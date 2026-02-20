Bojkott az olimpián: megsértődtek az ukránok, nem lesznek ott az ünnepségen

Ukrajna téli paralimpiai csapata bojkottálja a paralimpia nyitóünnepségét, tiltakozásul amiatt, hogy az orosz és belarusz sportolók saját nemzeti zászlajuk alatt versenyezhetnek - közölte a BBC.

Kedden hivatalossá vált, hogy a március 6-án kezdődő játékokon hat orosz és négy belarusz paralimpikon is rajthoz áll alpesi síben, sífutásban és hódeszkában (snowboard). Mindkét országot Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója után tiltották el a paralimpiai versenyektől, a szankciók pedig Oroszország szövetségeseként Belaruszt is érintették.

A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) még szeptemberben oldotta fel a két ország sportolóira vonatkozó tilalmat. A téli paralimpiai sportágakat azonban nem közvetlenül az IPC, hanem a szakági nemzetközi szövetségek irányítják. Ezek közé tartozik a Nemzetközi Sí Szövetség (FIS) is, amely kezdetben fenntartotta a szankciókat. Oroszország és Belarusz azonban a Nemzetközi Sportdöntőbíróságnál (CAS) sikeresen megtámadta a FIS döntését, így a sportolók visszatérhettek a mezőnybe, és úgynevezett kétoldalú bizottsági meghívóval indulhatnak Olaszországban.

Az Ukrán Nemzeti Paralimpiai Bizottság – amely korábban a játékok teljes bojkottját fontolgatta – végül úgy döntött, hogy a csapat csupán a nyitóünnepségtől marad távol. A szervezet emellett azt is követelte, hogy az ukrán zászló ne jelenjen meg a ceremónián. A sportolók ugyanakkor részt vesznek a versenyeken, és saját megfogalmazásuk szerint "az ukrán versenyzők győzelméért küzdenek".

Az ukrán bizottság közleményében "szégyenletesnek" nevezte az IPC határozatát, amely véleményük szerint "teljes mértékben ellentmond" a játékok alapelveinek. Az IPC ezzel szemben arra hivatkozott, hogy demokratikus szervezetként működik. Hangsúlyozták: a felfüggesztés feloldásáról a tagszervezetek döntöttek a 2025-ös közgyűlésen, ahol a 211 tagból közel 180 volt jelen és adta le szavazatát.

A kétoldalú bizottsági meghívók egyéni sportolóknak szólnak, és azok számára biztosítanak részvételi lehetőséget, akik "rendkívüli körülmények miatt nem tudták a szokásos úton kiharcolni a kvalifikációt". Ukrajna szintén részesült ilyen meghívókban három sportág esetében.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA