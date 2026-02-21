2026. február 21. szombat Elenonóra
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy focilabda fekszik a kertben, foci, labdarúgás, futball, labda
Sport

Visszavonulhat minden idők legdrágább focistája: kettétört a karrierje, nehéz döntés előtt áll

Pénzcentrum
2026. február 21. 14:24

Bár a múlt hónapban szerződést hosszabbított nevelőegyesületével, a Santosszal, Neymar elismerte: az év végén felhagyhat a profi labdarúgással. A brazil támadó kulcsszerepet vállalt csapata bennmaradásában, ám sorozatos sérülései miatt részvétele a közelgő világbajnokságon továbbra is bizonytalan - írta meg a Reuters.

A 34 éves csatár 2025 januárjában tért vissza gyermekkori klubjához, ahol meghatározó szerepet játszott abban, hogy az együttes megőrizze tagságát a brazil élvonalban. Az idény hajrájában, az utolsó öt mérkőzésen ötször is betalált. Ennek ellenére a Cazé nevű brazil online csatornának adott pénteki interjújában óvatosan fogalmazott a jövőjét illetően.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Nem tudom, mit hoz a jövő, és a következő évről sem tudok biztosat mondani. Előfordulhat, hogy decemberhez érve úgy döntök, visszavonulok. Jelenleg évről évre tervezek" – nyilatkozta a játékos. Hozzátette: az idei esztendő a Santos és a brazil válogatott számára is kiemelt jelentőséggel bír a világbajnokság miatt.

Friss eredmények a Sportonline oldalán!

Neymar, aki nemrég esett át egy sikeres térdműtéten, 79 találatával a brazil válogatott történetének legeredményesebb játékosa, ám 2023 októbere óta nem lépett pályára a nemzeti csapatban. Carlo Ancelotti szövetségi kapitány az elmúlt évben egyértelművé tette: a Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban június 11. és július 19. között rendezendő tornára kizárólag tökéletes fizikai állapotban lévő játékosokat hív meg a keretbe. Neymar a mai napig a legdrágábban klubot váltó focista, a 2017/18-as szezonban 222 millió eurót fizetett játékjogáért a PSG a Barcelonának.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #brazília #vb #visszavonulás #futball #PSG #vb 2026 #fc barcelona

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:02
14:42
14:37
14:24
14:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 21.
Kritikus ponthoz ért a magyar turizmus: lassan tényleg nem lesz, aki főzzön, felszolgáljon?
2026. február 20.
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
2026. február 21.
Vírusként terjed a távmunka a magyar munkahelyeken? Ismét a dolgozók lehetnek nyeregben: szívhatja a fogát sok cég
2026. február 21.
Nagyanyáink titkos magyar fűszerétől lesz igazán ízletes a zalai zsemlemártás: itt a hagyományos recept!
2026. február 21.
Hiába nemzeti érték és "véres" politikai slágertermék, szép lassan kipusztul a disznóvágás Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 21. szombat
Elenonóra
8. hét
Február 21.
Nemzetközi Tobzoskanap
Február 21.
Az idegenvezetők világnapja
Február 21.
Az anyanyelv nemzetközi napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Lassan megszabadul a foci a VAR-rendszertől? Már az UEFA vezetése is beleszállt, mi lesz ebből?
2
2 napja
Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után
3
5 napja
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is
4
4 napja
Téli olimpia 2026: itt a keddi program, időpontok, versenyek és éremosztások
5
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a pénteki program, nekik szurkolhatunk ma magyar színekben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció
Az opciós ügylet vásárlója, vagyis jogosultja jogot szerez arra, hogy adott pénzügyi terméket meghatározott időpontban vagy időpontig megvásároljon vagy eladjon az opció kiírójától, illetve kiírójának. Ilyen pénzügyi termékek lehetnek például az értékpapírok, devizák, indexek, árutőzsdei termékek vagy mindezekre szóló határidős kontraktusok.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 21. 14:37
Most érkezett! Földrengés rázta meg az északnyugati határvidéket: nagyon megijedtek a helyiek
Pénzcentrum  |  2026. február 21. 13:05
Friss hírek Erdő Péter állapotáról: sürgős műtéteket kellett elvégezni a magyar bíboroson, kórházban ápolják
Agrárszektor  |  2026. február 21. 14:01
Ezért veszik sokan a külföldi bort a magyar helyett: itt a magyarázat
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel