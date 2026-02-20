Több mint három hete áll a Barátság kőolajvezeték, és bár a magyar autósok az utóbbi hónapokban kedvező üzemanyagáraknak örülhettek, a helyzet jelentős drágulást hozhat a...
Bojkott az olimpián: megsértődtek az ukránok, nem lesznek ott az ünnepségen
Ukrajna téli paralimpiai csapata bojkottálja a paralimpia nyitóünnepségét, tiltakozásul amiatt, hogy az orosz és belarusz sportolók saját nemzeti zászlajuk alatt versenyezhetnek - közölte a BBC.
Kedden hivatalossá vált, hogy a március 6-án kezdődő játékokon hat orosz és négy belarusz paralimpikon is rajthoz áll alpesi síben, sífutásban és hódeszkában (snowboard). Mindkét országot Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója után tiltották el a paralimpiai versenyektől, a szankciók pedig Oroszország szövetségeseként Belaruszt is érintették.
A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) még szeptemberben oldotta fel a két ország sportolóira vonatkozó tilalmat. A téli paralimpiai sportágakat azonban nem közvetlenül az IPC, hanem a szakági nemzetközi szövetségek irányítják. Ezek közé tartozik a Nemzetközi Sí Szövetség (FIS) is, amely kezdetben fenntartotta a szankciókat. Oroszország és Belarusz azonban a Nemzetközi Sportdöntőbíróságnál (CAS) sikeresen megtámadta a FIS döntését, így a sportolók visszatérhettek a mezőnybe, és úgynevezett kétoldalú bizottsági meghívóval indulhatnak Olaszországban.
A téli olimpia eredményei, hírei a Sportonlineon, a Pénzcentrum sportoldalán; KATTINTS IDE!
Az Ukrán Nemzeti Paralimpiai Bizottság – amely korábban a játékok teljes bojkottját fontolgatta – végül úgy döntött, hogy a csapat csupán a nyitóünnepségtől marad távol. A szervezet emellett azt is követelte, hogy az ukrán zászló ne jelenjen meg a ceremónián. A sportolók ugyanakkor részt vesznek a versenyeken, és saját megfogalmazásuk szerint "az ukrán versenyzők győzelméért küzdenek".
Az ukrán bizottság közleményében "szégyenletesnek" nevezte az IPC határozatát, amely véleményük szerint "teljes mértékben ellentmond" a játékok alapelveinek. Az IPC ezzel szemben arra hivatkozott, hogy demokratikus szervezetként működik. Hangsúlyozták: a felfüggesztés feloldásáról a tagszervezetek döntöttek a 2025-ös közgyűlésen, ahol a 211 tagból közel 180 volt jelen és adta le szavazatát.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A kétoldalú bizottsági meghívók egyéni sportolóknak szólnak, és azok számára biztosítanak részvételi lehetőséget, akik "rendkívüli körülmények miatt nem tudták a szokásos úton kiharcolni a kvalifikációt". Ukrajna szintén részesült ilyen meghívókban három sportág esetében.
címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
Az érmekért és helyezésekért pedig ugyanúgy jár az olimpiai jutalom, illetve egyes esetekben életjáradék a téli olimpián is, mint a nyárin.
A Leicester City fellebbezett a hat pontos levonás ellen, amelyet az Angol Labdarúgó Liga (EFL) pénzügyi szabályainak megsértése miatt szabtak ki rájuk.
Virgil van Dijk szerint Szoboszlai Dominik alkalmas arra, hogy idővel átvegye tőle a csapatkapitányi karszalagot a Liverpoolnál.
Alig tíz nappal azután, hogy a Seattle Seahawks megnyerte a Super Bowlt, a franchise-t hivatalosan is eladásra kínálták.
Mi történhetett? Kihátrált a versenyből a háromszoros dartsvilágbajnok van Gerwen, ellenfele járt jól
Michael van Gerwen betegsége miatt kénytelen kihagyni a darts Premier League ma esti, glasgow-i fordulóját, ami automatikus továbbjutást biztosít Luke Littlernek az elődöntőbe.
Ma Kim Minszok szerepel 1500 méteres gyorskorcsolyában a magyarok közül. Lássuk a programot!
Észak-londoni derbi, Lipcse-Dortmund; nem semmi hétvégéjük lesz a focirajongóknak.
Rangadók hétvégéje jön a Fizz Ligában: a listavezető Győri ETO Pakson, a dobogóért küzdő Debrecen pedig Zalaegerszegen lép pályára
A baseball történetének legsikeresebb klubja, a New York Yankees szerződtette a 16 éves magyar elkapót, Morua Márkót.
Már saját szurkolóit is átveri a Tottenham? Felszólaltak a drukkerek, súlyos dolgokkal vádolják a klubot
A vád szerint a dokumentumból kényes témákat hagytak ki, többek között a kiesés veszélyével kapcsolatos aggodalmakat.
Ez az első alkalom Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta, hogy a két ország versenyzői ilyen feltételek mellett indulhatnak.
Botrány tört ki a futballszövetségben: a főtitkár lemondását követelik, szerintük nincs joga ott ülni
Az Afrikai Labdarúgó-szövetség végrehajtó bizottságának egyik tagja nyíltan követelte a főtitkár lemondását, mivel álláspontja szerint az jogalap nélkül tölti be pozícióját.
A VAR-rendszer bevezetése Európa top ligáiban sem hozta meg a várt eredményeket, a technológia használata mindenhol viták kereszttüzében áll.
A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke elégedetten értékelte a magyar csapat eddigi szereplését a milánó–cortinai téli olimpián.
Váratlan négylábú látogató zavarta meg a téli olimpia női sífutóversenyének selejtezőjét a téli olimpián.
Ronda Rousey, a női MMA történetének legnagyobb sztárja tíz év után tér vissza a ketrecbe: májusban Gina Caranóval csap össze egy régóta várt szupermérkőzésen.
A Kónya Ádám és Büki Ádám alkotta duó a mezőny végén, a 26. helyen zárta a selejtezőt.
A magyar sífutó páros, Pónya Sára és Laczkó Lara Vanda a 25. helyen zárta a milánói-cortinai téli olimpia szabadstílusú csapatsprintjét.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén