottálja a paralimpia nyitóünnepségét, tiltakozásul amiatt, hogy az orosz és belarusz sportolók saját nemzeti zászlajuk alatt versenyezhetnek
Egyéniben két magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó harcol ma a téli olimpián, de jégre lép a férfi váltó is 5000 méteren.
Ma este a Bundesliga, a Ligue 1, a Serie A és a La Liga is egy-egy mérkőzéssel jelentkezik. A találkozók több fronton is komoly tétet...
Az érmekért és helyezésekért pedig ugyanúgy jár az olimpiai jutalom, illetve egyes esetekben életjáradék a téli olimpián is, mint a nyárin.
Nagyon motiváltan indul neki a szezonnak Lewis Hamilton: szerinte nagyon fontos dolog került be a Ferrariba
A hétszeres világbajnok úgy érzi, emberileg és szakmailag is élete formájában van a Ferrarinál, az új autóban pedig már az ő "DNS-e" is megtalálható.
Újabb olimpiai helyezés a magyar csapattól: Kim Minszeok hetedik lett 1500 méteres gyorskorcsolyában
Kínai aranyérem született 1500 méteren, a magyar színekben induló Kim Minszok a hetedik helyen zárt.
A Leicester City fellebbezett a hat pontos levonás ellen, amelyet az Angol Labdarúgó Liga (EFL) pénzügyi szabályainak megsértése miatt szabtak ki rájuk.
Virgil van Dijk szerint Szoboszlai Dominik alkalmas arra, hogy idővel átvegye tőle a csapatkapitányi karszalagot a Liverpoolnál.
Alig tíz nappal azután, hogy a Seattle Seahawks megnyerte a Super Bowlt, a franchise-t hivatalosan is eladásra kínálták.
Mi történhetett? Kihátrált a versenyből a háromszoros dartsvilágbajnok van Gerwen, ellenfele járt jól
Michael van Gerwen betegsége miatt kénytelen kihagyni a darts Premier League ma esti, glasgow-i fordulóját, ami automatikus továbbjutást biztosít Luke Littlernek az elődöntőbe.
Ma Kim Minszok szerepel 1500 méteres gyorskorcsolyában a magyarok közül. Lássuk a programot!
Észak-londoni derbi, Lipcse-Dortmund; nem semmi hétvégéjük lesz a focirajongóknak.
Rangadók hétvégéje jön a Fizz Ligában: a listavezető Győri ETO Pakson, a dobogóért küzdő Debrecen pedig Zalaegerszegen lép pályára
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén